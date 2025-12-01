Мои заказы

Природные чудеса Кавказа: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Из Махачкалы - на поиски первозданной природы и ярких впечатлений
Приглашаем в поездку по Дагестану — горному краю, где на каждом шагу природа удивляет своей красотой и многообразием.

Сначала вы побываете на смотровых площадках Сулакского каньона, откуда открываются захватывающие дух виды.

А на закате, когда солнце слегка касается верхушек гор, сделаете потрясающие фотографии на фоне величественных пейзажей бархана Сарыкум.
Природные чудеса Кавказа: Сулакский каньон и бархан Сарыкум© Тамерлан
Описание экскурсии

Прогулка на катере

Начнём с захватывающей прогулки на катере по Чиркейскому водохранилищу. Эта водная гладь, окружённая величественными горами и чистым небом, подарит вам чувство свободы и единства с природой. Далее вы отправитесь к самой большой плотине на Кавказе, где сможете оценить масштаб инженерного гения.

Головокружительные панорамы

Следующая остановка — смотровая площадка в посёлке Дубки, откуда открываются впечатляющие виды на Сулакский каньон. Она станет идеальным местом для эффектных фото.

Экстремальные развлечения (за доп. плату)

Если будет желание, сможете опробовать самый длинный зиплайн в Дагестане и пролететь над пещерой Нохъо. Или посетить близлежащий развлекательный комплекс с тарзанкой и гигантскими качелями над пропастью.

Форелевое хозяйство

Заедем сюда за вкусным обедом из свежайших блюд, приготовленных с любовью и уважением к кулинарному искусству региона.

Солнце и пустыня

Завершится день на бархане Сарыкум, в сказочном мире песков, полном тайн и загадок. Это идеальное место для медитации, размышлений и наслаждения моментом.

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на одном из автомобилей нашей команды (Lada Priora, Lada Vesta или Kia Rio)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка, большие качели — от 1000 ₽ с чел.
  • Обед — от 500 ₽ с чел.
  • Вход на бархан — 150 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У «Южной автостанции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан
Тамерлан — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 476 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!

