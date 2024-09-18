Пристегните ремни — мы отправляемся на Домбай! Это не только горнолыжный курорт, но и сокровищница нереальных горных пейзажей, где хорошо в любое время года.
За один день вы полюбуетесь Эльбрусом, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на гору Мусса-Ачитара. Откройте для себя земной рай на Кавказе!
За один день вы полюбуетесь Эльбрусом, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на гору Мусса-Ачитара. Откройте для себя земной рай на Кавказе!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсииМаршрут экскурсии Мы проедем по живописной дороге между хребтов перевала Гумбаши. В хорошую погоду отсюда хорошо виден красавец Эльбрус. Сделаем остановку около необычной пещеры из песчаника. Стены сквозного туннеля по виду напоминают пористый сыр. Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов. Считается, что он был построен в 965 году. Мы проедем по берегу жемчужины Тебердинского заповедника — озёра Кара-Кёль. Сделаем остановку у реки Уру-Муруджу. Ее вода настолько чистая, что ее можно пить. Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Это самая высокая точка хребта. Важно знать: По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, при вашем желании, мы будем останавливаться. Важная информация:
- По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться.
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
Каждый день в 7:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (с 13 лет)
|3 700 ₽
|Детский билет (от 3 до 12 лет включительно)
|3 500 ₽
|Взрослый 7+
|3 700 ₽
|Детский до 7 лет
|3 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Река Уллу Муруджу
- Озеро Кара-кёль (зависит от погодных условий)
- Христианский храм
- Тебердинский заповедник (проездом)
- Посёлок Домбай
- Сырные пещеры
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Трансфер в обе стороны на комфортном минивэне или внедорожнике
Что не входит в цену
- Подъем на внедорожнике к храму - 200 руб. (экосбор)
- Канатная дорога - 2300 руб. (по желанию)
- Питание (средний чек - 500-700 руб. по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
- Мы не несем ответственность
- Если погодные условия будут плохие
- Но постараемся максимально сделать поездку комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 719 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
18 сен 2024
Домбай завораживает. Очень познавательная и интересная экскурсия. Повезло с гидом. Андрей по максимому рассказывал о всех достопримечательностях и заинтересовывал нас. Молодец было очень интересно. Профессионально и безопасно было во время движения. Экскурсия замечательная. Спасибо огромное.
Ф
Феликс
18 сен 2024
С
Сергей
16 сен 2024
Д
Дмитрий
16 сен 2024
Прекрасная экскурсия! Виталий, прекрасный водитель, прекрасный экскурсовод, очень много знает об истории и традициях Кавказа. Очень понравилась природа на Донбае, кухня, канатная дорога, горные реки, ледники, храм на вершине. В общем масса приятных впечатлений!!!
М
Мария
16 сен 2024
Ездили на эту экскурсию в сентябре 2024. У нас был гид Виталий - это самый лучший гид! Если попадёте к нему, то вам повезло. Комфортабельное вождение на минивэне Мерседес. Интересно рассказывает всю поездку, знает не только историю, но и множество легенд и интересных фактов. Сама программа насыщена и спланирована до мелочей. Однозначно рекомендую.
В
Виктория
15 сен 2024
Р
Роман
14 сен 2024
Мы передвигались на на минивэне Вито, было 8 экскурсантов и водитель-гид Дмитрий. Вся программа состоялась точно по описанию. Дмитрий мастерски управлял машиной, дороги в КЧР просто как после бомбежек, при этом выдавая очень интересную, познавательную информацию. Поездка оставила только положительные эмоции. Дмитрию отдельная благодарность
К
Котельникова
14 сен 2024
В
Валерия
13 сен 2024
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Артем,спасибо Вам огромное.
Забрали от отеля и доставили в отель,огромный плюс. Гид очень позитивный,эрудированный. Время подбирает так,что не было большой скученности людей. Купили шикарный мед и сыр у Аслана,еще и дал контакт для отправки почтой. Обязательно вернусь! Домбай в моем сердце)♥️
Артем,Вам успеха и адекватных туристов)
Забрали от отеля и доставили в отель,огромный плюс. Гид очень позитивный,эрудированный. Время подбирает так,что не было большой скученности людей. Купили шикарный мед и сыр у Аслана,еще и дал контакт для отправки почтой. Обязательно вернусь! Домбай в моем сердце)♥️
Артем,Вам успеха и адекватных туристов)
Ю
Юлия
12 сен 2024
Гид Темирлан-99% хорошего настроения конечно отдаю яркому представителю Карачаево!!! Клиентоориентированность на все 101!!! Внимательный и четкий!!! Все на высоте!! Экскурсия прошла идеально!! Погода отличная!! Было все-слезы радости и счастья! Гастрономический оргазм в Форелевом шале! В общем это нужно видеть и прочувствовать!!
В
Валентина
12 сен 2024
Великолепная экскурсия, очень интересный гид с глубокими знаниями местной истории. Высокий уровень организации. Гид Виталий Сергеевич лучший!! Если бы можно было, поставила шесть звёзд! Спасибо за вашу работу!!
Т
Татьяна
12 сен 2024
Экскурсия просто замечательная!!! Гид Виталий, он же водитель выше всяких похвал!!! Очень грамотный и с юмором! Всю дорогу рассказывал массу интересной информации, весело и увлечённо, и при этом очень аккуратно вёл машину. Программу выполнили всю и даже больше, никто не торопил, времени хватило на все и погулять и сувениры купить. С погодой очень повезло! Организаторам высшая оценка!
Н
Николай
12 сен 2024
Экскурсия великолепна, красота природы, дух захватывает. Экскурсовод Виталий, пожалуйста лучший который мне попадался, много и интересно рассказал про все достопримечательност, и обычаи.
А
Анна
11 сен 2024
Замечательная экскурсия, море впечатлений, гид Артур рассказал массу новых сведений и приложил все усилия, чтобы сделать поездку максимально комфортной. Предложил солнечные очки для подъёма в горы. Повезло с погодой, гидом и компаньонами. Рекомендуем всем, Домбай неповторим!
О
Ольга
10 сен 2024
Потрясающая экскурсия! Наш гид Виталий настоящий профессионал. Изначально я переживала, как пройдет экскурсия, так как было предупреждение МЧС, но все было хорошо: прежде чем поехать в горы, он несколько раз
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