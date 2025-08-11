Мои заказы

Кубанская набережная – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Кубанская набережная» в Краснодаре, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
На машине
3.5 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека
Добро пожаловать в Краснодар
Пешая
2 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Краснодару
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Краснодару
Увидеть основные достопримечательности центра, узнать историю города и сделать яркие снимки
Начало: На Красной улице
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Дата посещения: 24 июля 2025
    Побывали на экскурсии с Юрием, экскурсия замечательная даже ребёнку 11 лет было интересно. Ходили как с хорошим знакомым ,видно что
    читать дальше

    человек любит свою работу.Юрий очень внимательный заметил что ребёнок немного устал от жары и дал время поразвлечься. Спасибо большое за увлекательный рассказ о Краснодаре.

  • И
    Ирина
    3 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Дата посещения: 16 июля 2025
    Мы были в Краснодаре в начале июля, всего один день по пути на отдых. Я искала какую-нибудь обзорную экскурсию, чтобы
    читать дальше

    познакомиться с городом, в котором мы с дочкой оказались впервые и так не на долго и наткнулась на объявление Юрия на этом сайте. Я хочу выразить Юрию огромную благодарность за заботу о нас. Благодаря ему мы чудесно провели день, узнали много интересного об истории города, увидели самые интересные места в центре и посетили парк Галицкого. Юрий подстроился под наши обстоятельства и пожелания и организовал отличный план на день нам осталось только наслаждаться и отдыхать. Благодаря этому, несмотря на ужасную жару мы не только успели осмотреть значительную часть парка, но и побывать в кафе в тематике мира Гарри Поттера (дочка от него фанатеет) и в зоопарке во второй половине дня, хотя дочка у меня не любитель долгих прогулок. В отпуске каждый день ценен и надо успеть зарядиться впечатлениями и эмоциями, поэтому я очень рада, что доверилась опыту Юрия и наш отпуск начался так насыщенно. У нас остались самые приятные воспоминания, поэтому я от всей души рекомендую всем Юрия в качестве гида.

  • В
    Валерий
    24 мая 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Дата посещения: 22 мая 2025
    Большая благодарность Юрию за знакомство с городом и парком Галицкого! Узнали много интересного И нового. Сделали удачный выбор. Отдельное спасибо за внимание и помощь.
  • Е
    Екатерина
    18 августа 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Чудесная легкая прогулка с Ириной. Подойдет для всей семьи.
  • A
    Anna
    17 августа 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Отличная экскурсия! Соответствует ожиданиям! Интересный обаятельный гид.
  • Е
    Елена
    14 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Огромное спасибо Юрию за прекрасную экскурсию по Краснодару и парку Галицкого. Всё очень достойно, комфортный автомобиль, лёгкая беседа, много интересных
    читать дальше

    фактов об историческом центре города. В Парке увидели всё,самые важные локации, которые сами и не нашли бы сразу. Получили массу положительных эмоций)) Рекомендуем!

  • М
    Марина
    14 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Спасибо Юрию за экскурсию, всё очень понравилось. Профессионально, безопасно, увлекательно. Заехали в Краснодар впервые, Юрий помог получить нам представление о городе, полюбоваться красивыми улочкам, прогулялись по самым красивым локациям парка Галицкого.
  • Д
    Дарья
    11 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Экскурсия очень интересная, Юрий увлек, все очень живо, и история, и настоящее Краснодара, чем живет, дышит, а парк Галицкого подарил море эмоций, даже до мурашек на коже от рассказа Юрия и увиденных красот. Всем рекомендую! К Юрию! Огромное спасибо 💗💗💗
  • Н
    Наталья
    10 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Экскурсия понравилась, познавательно и содержательно. Отличный вариант для тех, кто в городе проездом или ограничен во времени. Из простой прогулки
    читать дальше

    получается интересное и познавательное путешествие. Самостоятельно осилить в первый раз Парк будет сложновато и не так интересно. Рекомендуем для любого возраста! Спасибо!

  • Д
    Дарья
    9 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Экскурсия мне очень понравилась! Много интересных фишек рассказали про город, запомнила!) Пркатались на машине! И парк огонь 🔥 И днем красиво, и вечером заворожительно ✨️
  • А
    Анна
    8 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Отличный экскурсовод, любит свое дело. Получили массу положительных эмоций и впечатлений! Подсказал где вкусно покушать, как доехать, что еще посетить! 10 баллов из 10 ставлю.
  • Ю
    Юлия
    4 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Идеальный экспресс-знакомство с Краснодаром! Даже подросток оценил!

