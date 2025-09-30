Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кирову
Погрузитесь в историю Кирова, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая знаковые места, включая монастыри и смотровые площадки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Кирову
Погрузитесь в историю Кирова: от древних улочек до современных достопримечательностей. Уникальная возможность увидеть город с нового ракурса
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
7300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия от Кирова до Вятки
Начало: Киров, ул. Московская, д. 37 (Драмтеатр)
Расписание: Ежедневно с началом от 8.00 до 18.00
Завтра в 13:00
27 окт в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 сентября 2025Очень интересно узнать историю г. Киров. Пешая прогулка по центру города и информация которую услышали от гида оставила неизгладимое впечатление
- ТТатьяна15 августа 2025Огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Кирову- Вятке Вячеславу Викторовичу! Отличный рассказчик,интересный историк! Много увидела,а ещё больше узнала. Иногда маленький уголок города говорит о нем больше,чем помпезное здание!
- ИИрина11 августа 2025Полный восторг от профессионализма экскурсовода. Лариса Алексеевна провела нас по интересному маршруту, на все интересующие нас вопросы ответила. Город очень понравился. Спасибо большое!
- ЛЛидия24 июня 2025Очень понравились все экскурсии. Завораживающая природа, исторические достопримечательности не оставили нас равнодушными. Грамотный экскурсовод, любящий свой край, знает своё дело,
- ИИрина12 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Дарья умница! О Кирове ничего не знали! Оказывается такая богатая история. Прекрасная экскурсия! Рекомендую
- ВВиолетта6 мая 2025Увидели красивый Киров-Вятку-Хлынов! Все очень понравилось! Чистый, уютный город!
Экскурсовод Дарья влюблена в свой город и влюбила нас тоже! Спасибо огромное! Хочется вернуться к вам снова!
- ННаталья13 апреля 2025Обзорная экскурсия по городу Кирову с Вячеславом Викторовичем очень понравилась, много интересной информации о городе и замечательных горожанах. Не смотря
- ТТатьяна31 марта 2025Экскурсоводом по Кирову был Вячеслав Викторович. Экскурсия выше всех похвал! Мы узнали очень много полезной информации, всё по полочкам. Обошли
- ЛЛюдмила10 января 2025Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию.
Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
- AAnatolii9 января 2025Огромная благодарность Ольге Прокопьевне за экскурсию. Мы в Кирове впервые, прошли старыми улочками, где сами никогда бы не оказались. Узнали
- ВВера8 января 2025Добрый день. 7 января были на обзорной 2х часовой экскурсии по Кирову. Экскурсия началась вовремя. Забрали на машине из отеля,
- ССветлана8 января 2025Увидели всю историческую часть города, историю возникновения и развития города, рассказ гида интересный и понятный.
- ЛЛетяева6 января 2025Спасибо за экскурсию! Все прошло на одном дыхании, познавательно и не скучно! И я, и ребенок остались довольны!!!
