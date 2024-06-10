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Домбай — одно из тех мест, которое лучше увидеть один раз своими глазами, чем сотню раз на фото. Мы отправимся туда на подготовленном внедорожнике.



В списке достопримечательностей — перевал Гум-Баши, старинный Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу, кристально чистое озеро Кара-Кёль. И конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы подняться на канатке в горы!