К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса

Нас, коренных жителей, вдохновляет дикая и неповторимая красота Дагестана, его историческое и культурное наследие.

Хотим делиться этим с каждым! Поэтому отвезём вас в места, от которых замирает сердце: к Матласскому каньону, озеру Мочох, водопаду Тобот. По пути покажем уникальные строения, созданные человеком. Но главная цель путешествия — прочувствовать неукротимый дух нашей республики.
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
К сокровищам Хунзаха - из Махачкалы
Ближайшие даты:
19
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Описание

Что вас ожидает

Путь к Хунзахскому плато из Махачкалы долог (около 3 часов), но нескучен. Вы увидите:

  • Гимринский тоннель. Поговорим о его значимости в истории страны
  • Гимринскую оборонительную башню — свидетеля ратных времен. Восхитимся её мощью и величием.
  • Ирганаскую ГЭС — впечатляющую инженерную постройку. Полюбуемся живописнными видами Ирганайского водохранилища.

А затем перед нами раскинется невероятно красивое Хунзахское плато, и мы исследуем его природные сокровища:

  • Водопад Тобот. Рядом с шумными потоками воды вы сможете отдохнуть, искупаться и, если в вас достаточно смелости, покорить тарзанку.
  • Каменную чашу — нерукотворное чудо природы, создаваемое веками. Вы послушаете мистические легенды, которыми окутано это место.
  • Матласский каньон, известный потрясающими горными пейзажами. Здесь можно испытать адреналиновый заряд, прокатившись на зиплайне (только летом).
  • Озеро Мочох — живописный водоём, который в зимнее время превращается в каток. По желанию вы можете насладиться зимней романтикой, катаясь на коньках в окружении величественных гор.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Махачкале или из аэропорта и отвезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном японском минивэне
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, зиплайн, катание на катерах (цены по запросу)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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