Домбай — одно из тех мест, которое лучше увидеть один раз своими глазами, чем сотню раз на фото. Мы отправимся туда на подготовленном внедорожнике.
В списке достопримечательностей — перевал Гум-Баши, старинный Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу, кристально чистое озеро Кара-Кёль. И конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы подняться на канатке в горы!
В списке достопримечательностей — перевал Гум-Баши, старинный Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу, кристально чистое озеро Кара-Кёль. И конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы подняться на канатке в горы!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Выезжаем утром из Кисловодска в сторону гор Карачаево-Черкессии. По пути делаем несколько остановок:
- Гум-Баши — живописная дорога через узкое горное ущелье. После резкого, извилистого подъёма мы окажемся на Маринском кругозоре у перевала, откуда с высоты 2070 метров над уровнем моря полюбуемся двуглавым Эльбрусом
- Шоанинский храм — одно из немногих архитектурных свидетельств древнего христианства. Его посещают те, кого очаровывает не только восхитительная природа Большого Кавказа, но и его рукотворные красоты. Место, где возведён указанный храм, овеяно историческими хитросплетениями и жизненными коллизиями. Немудрено, ведь 11 веков прошло с момента его возведения
- Озеро Кара-Кёль — одно из прекраснейших природных объектов в Карачаево-Черкесии и Тебердинском заповеднике. О нем ходят легенды, слагаются сказки, кроме того, таинственный и древний водоём привлекает огромное количество туристов
- Посёлок Домбай — место назначения! В свободное время вы сможете подняться на канатной дороге на высоту 3200 метров, полюбоваться видами и местной достопримечательностью — гостиничным домиком «Тарелка» на горе Мусса-Ачитара
- На обратном пути вас ожидает ещё одна остановка на реке Уллу-Муруджу — стремительной и бурной с чистейшей водой.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт людям с любой физической подготовкой
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в группе до 4-6 человек на комфортабельном внедорожнике или минивэне Volkswagen Caravelle
- Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
Дополнительные расходы
- Кафе: средний чек 500-700 руб.
- Канатная дорога: 1200-1600 руб. /чел. в зависимости от времени года
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Добрый день! Меня зовут Дмитрий, я являюсь опытным гидом и провожу экскурсии уже более 7 лет по живописным местам Кавказа. Профессионально влюблю вас в горы!Задать вопрос
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