Вы посетите знаменитый комплекс водопадов, сможете отведать травяной чай с вареньем и пролететь на самом длинном зиплайне в России. Проедете по фантастическому горному перевалу Гумбаши. Побываете на озере Кара-Кёль, окутанном легендами, и у берегов чистейшей реке Уллу-Муруджу. Оцените сказочные виды Домбая со смотровых площадок. И встретите закат на лермонтовской горе Кольцо.
Описание экскурсии
- Медовые водопады. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. Если пожелаете, посетите Чайный домик, где отведаете тонизирующие травяные напитки и более 20 видов варенья. А ещё здесь можно пролететь на самом длинном зиплайне в России и покачаться на качелях над 100-метровой пропастью.
- Озеро Кара-Кёль. Вы побываете на прекрасном водоёме Тебердинского заповедника и услышите его таинственные легенды. Уллу-Муруджи. По пути остановимся у реки с кристально чистой водой и безупречными пейзажами.
- Домбай. Кульминация путешествия — горнолыжный просёлок, спрятанный в ущелье. В хорошую погоду вы сможете подняться по канатной дороге (есть три уровня: первый закрытый, второй и третий — кресельный, открытого типа). Вы насладитесь видами вершин вблизи и перед отъездом пообедаете в одном из проверенных местных заведений.
- Гора Кольцо. На обратном пути мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются яркие снимки, особенно на закате.
Организационные детали
- Выезжаем на экскурсию в 07:00, возвращаемся в 19:00-20:00.
- Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Patriot/Toyota или на минивэне Mercedes/Hyundai.
- Дополнительно оплачивается экосбор на Медовых водопадах — 200 руб. с человека, далее опционально: обед — 600-700 ₽ с человека, полёт на зиплайне — 2500 ₽ с человека, канатная дорога в Домбае (от 800 ₽ до 2700 ₽/стандартный билет и от 600 ₽ до 1500 ₽/льготный билет, зависит от выбранного тарифа).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 4454 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было великолепное путешествие. Неспешное, неторопливое, в удобном для нас формате. Но тем не менее мы все успели, нигде не задержались в очередях и пробках. Наш гид Марат прекрасный рассказчик,
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