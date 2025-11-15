Вы побываете в Гооре и на выступе Язык Тролля; пройдёте по узкому каньону Карадахской теснины; исследуете Старый Кахиб, затерянный на скале; и увидите храм, построенный грузинскими монахами в самом сердце гор.
Описание экскурсии
Карадахская теснина
Глубокое ущелье с отвесными сланцевыми стенами. Здесь легко забыть, что вы на Кавказе — пейзаж будто бы перенесён из Исландии. Свет ложится на скалы под углом, который фотографы особенно любят.
Село Гоор и Язык Тролля
Уникальные каменные выступы, в том числе легендарная Плачущая Девица. Поедем к ним на УАЗе по горному серпантину и увидим панорамы, которые навсегда останутся в памяти.
Старый и Новый Кахиб
Село-крепость, прижатое к отвесной скале. Постройки древнего Кахиба буквально нависают над ущельем — ощущение полёта гарантировано! Новый Кахиб — жилой и уютный, здесь мы сделаем небольшую прогулку.
Датунский храм
Каменный храм, построенный грузинскими проповедниками. Стоит в одиночестве посреди гор и будто смотрит сквозь века. Внутри — тишина, которую не хочется нарушать.
Дополнительные виды по пути:
— панорама на Ирганайское водохранилище
— Гимринская башня и тоннель
— смотровая площадка Царской дороги
— Гоцатлинское водохранилище
*А ещё — обед в этнодоме*(оплачивается дополнительно) с традиционной кухней и тёплым приёмом. Это не только передышка, но и способ почувствовать, как живёт горное село сегодня.
Примерный тайминг:
9:00 — встреча, инструктаж, начало поездки
12:00 — прибытие к Карадахской теснине
13:30 — выезд в сторону Гоора
14:00 — прогулка по Гоору, Язык Тролля
15:30 — обед в этнодоме
17:15 — прибытие в Кахиб, прогулка по Старому и Новому сёлам
18:45 — выезд к Датунскому храму
19:20 — посещение храма
20:15 — завершение экскурсии, выезд в Махачкалу
21:45–22:15 — прибытие в город
Тайминг может меняться в зависимости от времени старта и обстоятельств в дороге.
Организационные детали
- Едем на внедорожнике Kia Sportage или Toyota Land Cruiser Prado с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло или бустер. К локациям подъезжаем максимально близко, пешие участки минимальны
- Маршрут может меняться из-за погоды, ремонта дорог, селевых сходов и других форс-мажоров. На практике такие случаи бывают редко
- Дресс-код обязателен. Просим воздержаться от шорт выше колен, юбок, топов, маек и одежды из прозрачных или сетчатых материалов. На маршруте есть святые места, и несоблюдение дресс-кода может оскорбить местных жителей
- Сообщайте заранее о хронических заболеваниях и противопоказаниях, чтобы мы могли организовать поездку максимально безопасно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Подъём и спуск в Гоор — 200 ₽ за чел.
- Подъём и спуск в Кахиб — 1000 ₽ за машину
- Экосбор в Карадахской теснине — 100 ₽ за чел.
- Обед в этнодоме — в среднем 700 ₽ за чел.
Цены могут незначительно меняться в разные сезоны — уточняйте при бронировании.