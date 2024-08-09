Большое спасибо Надежде за организацию экскурсии. Было интересно и познавательно.

Большое спасибо Надежде за отлично организованную экскурсию. Спокойный и обстоятельный рассказ дал нам представление о городе. спасибо

А АРИНА

Экскурсия просто замечательная! Надежда отличный рассказчик! На экскурсии посмотрели на интересные дачи различных времен, послушали увлекательные истории об их владельцах. Никуда не спешили, было время все хорошенько рассмотреть и задать вопросы. Надежда помогла сделать хорошие фотографии! Рекомендую!)