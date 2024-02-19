Исследовать Хунзахское плато и его нерукотворные чудеса
Нас, коренных жителей, вдохновляет дикая и неповторимая красота Дагестана, его историческое и культурное наследие.
Хотим делиться этим с каждым! Поэтому отвезём вас в места, от которых замирает сердце: к Матласскому каньону, озеру Мочох, водопаду Тобот. По пути покажем уникальные строения, созданные человеком. Но главная цель путешествия — прочувствовать неукротимый дух нашей республики.
Хотим делиться этим с каждым! Поэтому отвезём вас в места, от которых замирает сердце: к Матласскому каньону, озеру Мочох, водопаду Тобот. По пути покажем уникальные строения, созданные человеком. Но главная цель путешествия — прочувствовать неукротимый дух нашей республики.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Путь к Хунзахскому плато из Махачкалы долог (около 3 часов), но нескучен. Вы увидите:
- Гимринский тоннель. Поговорим о его значимости в истории страны
- Гимринскую оборонительную башню — свидетеля ратных времен. Восхитимся её мощью и величием.
- Ирганаскую ГЭС — впечатляющую инженерную постройку. Полюбуемся живописнными видами Ирганайского водохранилища.
А затем перед нами раскинется невероятно красивое Хунзахское плато, и мы исследуем его природные сокровища:
- Водопад Тобот. Рядом с шумными потоками воды вы сможете отдохнуть, искупаться и, если в вас достаточно смелости, покорить тарзанку.
- Каменную чашу — нерукотворное чудо природы, создаваемое веками. Вы послушаете мистические легенды, которыми окутано это место.
- Матласский каньон, известный потрясающими горными пейзажами. Здесь можно испытать адреналиновый заряд, прокатившись на зиплайне (только летом).
- Озеро Мочох — живописный водоём, который в зимнее время превращается в каток. По желанию вы можете насладиться зимней романтикой, катаясь на коньках в окружении величественных гор.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Махачкале или из аэропорта и отвезём обратно
- Поездка проходит на комфортабельном японском минивэне
- Дополнительные расходы (по желанию): обед, зиплайн, катание на катерах (цены по запросу)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 163 туристов
Всех приветствую! Меня зовут Руслан, я родился и вырос я в Дагестане. Я, моя жена или другой гид из нашей команды с радостью покажем вам самые живописные места: каньоны, водопады, озера, ущелья, теснины, реки и горы. Ждём вас в нашей гостеприимной республике!
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