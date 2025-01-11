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все самые красивые и интересные локации города,а во время движения между ними рассказал много интересных фактов и полезных рекомендаций. Андрей прирожденный гид, видно как любит свой край.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Посетили потрясающие места, а главное,узнали их историю.

Огромная Благодарность Андрею за терпение, подход ко всем участникам экскурсии и за его работу. Если будет возможность побывать в Красноярске ещё раз, непременно обратимся к нему.