Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай

Прогуляться по паркам и улочкам курортов, подняться выше 3000 метров и отведать кавказских блюд
Курорты Кавказских Минеральных Вод уже много лет притягивают отдыхающих особым климатом, чистейшим воздухом, лечебной водой и видами на горы почти из любой части.

Мы остановимся в Кисловодске, в парке которого любили
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проводить время многие выдающиеся личности: Пушкин, Чехов, Толстой и другие.

В Пятигорске прогуляемся по местам Лермонтова, а в Ессентуках рассмотрим грязелечебницу, построенную в античном стиле.

На один день отправимся в снежный Домбай, где полюбуемся видами с высоты более 3000 метров! Насладимся размеренным темпом, попробуем минеральную воду и увидим самую большую в России статую Христа.

Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай
Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай
Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов важно проконсультироваться с организатором.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую туроператору 30% от стоимости тура.

Проживание. В гостинице «Амира-Парк» или аналогичной в Кисловодске в 2-местных стандартных номерах с собственными ванными комнатами. Есть фен, полотенца, тапочки, халаты, гигиенические принадлежности, чайник, чашки, холодильник, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.

Питание. Включены завтраки в гостинице и обед-дегустация национальных блюд. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Есть кондиционер.

Дети. Рекомендуем от 7 лет.

Уровень сложности. В программе есть пешие экскурсии длительностью 2-4 часа.

Программа тура по дням

1 день

5 Медовых водопадов и гора Кольцо

Встречаемся в аэропорту в Минеральных Водах и сразу отправляемся к одной из самых живописных локаций Карачаево-Черкесии — Медовым водопадам. Это комплекс из пяти водопадов. Самый высокий достигает 18 метров. Также увидим гору Кольцо, гроты которой формировались годами. Зайдём в кафе «Чайный домик», где желающие смогут попробовать местное варенье с горным чаем.

Ближе к вечеру заселимся в отель в Кисловодске.

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2 день

Знакомство с Кисловодском

Сегодня прогуляемся по Кисловодску и увидим все главные достопримечательности курорта. Экскурсия длится 4 часа.

Когда-то в парке города проводили вечера Александр Пушкин, Антон Чехов, Лев Толстой и другие выдающиеся личности. Теперь и мы прогуляемся по зелёным улочкам, подышим чистейшим воздухом, полюбуемся растениями из беседок и видами на окрестности со смотровых площадок, рассмотрим скульптуры и встретим Чебурашку. Вы пройдётесь по курортному бульвару и узнаете историю города.

Экскурсия завершится в центре. Далее свободное время.

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3 день

Пятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя Христа

Сегодня познакомимся с ещё двумя кавказскими курортами — Пятигорском и Ессентуками.

Прогуляемся по местам Михаила Лермонтова и увидим, где жил поэт, ажурную галерею в его честь и поляну, на которой состоялась дуэль. Заглянем в цветочный парк, пещеру с природным колодцем Провал и рассмотрим грот Дианы.

Продолжим в Ессентуках. Здесь нас интересуют — Цандеровский институт механотерапии и Ессентукская грязелечебница, построенная в античном стиле.

По пути в Кисловодск остановимся у самой большой в России статуи Иисуса Христа.

Пятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя ХристаПятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя Христа
4 день

Снежный Домбай и дегустация блюд национальной кухни

Выезжаем пораньше, ведь сегодня нас ждут снежные вершины и острые пики Домбая.

Проедем по живописной дороге и окажемся в горном посёлке, вокруг которого красуются огромные каменные махины с заледенелыми верхушками. Склоны покрыты хвойным лесом, а внизу журчит горная чистейшая река. По канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитара на высоту более 3000 метров. Дух захватывает уже в кресле на подъёме! А сверху нас ждёт ещё более эффектная панорама на 360 градусов!

Спустившись, отправимся на обед-дегустацию. Попробуем местные блюда по традиционным рецептам. Затем вернёмся в Кисловодск.

Снежный Домбай и дегустация блюд национальной кухниСнежный Домбай и дегустация блюд национальной кухниСнежный Домбай и дегустация блюд национальной кухниСнежный Домбай и дегустация блюд национальной кухниСнежный Домбай и дегустация блюд национальной кухниСнежный Домбай и дегустация блюд национальной кухниСнежный Домбай и дегустация блюд национальной кухниСнежный Домбай и дегустация блюд национальной кухниСнежный Домбай и дегустация блюд национальной кухни
5 день

День в вашем распоряжении

Один день оставили свободным, чтобы вы сами выбрали, чем хотите заняться. Желающим будут предложены дополнительные экскурсии.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Отъезд

Завтрак и трансфер в аэропорт.

ОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Обед-дегустация в 4-й день
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсии с местными гидами
  • Сопровождение организатором
  • Входные билеты на объекты по программе, экосборы
  • Курортный сбор
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно в ваш город
  • 4 обеда и 5 ужинов
  • Подъём по канатной дороге в Домбае
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды (ближайший к Кисловодску), в первую половину дня
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды, в первую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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