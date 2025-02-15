Я встречу вас на комфортном автомобиле и отвезу к лучшим достопримечательностям Кисловодска.
В нашей программе: Курортный бульвар, Колоннада, Замок коварства и любви, Медовые водопады, гора Кольцо. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели.
Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
В нашей программе: Курортный бульвар, Колоннада, Замок коварства и любви, Медовые водопады, гора Кольцо. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели.
Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание трансфер
Больше всего мне хочется показать вам свой край таким, каким я его вижу, знаю и люблю. Для первой встречи с городом я выбрал самые интересные и популярные места, которые стоит увидеть в первую очередь.
- Вы посетите красочный Курортный бульвар и Курортный парк — крупнейший городской парк Европы, где сохранилась архитектура имперской России.
- Познакомитесь с историей создания помпезной Колоннады.
- Услышите о происхождении Замка коварства и любви.
- Полюбуетесь сказочными Медовыми водопадами — об их названии мы тоже поговорим.
- И конечно, я расскажу несколько легенд, связанных со знаменитой горой Кольцо.
Традиции и легенды, красоты гор и водопадов, неизвестные тропки и лучшие видовые места — вы откроете наш курортный регион с лучших сторон и помёте, чем он покорил Пушкина, Лермонтова и Толстова, Бунина, Маяковского, Есенина и многих других выдающихся людей.
Организационные детали
- Трансфер и услуги гида включены в стоимость
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2021 года
- Дополнительные расходы: кофе и перекус (по желанию)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Кисловодске
Всем привет! Меня зовут Аркадий, я родился в замечательном курортном городе с многовековой историей, красавце Пятигорске. Скажу честно, я его обожаю! Я большой любитель путешествовать и знаю каждый уголок вЗадать вопрос
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