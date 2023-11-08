Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии
Вы посетите знаменитый комплекс водопадов, сможете отведать травяной чай с вареньем и пролететь на самом длинном зиплайне в России. Проедете по фантастическому горному перевалу Гум-баши. Побываете на озере Кара-Кёль, окутанном легендами, и у берегов чистейшей реке Уллу-Муруджу. Оцените сказочные виды Домбая со смотровых площадок. И встретите закат на лермонтовской горе Кольцо.
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Медовые водопады. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. Если пожелаете, посетите Чайный домик, где отведаете тонизирующие травяные напитки и более 20 видов варенья. А ещё здесь можно пролететь на самом длинном зиплайне в России и покачаться на качелях над 100-метровой пропастью.
- Озеро Кара-Кёль. Вы побываете на прекрасном водоёме Тебердинского заповедника и услышите его таинственные легенды. Уллу-Муруджи. По пути остановимся у реки с кристально чистой водой и безупречными пейзажами.
- Домбай. Кульминация путешествия — горнолыжный просёлок, спрятанный в ущелье. В хорошую погоду вы сможете подняться по канатной дороге (есть три уровня: первый закрытый, второй и третий — кресельный, открытого типа). Вы насладитесь видами вершин вблизи и перед отъездом пообедаете в одном из проверенных местных заведений.
- Гора Кольцо. На обратном пути мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются яркие снимки, особенно на закате.
Организационные детали
- Выезжаем на экскурсию в 07:00, возвращаемся в 19:00-20:00.
- Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Patriot/Toyota или на минивэне Mercedes/Hyundai.
- Дополнительно оплачивается экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. с человека, далее опционально: обед — 600-700 руб. с человека, полёт на зиплайне — 1500 руб. с человека, канатная дорога в Домбае (1 уровень — 900 руб., 1-2 — 1800 руб., 1-3 — 2000 руб.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 109 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Горы
Выездные
На весь день
Водопады
Домбай
Кавказ
Медовые водопады
Популярные места
Гора Кольцо
Канатная дорога
Смотровые площадки
Тебердинский заповедник
Перевал Гум-Баши
Карачаево-Черкессия
Уллу-Муруджу
Самое главное
Озеро Кара-Кёль
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