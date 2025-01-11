Экскурсия по Красноярску - это возможность за один день увидеть знаковые места региона.
Туристы посетят Николаевскую сопку с панорамным видом и самым высоким флагом России, прогуляются по Караульной горе и парку
Туристы посетят Николаевскую сопку с панорамным видом и самым высоким флагом России, прогуляются по Караульной горе и парку
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 🌄 Потрясающие виды на Енисей
- 🏞️ Посещение заповедника Столбы
- 🏙️ Панорамы Красноярска
- ⚡ Знакомство с Красноярской ГЭС
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Николаевская сопка
- Караульная гора
- Заповедник Столбы
- Смотровая площадка «Царь-рыба»
- Дивногорская набережная
- Красноярская ГЭС
Описание экскурсии
- Николаевская сопка, с панорамной смотровой и самым высоким флагом России.
- Караульная гора и парк «Покровский», одна из лучших видовых площадок города, с которой открывается прекрасная панорама на центр левобережья и скалы правого берега.
- Заповедник Столбы, где возле восточного входа сохранился гранитный карьер.
- Смотровая площадка «Царь-рыба» — памятник огромному осетру на отвесной 300-метровой скале, откуда открываются завораживающие виды на Енисей и окрестности.
- Дивногорская набережная — центр притяжения жителей Красноярска и других городов нашего края. Приготовьтесь оценить великолепный вид на горы, ставшие местной визитной карточкой.
- Красноярская ГЭС — входит в Енисейский каскад ГЭС, составляя его третью ступень. Вторая по мощности (после Саяно-Шушенской ГЭС) электростанция России.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на новом комфортном внедорожнике Haval Jolion 2024.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маруся — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 65 туристов
Руководитель и основатель туристического клуба. Люблю создавать программы, которые запоминаются и остаются в сердцах путешественников навсегда. Прошла обучение в институте гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE для того, чтобы удивлять наших путешественников гастрономическими изысками. Организовываю путешествия по России, а также с удовольствием покажу вам замечательный город Красноярск.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алеся
11 янв 2025
3 января мы семьей с экскурсоводом Андреем посетили чудесную экскурсию "По лучшим местам в окрестностях Красноярска — за один день!"
Маршрут был продуман идеально, учитывались все наши пожелания. Андрей показал нам
Маршрут был продуман идеально, учитывались все наши пожелания. Андрей показал нам
Елена
4 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Комфортабельный автомобиль, приятный, знающий, понимающий экскурсовод. Думали, что устанем, но время пролетело быстро, посмотрели на красивую природу, значимые места Красноярска, наметили куда имеет смысл приехать с бОльшим запасом по времени. Большое спасибо Андрею! За экскурсию и отдельно конечно же за поздравление с Новым Годом.
С
Светлана
4 янв 2025
Все было супер… Автомобиль очень комфортабельный. Андрей очень общительный и владеющий материалом экскурсии на высоком уровне гид!!! Спасибо за отлично проведённое время!!! Были приятно удивлены призентиками от гида к новому году!
С
Сергей
25 ноя 2024
маршрут уникальный сам по себе его не возможно испортить даже исполнителем Андрею лучше работать в такси. Самая молчаливая экскурсия.
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