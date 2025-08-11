читать дальше

познакомиться с городом, в котором мы с дочкой оказались впервые и так не на долго и наткнулась на объявление Юрия на этом сайте. Я хочу выразить Юрию огромную благодарность за заботу о нас. Благодаря ему мы чудесно провели день, узнали много интересного об истории города, увидели самые интересные места в центре и посетили парк Галицкого. Юрий подстроился под наши обстоятельства и пожелания и организовал отличный план на день нам осталось только наслаждаться и отдыхать. Благодаря этому, несмотря на ужасную жару мы не только успели осмотреть значительную часть парка, но и побывать в кафе в тематике мира Гарри Поттера (дочка от него фанатеет) и в зоопарке во второй половине дня, хотя дочка у меня не любитель долгих прогулок. В отпуске каждый день ценен и надо успеть зарядиться впечатлениями и эмоциями, поэтому я очень рада, что доверилась опыту Юрия и наш отпуск начался так насыщенно. У нас остались самые приятные воспоминания, поэтому я от всей души рекомендую всем Юрия в качестве гида.