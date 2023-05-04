Приглашаю вас в однодневный тур по самым красивым местам Дагестана.
Прокатимся с ветерком по Чиркейскому водохранилищу на катер, полюбуемся с высоты на Сулакский каньон, пройдем по пескам бархана Сарыкум и вкусно пообедаем свежевыловленной форелью на углях, а любители адреналина могут прокатиться с ветерком на зиплайн. Северный Кавказ во всем своем многообразии предстанет перед вами во всей красе.
Прокатимся с ветерком по Чиркейскому водохранилищу на катер, полюбуемся с высоты на Сулакский каньон, пройдем по пескам бархана Сарыкум и вкусно пообедаем свежевыловленной форелью на углях, а любители адреналина могут прокатиться с ветерком на зиплайн. Северный Кавказ во всем своем многообразии предстанет перед вами во всей красе.
Ближайшие даты:
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
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22
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даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Смотровая площадка Сулакского каньона
- Посёлок Дубки, дубовый лес
- Турбаза "Рахат"
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Миатлинская ГЭС
Отличное развлечение для тех, кто хочет побывать в состоянии невесомости. Это увлекательное путешествие потребует времени и выносливости. Но запечатленные в памяти и на фото водопады, заповедная природа и виды на плотину Миатлинской ГЭС останутся с вами навсегда.
Прогулка на катере
С высот посёлка Дубки вы разглядите легендарную Чиркейскую водохранилище. Оно раскинулось на берегах реки Сулак.
Самая высокая точка маршрута
Сулакский каньон — достопримечательность, ставшая знаменитой. Ведь снимки на фоне каньона расходятся молниеносно по пабликам. Снабдите их рассказом о своих впечатлениях. Вершина каньона — это, конечно, не Эльбрус. Но только с этой высоты можно любоваться, как блестит река, и как её защищают горы и парящие в небе орлы.
Дубки
Дубовый лес, зиплайн-канатка и одна из самых удобных смотровых площадок. Жемчужина дагестанского туризма всё покажет сама своими сказочными видами. А недавно тут открылась канатная линия зиплайн. Это скоростной спуск по стальному канату длиной 600 метров в полной экипировке. Приключения с ветерком обеспечены!
Обед на базе отдыха и поездка на бархан Сарыкум
Для вас приготовят фирменное блюдо — свежевыловленную форель на гриле. А после вы сможете прогуляться на лошадях и квадроциклах. А в завершение мы отвезем вас на крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы узнаете о феномене неподвижных дюн, особом климате места, редких животных, включая краснокнижных, и значимости бархана для исследователей-орнитологов. И конечно, вы откроете удивительные песчаные ландшафты, которые мгновенно переносят в мир азиатских пустынь.
🏞 По желанию группы до обеда на базе отдыха мы сможем отвезти вас в недавно открытую для посещения пещеру Нохъо.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение, входные билеты на бархан Сарыкум, прогулка на катере и комплексный обед (форель на углях)
Отдельно оплачивается прогулка на квадроциклах: 15 минут — 1200 руб. /1-2 человек, 30 минут — 2400 руб., 1 час — 4000 руб.; катание на лошадях: 10 минут — 200 руб., 15 минут — 300 руб., 30 минут — 500 руб.; помещение пещеры Нохъо — 500 руб.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Важно знать:
С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.
Организационные детали:
Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
ежедневно в 08:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Входной билет на Бархан Сарыкум
- Прогулка на катере
- Обед (форель на углях)
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Спуск на зип-лайне (по желанию)
- Прогулка на квадроциклах (по желанию): 15 минут — 1200 руб. /1-2 человек, 30 минут — 2400 руб., 1 час — 4000 руб.
- Катание на лошадях (по желанию): 10 минут — 200 руб., 15 минут — 300 руб., 30 минут — 500 руб.
- Помещение пещеры Нохъо (по желанию группы) — 500 руб
- Место начала и завершения?
- 5-я линия Акушинского, 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
- Важная информация
- С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.
- Дресс-код запрещено в коротких шортах и открытых майках.
- Посадочные места в транспорте по факту прибытия туристов!
- Полную оплату по заказу (если вы не оплатили экскурсию при бронировании полностью) необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
- Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 568 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Karisha210398s
4 мая 2023
Все было на высшем уровне, спасибо большое!!!
М
Мусько
30 апр 2023
Спасибо Исме за увлекательное путешествие. Бесподобной была прогулка на катере. Капитану нашего "корабля" отдельная благодарность)
Удобным был транспорт, что немаловажно для такого путешествия.
Удобным был транспорт, что немаловажно для такого путешествия.
Д
Дмитрий
29 апр 2023
С
Светлана
27 апр 2023
М
Морозова
26 апр 2023
А
Андрей
25 апр 2023
Отличная экскурсия. Очень красочные фото. Хороший обед. Гид Курбан и водитель Мухамед молодцы Тем кто внимательно слушает гида предусмотрены призы.
Д
Дмитрий
25 апр 2023
З
Зизюкина
24 апр 2023
И
Ирина
23 апр 2023
А
Анна
22 апр 2023
М
Марина
20 апр 2023
Понравилось катание на катере, но хотелось бы покататься по самому каньону, а не только в небольшом заливчике. Пусть немного подороже. Обед был очень хорош, вкусная форель и чуду, свежие овощи. Гид Абдулхалим очень интересно рассказывал.
С
Светлана
20 апр 2023
Е
Елена
20 апр 2023
М
Марина
18 апр 2023
В
Владимир
15 апр 2023
Ещё 553 отзыва
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