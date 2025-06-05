Встречаемся в аэропорту в Минеральных Водах и сразу отправляемся к одной из самых живописных локаций Карачаево-Черкесии — Медовым водопадам. Это комплекс из пяти водопадов. Самый высокий достигает 18 метров. Также увидим гору Кольцо, гроты которой формировались годами. Зайдём в кафе «Чайный домик», где желающие смогут попробовать местное варенье с горным чаем.

Ближе к вечеру заселимся в отель в Кисловодске.