2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Увидеть Дворцы здоровья и узнать, как менялся статус города в разные эпохи
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
4.5 часа
Групповая
2 курорта за 1 день: Ессентуки + Железноводск
Посетить главные достопримечательности двух городков в поездке из Кисловодска
Начало: В у колоннады в Кисловодске
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00
Сегодня в 14:00
23 авг в 14:00
1 700₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В Ставрополь - к слонам, ветрякам и живописным просторам
Увидеть крупнейший в России ветропарк и огромный арт-объект, побывать в центре города и на смотровой
29 авг в 08:00
31 авг в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 августа 2024Большое спасибо Надежде за организацию экскурсии. Было интересно и познавательно.
- ГГалина9 августа 2024Большое спасибо Надежде за отлично организованную экскурсию. Спокойный и обстоятельный рассказ дал нам представление о городе. спасибо
- ААРИНА8 августа 2024Экскурсия просто замечательная! Надежда отличный рассказчик! На экскурсии посмотрели на интересные дачи различных времен, послушали увлекательные истории об их владельцах. Никуда не спешили, было время все хорошенько рассмотреть и задать вопросы. Надежда помогла сделать хорошие фотографии! Рекомендую!)
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Необычные дома»
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