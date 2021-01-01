5
1 отзыв
Один из самых популярных курортов Северного Кавказа в любое время года — Домбай.

В его окрестностях много красивых мест.

Я с большим удовольствием расскажу Вам о культуре и самобытности народов Карачаево-Черкесии, чем они живут.

Покажу интереснейшие места по пути.
Путешествие по Домбаю
Путешествие по Домбаю
Путешествие по Домбаю
Путешествие по Домбаю
Путешествие по Домбаю
Путешествие по Домбаю

Что вы увидите 🤩

  • перевал Гумбаши
  • Сырные пещеры
  • Тебердинский заповедник
  • озеро Кара-Кель
  • Синтийский храм
  • Подъем на канатке на гору Мусса Ачитара (3200) над уровнем моря)
Основной маршрут
С опытным водителем-гидом на комфортабельном внедорожнике вы совершите путешествие из Кисловодска по красивейшим местам Домбая. Здесь пейзаж меняется за каждым поворотом. В основной маршрут входят: перевал Гумбаши, Сырные пещеры, поселок Домбай, Тебердинский заповедник, озеро Кара-Кель и Синтийский храм.
Индивидуальный маршрут
Дополнительно можно посетить: Ущелье Гонахчир и озеро Туманлы-кель, Водопад Шумка, Бадукские озера, Алибекский водопад, Алибекский ледник, Турье озеро и многое другое. Я могу составить Ваш индивидуальный маршрут, с посещением озер, водопадов, горных рек, памятников исторической культуры, чтоб Вы увидели именно свой Домбай. Эксклюзив — начать день со встречи рассвета на перевале Гум-Баши или проводить закат.

Важно знать:

  • В случае индивидуального маршрута стоимость экскурсии рассчитывается индивидуально.
  • В стоимость входят транспортные расходы, услуги гида и чай из горных трав. Питание и эко-сбор оплачивается отдельно.
  • Оденьте удобную одежду и обувь. Не забудьте паспорт и перекус.
🚩 Начало и место завершения: г. Кисловодск улица Кирова 1
 Что входит
  • Проезд на внедорожнике
  • Чай из горных трав
 Что не входит
  • Питание
  • Эко сборы
Важная информация
Оденьте удобную одежду и обувь. Не забудьте паспорт и перекус.
Время проведения: Ежедневно
  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Дмитрий У.
Дмитрий У.
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Дмитрий У. проводит ещё 4 экскурсии

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