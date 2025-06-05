Мы остановимся в Кисловодске, в парке которого любили
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов важно проконсультироваться с организатором.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую туроператору 30% от стоимости тура.
Проживание. В гостинице «Амира-Парк» или аналогичной в Кисловодске в 2-местных стандартных номерах с собственными ванными комнатами. Есть фен, полотенца, тапочки, халаты, гигиенические принадлежности, чайник, чашки, холодильник, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.
Питание. Включены завтраки в гостинице и обед-дегустация национальных блюд. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Есть кондиционер.
Дети. Рекомендуем от 7 лет.
Уровень сложности. В программе есть пешие экскурсии длительностью 2-4 часа.
Программа тура по дням
5 Медовых водопадов и гора Кольцо
Встречаемся в аэропорту в Минеральных Водах и сразу отправляемся к одной из самых живописных локаций Карачаево-Черкесии — Медовым водопадам. Это комплекс из пяти водопадов. Самый высокий достигает 18 метров. Также увидим гору Кольцо, гроты которой формировались годами. Зайдём в кафе «Чайный домик», где желающие смогут попробовать местное варенье с горным чаем.
Ближе к вечеру заселимся в отель в Кисловодске.
Знакомство с Кисловодском
Сегодня прогуляемся по Кисловодску и увидим все главные достопримечательности курорта. Экскурсия длится 4 часа.
Когда-то в парке города проводили вечера Александр Пушкин, Антон Чехов, Лев Толстой и другие выдающиеся личности. Теперь и мы прогуляемся по зелёным улочкам, подышим чистейшим воздухом, полюбуемся растениями из беседок и видами на окрестности со смотровых площадок, рассмотрим скульптуры и встретим Чебурашку. Вы пройдётесь по курортному бульвару и узнаете историю города.
Экскурсия завершится в центре. Далее свободное время.
Пятигорск, Ессентуки и самая большая в России статуя Христа
Сегодня познакомимся с ещё двумя кавказскими курортами — Пятигорском и Ессентуками.
Прогуляемся по местам Михаила Лермонтова и увидим, где жил поэт, ажурную галерею в его честь и поляну, на которой состоялась дуэль. Заглянем в цветочный парк, пещеру с природным колодцем Провал и рассмотрим грот Дианы.
Продолжим в Ессентуках. Здесь нас интересуют — Цандеровский институт механотерапии и Ессентукская грязелечебница, построенная в античном стиле.
По пути в Кисловодск остановимся у самой большой в России статуи Иисуса Христа.
Снежный Домбай и дегустация блюд национальной кухни
Выезжаем пораньше, ведь сегодня нас ждут снежные вершины и острые пики Домбая.
Проедем по живописной дороге и окажемся в горном посёлке, вокруг которого красуются огромные каменные махины с заледенелыми верхушками. Склоны покрыты хвойным лесом, а внизу журчит горная чистейшая река. По канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитара на высоту более 3000 метров. Дух захватывает уже в кресле на подъёме! А сверху нас ждёт ещё более эффектная панорама на 360 градусов!
Спустившись, отправимся на обед-дегустацию. Попробуем местные блюда по традиционным рецептам. Затем вернёмся в Кисловодск.
День в вашем распоряжении
Один день оставили свободным, чтобы вы сами выбрали, чем хотите заняться. Желающим будут предложены дополнительные экскурсии.
Отъезд
Завтрак и трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Обед-дегустация в 4-й день
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Экскурсии с местными гидами
- Сопровождение организатором
- Входные билеты на объекты по программе, экосборы
- Курортный сбор
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно в ваш город
- 4 обеда и 5 ужинов
- Подъём по канатной дороге в Домбае
- Дополнительные экскурсии и развлечения (по желанию)