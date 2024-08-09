Необычные дома в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Кисловодске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Увидеть Дворцы здоровья и узнать, как менялся статус города в разные эпохи
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
2 курорта за 1 день: Ессентуки + Железноводск
На автобусе
4.5 часа
Групповая
2 курорта за 1 день: Ессентуки + Железноводск
Посетить главные достопримечательности двух городков в поездке из Кисловодска
Начало: В у колоннады в Кисловодске
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00
Сегодня в 14:00
23 авг в 14:00
1 700 за человека
В Ставрополь - к слонам, ветрякам и живописным просторам
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В Ставрополь - к слонам, ветрякам и живописным просторам
Увидеть крупнейший в России ветропарк и огромный арт-объект, побывать в центре города и на смотровой
29 авг в 08:00
31 авг в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 августа 2024
    Кисловодск: царская и советская империи отдыха
    Большое спасибо Надежде за организацию экскурсии. Было интересно и познавательно.
  • Г
    Галина
    9 августа 2024
    Кисловодск: царская и советская империи отдыха
    Большое спасибо Надежде за отлично организованную экскурсию. Спокойный и обстоятельный рассказ дал нам представление о городе. спасибо
  • А
    АРИНА
    8 августа 2024
    Кисловодск: царская и советская империи отдыха
    Экскурсия просто замечательная! Надежда отличный рассказчик! На экскурсии посмотрели на интересные дачи различных времен, послушали увлекательные истории об их владельцах. Никуда не спешили, было время все хорошенько рассмотреть и задать вопросы. Надежда помогла сделать хорошие фотографии! Рекомендую!)

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Необычные дома»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кисловодск: царская и советская империи отдыха
  2. 2 курорта за 1 день: Ессентуки + Железноводск
  3. В Ставрополь - к слонам, ветрякам и живописным просторам
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Гижгит
  5. Долина Нарзанов
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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