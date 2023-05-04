Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере

4.9
568 отзывов
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Приглашаю вас в однодневный тур по самым красивым местам Дагестана.

Прокатимся с ветерком по Чиркейскому водохранилищу на катер, полюбуемся с высоты на Сулакский каньон, пройдем по пескам бархана Сарыкум и вкусно пообедаем свежевыловленной форелью на углях, а любители адреналина могут прокатиться с ветерком на зиплайн. Северный Кавказ во всем своем многообразии предстанет перед вами во всей красе.
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
Ближайшие даты:
19
мая
20
мая
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • Смотровая площадка Сулакского каньона
  • Посёлок Дубки, дубовый лес
  • Турбаза "Рахат"
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Миатлинская ГЭС

Отличное развлечение для тех, кто хочет побывать в состоянии невесомости. Это увлекательное путешествие потребует времени и выносливости. Но запечатленные в памяти и на фото водопады, заповедная природа и виды на плотину Миатлинской ГЭС останутся с вами навсегда.

Прогулка на катере

С высот посёлка Дубки вы разглядите легендарную Чиркейскую водохранилище. Оно раскинулось на берегах реки Сулак.

Самая высокая точка маршрута

Сулакский каньон — достопримечательность, ставшая знаменитой. Ведь снимки на фоне каньона расходятся молниеносно по пабликам. Снабдите их рассказом о своих впечатлениях. Вершина каньона — это, конечно, не Эльбрус. Но только с этой высоты можно любоваться, как блестит река, и как её защищают горы и парящие в небе орлы.

Дубки

Дубовый лес, зиплайн-канатка и одна из самых удобных смотровых площадок. Жемчужина дагестанского туризма всё покажет сама своими сказочными видами. А недавно тут открылась канатная линия зиплайн. Это скоростной спуск по стальному канату длиной 600 метров в полной экипировке. Приключения с ветерком обеспечены!

Обед на базе отдыха и поездка на бархан Сарыкум

Для вас приготовят фирменное блюдо — свежевыловленную форель на гриле. А после вы сможете прогуляться на лошадях и квадроциклах. А в завершение мы отвезем вас на крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы узнаете о феномене неподвижных дюн, особом климате места, редких животных, включая краснокнижных, и значимости бархана для исследователей-орнитологов. И конечно, вы откроете удивительные песчаные ландшафты, которые мгновенно переносят в мир азиатских пустынь.
🏞 По желанию группы до обеда на базе отдыха мы сможем отвезти вас в недавно открытую для посещения пещеру Нохъо.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение, входные билеты на бархан Сарыкум, прогулка на катере и комплексный обед (форель на углях)
Отдельно оплачивается прогулка на квадроциклах: 15 минут — 1200 руб. /1-2 человек, 30 минут — 2400 руб., 1 час — 4000 руб.; катание на лошадях: 10 минут — 200 руб., 15 минут — 300 руб., 30 минут — 500 руб.; помещение пещеры Нохъо — 500 руб.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Важно знать:

С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.

Организационные детали:

Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Входной билет на Бархан Сарыкум
  • Прогулка на катере
  • Обед (форель на углях)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Спуск на зип-лайне (по желанию)
  • Прогулка на квадроциклах (по желанию): 15 минут — 1200 руб. /1-2 человек, 30 минут — 2400 руб., 1 час — 4000 руб.
  • Катание на лошадях (по желанию): 10 минут — 200 руб., 15 минут — 300 руб., 30 минут — 500 руб.
  • Помещение пещеры Нохъо (по желанию группы) — 500 руб
Место начала и завершения?
5-я линия Акушинского, 19
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • С надежной обувью и специальными палками путешествие будет удобнее и приятнее.
  • Дресс-код запрещено в коротких шортах и открытых майках.
  • Посадочные места в транспорте по факту прибытия туристов!
  • Полную оплату по заказу (если вы не оплатили экскурсию при бронировании полностью) необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 568 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
520
4
35
3
9
2
3
1
1
K
4 мая 2023
Все было на высшем уровне, спасибо большое!!!
М
30 апр 2023
Спасибо Исме за увлекательное путешествие. Бесподобной была прогулка на катере. Капитану нашего "корабля" отдельная благодарность)
Удобным был транспорт, что немаловажно для такого путешествия.
Д
29 апр 2023
С
27 апр 2023
М
26 апр 2023
А
25 апр 2023
Отличная экскурсия. Очень красочные фото. Хороший обед. Гид Курбан и водитель Мухамед молодцы Тем кто внимательно слушает гида предусмотрены призы.
Д
25 апр 2023
З
24 апр 2023
И
23 апр 2023
А
22 апр 2023
М
20 апр 2023
Понравилось катание на катере, но хотелось бы покататься по самому каньону, а не только в небольшом заливчике. Пусть немного подороже. Обед был очень хорош, вкусная форель и чуду, свежие овощи. Гид Абдулхалим очень интересно рассказывал.
С
20 апр 2023
Е
20 апр 2023
М
18 апр 2023
В
15 апр 2023
Ещё 553 отзыва

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