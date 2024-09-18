А Анастасия Домбай завораживает. Очень познавательная и интересная экскурсия. Повезло с гидом. Андрей по максимому рассказывал о всех достопримечательностях и заинтересовывал нас. Молодец было очень интересно. Профессионально и безопасно было во время движения. Экскурсия замечательная. Спасибо огромное.

Ф Феликс

С Сергей

Д Дмитрий Прекрасная экскурсия! Виталий, прекрасный водитель, прекрасный экскурсовод, очень много знает об истории и традициях Кавказа. Очень понравилась природа на Донбае, кухня, канатная дорога, горные реки, ледники, храм на вершине. В общем масса приятных впечатлений!!!

М Мария Ездили на эту экскурсию в сентябре 2024. У нас был гид Виталий - это самый лучший гид! Если попадёте к нему, то вам повезло. Комфортабельное вождение на минивэне Мерседес. Интересно рассказывает всю поездку, знает не только историю, но и множество легенд и интересных фактов. Сама программа насыщена и спланирована до мелочей. Однозначно рекомендую.

В Виктория

Р Роман Мы передвигались на на минивэне Вито, было 8 экскурсантов и водитель-гид Дмитрий. Вся программа состоялась точно по описанию. Дмитрий мастерски управлял машиной, дороги в КЧР просто как после бомбежек, при этом выдавая очень интересную, познавательную информацию. Поездка оставила только положительные эмоции. Дмитрию отдельная благодарность

К Котельникова

В Валерия Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Артем,спасибо Вам огромное.

Забрали от отеля и доставили в отель,огромный плюс. Гид очень позитивный,эрудированный. Время подбирает так,что не было большой скученности людей. Купили шикарный мед и сыр у Аслана,еще и дал контакт для отправки почтой. Обязательно вернусь! Домбай в моем сердце)♥️

Артем,Вам успеха и адекватных туристов)

Ю Юлия Гид Темирлан-99% хорошего настроения конечно отдаю яркому представителю Карачаево!!! Клиентоориентированность на все 101!!! Внимательный и четкий!!! Все на высоте!! Экскурсия прошла идеально!! Погода отличная!! Было все-слезы радости и счастья! Гастрономический оргазм в Форелевом шале! В общем это нужно видеть и прочувствовать!!

В Валентина Великолепная экскурсия, очень интересный гид с глубокими знаниями местной истории. Высокий уровень организации. Гид Виталий Сергеевич лучший!! Если бы можно было, поставила шесть звёзд! Спасибо за вашу работу!!

Т Татьяна Экскурсия просто замечательная!!! Гид Виталий, он же водитель выше всяких похвал!!! Очень грамотный и с юмором! Всю дорогу рассказывал массу интересной информации, весело и увлечённо, и при этом очень аккуратно вёл машину. Программу выполнили всю и даже больше, никто не торопил, времени хватило на все и погулять и сувениры купить. С погодой очень повезло! Организаторам высшая оценка!

Н Николай Экскурсия великолепна, красота природы, дух захватывает. Экскурсовод Виталий, пожалуйста лучший который мне попадался, много и интересно рассказал про все достопримечательност, и обычаи.

А Анна Замечательная экскурсия, море впечатлений, гид Артур рассказал массу новых сведений и приложил все усилия, чтобы сделать поездку максимально комфортной. Предложил солнечные очки для подъёма в горы. Повезло с погодой, гидом и компаньонами. Рекомендуем всем, Домбай неповторим!