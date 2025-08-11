Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Краснодару
Увидеть основные достопримечательности центра, узнать историю города и сделать яркие снимки
Начало: На Красной улице
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 августа 2025По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)Дата посещения: 24 июля 2025Побывали на экскурсии с Юрием, экскурсия замечательная даже ребёнку 11 лет было интересно. Ходили как с хорошим знакомым ,видно что
- ИИрина3 августа 2025По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)Дата посещения: 16 июля 2025Мы были в Краснодаре в начале июля, всего один день по пути на отдых. Я искала какую-нибудь обзорную экскурсию, чтобы
- ВВалерий24 мая 2025По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)Дата посещения: 22 мая 2025Большая благодарность Юрию за знакомство с городом и парком Галицкого! Узнали много интересного И нового. Сделали удачный выбор. Отдельное спасибо за внимание и помощь.
- ЕЕкатерина18 августа 2025Чудесная легкая прогулка с Ириной. Подойдет для всей семьи.
- AAnna17 августа 2025Отличная экскурсия! Соответствует ожиданиям! Интересный обаятельный гид.
- ЕЕлена14 августа 2025Огромное спасибо Юрию за прекрасную экскурсию по Краснодару и парку Галицкого. Всё очень достойно, комфортный автомобиль, лёгкая беседа, много интересных
- ММарина14 августа 2025Спасибо Юрию за экскурсию, всё очень понравилось. Профессионально, безопасно, увлекательно. Заехали в Краснодар впервые, Юрий помог получить нам представление о городе, полюбоваться красивыми улочкам, прогулялись по самым красивым локациям парка Галицкого.
- ДДарья11 августа 2025Экскурсия очень интересная, Юрий увлек, все очень живо, и история, и настоящее Краснодара, чем живет, дышит, а парк Галицкого подарил море эмоций, даже до мурашек на коже от рассказа Юрия и увиденных красот. Всем рекомендую! К Юрию! Огромное спасибо 💗💗💗
- ННаталья10 августа 2025Экскурсия понравилась, познавательно и содержательно. Отличный вариант для тех, кто в городе проездом или ограничен во времени. Из простой прогулки
- ДДарья9 августа 2025Экскурсия мне очень понравилась! Много интересных фишек рассказали про город, запомнила!) Пркатались на машине! И парк огонь 🔥 И днем красиво, и вечером заворожительно ✨️
- ААнна8 августа 2025Отличный экскурсовод, любит свое дело. Получили массу положительных эмоций и впечатлений! Подсказал где вкусно покушать, как доехать, что еще посетить! 10 баллов из 10 ставлю.
- ЮЮлия4 августа 2025Идеальный экспресс-знакомство с Краснодаром! Даже подросток оценил!
В Краснодаре были совсем недолго, проездом, но очень хотела получить представление о городе. Искала
- ТТатьяна3 августа 2025Огромное спасибо Юрию, за экскурсию по Краснодару. Очень удобно подобран формат, если Вы приехали на пару дней, успеете город посмотреть,
- ППавел1 августа 2025Отличная экскурсия. Нам с девушкой очень понравилась. Экскурсовод Юрий доброделателен, с хорошим настроением. Экскурсия получилась содержательная и интересная. Обстановка располагающая.
- BBronyakin1 августа 2025Отличная экскурсия по Краснодару. Экскурсоводу огромное спасибо за интересно проведенный день в исторической части города.
- ККристина1 августа 2025Спасибо огромное Юрию за экскурсию! Очень интересно, познавательно, узнали много нового про Краснодар! Как будем в Краснодаре, теперь только к нему за экскурсиями! 🔥
- ООльга28 июля 2025Отлично экскурсия! Прекрасная подача исторических фактов и сами бы первый раз не осилили парк Галицкого.
- ННадежда27 июля 2025Состоялась экскурсия по Краснодару на машине и пешком. Обаятельный молодой человек с любовью интересно рассказал о истории города о прошлом
- ААнна25 июля 2025Юрий - редкий человек, влюбляющий в Краснодар попавших к нему туристов. После прогулки хочется еще и еще раз возвращаться сюда.
- ВВиктория24 июля 2025Привлекло сочетание обзорной экскурсии по городу и экскурсии по парку Галицкого. Спасибо Юрию за рекомендацию посетить японский сад и краеведческий музей.