    В Краснодаре были совсем недолго, проездом, но очень хотела получить представление о городе. Искала
    читать дальше

    что-то компактное, информативное, но без перегруза – со мной был 16-летний подросток (а это, как известно, самая взыскательная публика!).

    Нам повезло с экскурсией! Гид Юрий оказался настоящим профессионалом и приятным собеседником. Самое главное – он *абсолютно не бесил! * Напротив, умело подстроил темп и подачу информации под нашу небольшую группу. Дочь, которая обычно скептически относится к "обязательным культурным программам", слушал с интересом и даже задавал вопросы – для меня это высшая оценка!

    За несколько часов мы успели охватить главное:
    1. Центр города: Прогулялись по красивым улочкам, увидели потрясающую смесь архитектурных стилей (от купеческих особняков до современности), ощутили энергетику делового и культурного центра Краснодара. Гид показал и рассказал самое важное и интересное, без воды.
    2. Парк "Краснодар" (Галицкого):Это был контрастный и очень эффектный финал! Современное, футуристическое пространство поразило масштабом и концепцией. Подростку особенно понравилась сама атмосфера места. Отличный пример, как может выглядеть городской парк будущего.

    Мы получили именно то, что хотели – яркое, насыщенное, но комфортное впечатление о Краснодаре за короткий срок. Гид Юрий сумел сделать экскурсию познавательной и нескучной. Уезжали с пониманием, что город динамичный, контрастный и стоит более глубокого знакомства. Отличный вариант для тех, кто в городе проездом или ограничен во времени! Рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    3 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Огромное спасибо Юрию, за экскурсию по Краснодару. Очень удобно подобран формат, если Вы приехали на пару дней, успеете город посмотреть,
    читать дальше

    познакомится с его историей и в знаменитом Парке Галицкого погулять.
    Юрий чудесный рассказчик, просто энциклопедия фактов по истории, все с юмором, легко и доходчиво. Терпеливо отвечает на все вопросы 😎
    В парке показал нам самые интересные зоны. Отмечу, что Юрий очень тонко чувствует группу, где надо отдохнуть, где надо пошутить, где подсказать локацию для фото 🤝 много лайхфаков по посещению Краснодара на будущее.
    Программа, на мой взгляд, выстроена оптимально. И по времени и по перемещениям.
    Рекомендую Юрия как гида и экскурсию «Краснодар и Парк Галицкого». Точно понравится ✅

  • П
    Павел
    1 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Отличная экскурсия. Нам с девушкой очень понравилась. Экскурсовод Юрий доброделателен, с хорошим настроением. Экскурсия получилась содержательная и интересная. Обстановка располагающая.
  • B
    Bronyakin
    1 августа 2025
    Добро пожаловать в Краснодар
    Отличная экскурсия по Краснодару. Экскурсоводу огромное спасибо за интересно проведенный день в исторической части города.
  • К
    Кристина
    1 августа 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Спасибо огромное Юрию за экскурсию! Очень интересно, познавательно, узнали много нового про Краснодар! Как будем в Краснодаре, теперь только к нему за экскурсиями! 🔥
  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Отлично экскурсия! Прекрасная подача исторических фактов и сами бы первый раз не осилили парк Галицкого.
  • Н
    Надежда
    27 июля 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Состоялась экскурсия по Краснодару на машине и пешком. Обаятельный молодой человек с любовью интересно рассказал о истории города о прошлом
    читать дальше

    и настоящем города, о будущем. Прогулялись по исторической части города и побывали в настоящем чуде - парке Галицкого. Не смотря на жаркий день и на наш возраст,мы с мужем в годах, было настолько интересно, что отведённое время на экскурсию пролетело мгновенно! Рекомендую Юрия, поездка на комфортной машине и прогулка в компании с ним оставят наилучшие воспоминания

  • А
    Анна
    25 июля 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Юрий - редкий человек, влюбляющий в Краснодар попавших к нему туристов. После прогулки хочется еще и еще раз возвращаться сюда.
    читать дальше

    Мы посмотрели все интересные объекты в городе, получили представление о музеях к посещению самостоятельно. В парке мы бы «потерялись», не увидели бы всех интересных объектов без помощи Юрия. Маршрут был подобран с учетом интересов 8и летней дочери, но и 15и летнему подростку было очень интересно, он хочет вернуться еще 🎉 Спасибо большое, Юрий! Однозначно мы ни раз еще вернемся в Краснодар, благодаря Вам 🙌🏻

  • В
    Виктория
    24 июля 2025
    По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
    Привлекло сочетание обзорной экскурсии по городу и экскурсии по парку Галицкого. Спасибо Юрию за рекомендацию посетить японский сад и краеведческий музей.
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Кубанская набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 6500. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Кубанская набережная», 121 ⭐ отзыв, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь