Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай

Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии

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Ответы на вопросы
Вы посетите знаменитый комплекс водопадов, сможете отведать травяной чай с вареньем и пролететь на самом длинном зиплайне в России. Проедете по фантастическому горному перевалу Гум-баши. Побываете на озере Кара-Кёль, окутанном легендами, и у берегов чистейшей реке Уллу-Муруджу. Оцените сказочные виды Домбая со смотровых площадок. И встретите закат на лермонтовской горе Кольцо.
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Медовые водопады. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. Если пожелаете, посетите Чайный домик, где отведаете тонизирующие травяные напитки и более 20 видов варенья. А ещё здесь можно пролететь на самом длинном зиплайне в России и покачаться на качелях над 100-метровой пропастью.
  • Озеро Кара-Кёль. Вы побываете на прекрасном водоёме Тебердинского заповедника и услышите его таинственные легенды. Уллу-Муруджи. По пути остановимся у реки с кристально чистой водой и безупречными пейзажами.
  • Домбай. Кульминация путешествия — горнолыжный просёлок, спрятанный в ущелье. В хорошую погоду вы сможете подняться по канатной дороге (есть три уровня: первый закрытый, второй и третий — кресельный, открытого типа). Вы насладитесь видами вершин вблизи и перед отъездом пообедаете в одном из проверенных местных заведений.
  • Гора Кольцо. На обратном пути мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются яркие снимки, особенно на закате.

Организационные детали

  • Выезжаем на экскурсию в 07:00, возвращаемся в 19:00-20:00.
  • Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Patriot/Toyota или на минивэне Mercedes/Hyundai.
  • Дополнительно оплачивается экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. с человека, далее опционально: обед — 600-700 руб. с человека, полёт на зиплайне — 1500 руб. с человека, канатная дорога в Домбае (1 уровень — 900 руб., 1-2 — 1800 руб., 1-3 — 2000 руб.).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Горы
Выездные
На весь день
Водопады
Домбай
Кавказ
Медовые водопады
Популярные места
Гора Кольцо
Канатная дорога
Смотровые площадки
Тебердинский заповедник
Перевал Гум-Баши
Карачаево-Черкессия
Уллу-Муруджу
Самое главное
Озеро Кара-Кёль

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