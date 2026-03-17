читать дальше уменьшить это была не первая наша экскурсия по КВМ, общие знания были уже получены, но все равно мы узнали еще много нового и интересного. Экскурсия длилась, по существу, более 12 часов. Дорога по горным перевалам трудна, но наш водитель Марат вел машину очень спокойно, мы чувствовали себя в абсолютной безопасности. Спасибо большое за путешествие, за интересный рассказ. Обязательно вернемся в следующий раз

Это было великолепное путешествие. Неспешное, неторопливое, в удобном для нас формате. Но тем не менее мы все успели, нигде не задержались в очередях и пробках. Наш гид Марат прекрасный рассказчик,