Обзорная экскурсия и панорама Кронштадта с купола Морского собора

Это насыщенное путешествие по Кронштадту — морской базе и духовному символу российского флота. Вы узнаете, зачем был построен футшток и как создавались доки Петра I. Прогуляетесь по набережной с видом на Балтику, посетите Морской собор и подниметесь на его купол, откуда открываются впечатляющие панорамы Кронштадта, Финского залива и пригорода Петербурга.
Описание экскурсии
- Место, где находился Андреевский собор. В нём служил Иоанн Кронштадтский.
- Итальянский пруд и Обводный канал. Вы узнаете о происхождении острова Котлин, истории основания Кронштадта и строительстве оборонительных сооружений.
- Кронштадтский футшток. Остановитесь у точки отсчёта уровня Балтийского моря. Гид расскажет о роли Балтики в гидрографии и событиях, связанных с наводнениями.
- Памятники Айвазовскому и Пахтусову. Услышите об их вкладе в историю города.
- Петровские доки. Это один из самых амбициозных проектов Петра I. Гид объяснит, как работали доки и что сделало их уникальными для своего времени.
- Петровский парк и набережная. Прогуляетесь по зелёным аллеям, а затем полюбуетесь видами Финского залива.
- Якорная площадь и Аллея адмиралов. Окажетесь на парадном пространстве перед Морским собором. А на Аллее адмиралов узнаете, как проходил ремонт кораблей, и познакомитесь с именами великих флотоводцев.
- Морской собор Святого Николая. Посетите главный символ Кронштадта. Услышите о его строительства и значении для моряков.
- Подъём на купол Морского собора. С высоты увидите панорамы Кронштадта, Финского залива и окрестностей.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 500 ₽ за чел.
- Рекомендуем программу участникам от 10 до 65 лет.
- Возможно провести экскурсию для 6-20 участников за доплату — 900 ₽ за чел.
- Подъём на купол осуществляется в составе организованной группы до 20 человек.
- С вами будет гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Андреевском саду
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Кронштадте
На сайте с 2018 года
Я люблю свой родной город, являюсь коренным жителем Кронштадта, живу здесь с рождения. Каждый путешественник, приезжая в новые места, видит их глазами туриста и гостя, а я буду рад открыть вам другую сторону Кронштадта: жизнь, быт и истории местных людей. Буду рад встрече!
