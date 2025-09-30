Мои заказы

Театр кукол им. Афанасьева – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр кукол им. Афанасьева» в Кирове, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Кирову
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кирову
Погрузитесь в историю Кирова, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая знаковые места, включая монастыри и смотровые площадки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Кирову
Погрузитесь в историю Кирова: от древних улочек до современных достопримечательностей. Уникальная возможность увидеть город с нового ракурса
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
7300 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия от Кирова до Вятки
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия от Кирова до Вятки
Начало: Киров, ул. Московская, д. 37 (Драмтеатр)
Расписание: Ежедневно с началом от 8.00 до 18.00
Завтра в 13:00
27 окт в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Очень интересно узнать историю г. Киров. Пешая прогулка по центру города и информация которую услышали от гида оставила неизгладимое впечатление
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Кирову- Вятке Вячеславу Викторовичу! Отличный рассказчик,интересный историк! Много увидела,а ещё больше узнала. Иногда маленький уголок города говорит о нем больше,чем помпезное здание!
  • И
    Ирина
    11 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Полный восторг от профессионализма экскурсовода. Лариса Алексеевна провела нас по интересному маршруту, на все интересующие нас вопросы ответила. Город очень понравился. Спасибо большое!
  • Л
    Лидия
    24 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Очень понравились все экскурсии. Завораживающая природа, исторические достопримечательности не оставили нас равнодушными. Грамотный экскурсовод, любящий свой край, знает своё дело,
    читать дальше

    помогает сделать фото, вежливый, даёт полный ответ на все вопросы. Повело с погодой, что явилось дополнительным плюсом. Получили от экскурсовода на память открытки с видами памятных мест Кирова. Побывали в Рябово, Слободском,на Тёплом озере и в дендрарии, осмотрели Киров. Мы очень довольны, спасибо!

  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Очень понравилась экскурсия. Дарья умница! О Кирове ничего не знали! Оказывается такая богатая история. Прекрасная экскурсия! Рекомендую
  • В
    Виолетта
    6 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Увидели красивый Киров-Вятку-Хлынов! Все очень понравилось! Чистый, уютный город!
    Экскурсовод Дарья влюблена в свой город и влюбила нас тоже! Спасибо огромное! Хочется вернуться к вам снова!
  • У
    Усач
    6 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Увидели красивый Киров-Вятку-Хлынов! Все очень понравилось! Чистый, уютный город!
    Экскурсовод Дарья влюблена в свой город и влюбила нас тоже! Спасибо огромное! Хочется вернуться к вам снова!
  • Н
    Наталья
    13 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Обзорная экскурсия по городу Кирову с Вячеславом Викторовичем очень понравилась, много интересной информации о городе и замечательных горожанах. Не смотря
    читать дальше

    на дождь, снег и ветер, наше внимание было полностью поглощено интересным рассказом! Большое спасибо за встречу! Желаем Вячеславу Викторовичу творческих успехов и приятных встреч с гостями города! С уважением, Наталья и Марина (гости из Москвы)

  • Т
    Татьяна
    31 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Экскурсоводом по Кирову был Вячеслав Викторович. Экскурсия выше всех похвал! Мы узнали очень много полезной информации, всё по полочкам. Обошли
    читать дальше

    весь исторический центр. Вячеслав Викторович рассказал очень много интересных деталей об исторических особняках и его владельцах. 2 часа пролетели как один миг и было очень грустно расставаться с таким интересным, начитанным и любящим свое дело экскурсоводом

  • Л
    Людмила
    10 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию.
    Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
    читать дальше

    с правильной, грамотной, поставленной русской речью. Приятно слушать. Чувствовалось, что наш гид очень любит свой город и край, рассказ был очень интересен.
    Во время экскурсии увидели многие интересные места Кирова, узнали историю от истоков и до нашего времени.
    После такой интересной экскурсии, захотелось вернуться в ваш гостеприимный край, но уже летом.
    Спасибо за такое приятное и познавательное время препровождения!

  • A
    Anatolii
    9 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Огромная благодарность Ольге Прокопьевне за экскурсию. Мы в Кирове впервые, прошли старыми улочками, где сами никогда бы не оказались. Узнали
    читать дальше

    про многие исторические личности, связанные с городом. Заходили в Успенский Трифонов монастырь, Спасский собор.
    Ольга Прокопьевна дала много советов по индивидуальному посещению культурных объектов города, которые нам пригодились на следующий день.

  • В
    Вера
    8 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Добрый день. 7 января были на обзорной 2х часовой экскурсии по Кирову. Экскурсия началась вовремя. Забрали на машине из отеля,
    читать дальше

    было очень приятно. Гид Лариса. Приятный коммуникабельный человек с хорошей дикцией. Много знает, много показала и рассказала. Интересный маршрут. Спасибо огромное.

  • С
    Светлана
    8 января 2025
    Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
    Увидели всю историческую часть города, историю возникновения и развития города, рассказ гида интересный и понятный.
  • Л
    Летяева
    6 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Спасибо за экскурсию! Все прошло на одном дыхании, познавательно и не скучно! И я, и ребенок остались довольны!!!

