Миатлинская ГЭС

Отличное развлечение для тех, кто хочет побывать в состоянии невесомости. Это увлекательное путешествие потребует времени и выносливости. Но запечатленные в памяти и на фото водопады, заповедная природа и виды на плотину Миатлинской ГЭС останутся с вами навсегда.

Прогулка на катере

С высот посёлка Дубки вы разглядите легендарную Чиркейскую водохранилище. Оно раскинулось на берегах реки Сулак.

Самая высокая точка маршрута

Сулакский каньон — достопримечательность, ставшая знаменитой. Ведь снимки на фоне каньона расходятся молниеносно по пабликам. Снабдите их рассказом о своих впечатлениях. Вершина каньона — это, конечно, не Эльбрус. Но только с этой высоты можно любоваться, как блестит река, и как её защищают горы и парящие в небе орлы.

Дубки

Дубовый лес, зиплайн-канатка и одна из самых удобных смотровых площадок. Жемчужина дагестанского туризма всё покажет сама своими сказочными видами. А недавно тут открылась канатная линия зиплайн. Это скоростной спуск по стальному канату длиной 600 метров в полной экипировке. Приключения с ветерком обеспечены!

Обед на базе отдыха и поездка на бархан Сарыкум

Для вас приготовят фирменное блюдо — свежевыловленную форель на гриле. А после вы сможете прогуляться на лошадях и квадроциклах. А в завершение мы отвезем вас на крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы узнаете о феномене неподвижных дюн, особом климате места, редких животных, включая краснокнижных, и значимости бархана для исследователей-орнитологов. И конечно, вы откроете удивительные песчаные ландшафты, которые мгновенно переносят в мир азиатских пустынь.

🏞 По желанию группы до обеда на базе отдыха мы сможем отвезти вас в недавно открытую для посещения пещеру Нохъо.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение, входные билеты на бархан Сарыкум, прогулка на катере и комплексный обед (форель на углях)

Отдельно оплачивается прогулка на квадроциклах: 15 минут — 1200 руб. /1-2 человек, 30 минут — 2400 руб., 1 час — 4000 руб.; катание на лошадях: 10 минут — 200 руб., 15 минут — 300 руб., 30 минут — 500 руб.; помещение пещеры Нохъо — 500 руб.

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Важно знать:

С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.

Организационные детали:

Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.