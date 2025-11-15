Это путешествие — как шаг в древнюю сказку, спрятанную среди дагестанских гор. Вы побываете в Гооре и на выступе Язык Тролля; пройдёте по узкому каньону Карадахской теснины; исследуете Старый Кахиб, затерянный на скале; и увидите храм, построенный грузинскими монахами в самом сердце гор.

Описание экскурсии

Карадахская теснина

Глубокое ущелье с отвесными сланцевыми стенами. Здесь легко забыть, что вы на Кавказе — пейзаж будто бы перенесён из Исландии. Свет ложится на скалы под углом, который фотографы особенно любят.

Село Гоор и Язык Тролля

Уникальные каменные выступы, в том числе легендарная Плачущая Девица. Поедем к ним на УАЗе по горному серпантину и увидим панорамы, которые навсегда останутся в памяти.

Старый и Новый Кахиб

Село-крепость, прижатое к отвесной скале. Постройки древнего Кахиба буквально нависают над ущельем — ощущение полёта гарантировано! Новый Кахиб — жилой и уютный, здесь мы сделаем небольшую прогулку.

Датунский храм

Каменный храм, построенный грузинскими проповедниками. Стоит в одиночестве посреди гор и будто смотрит сквозь века. Внутри — тишина, которую не хочется нарушать.

Дополнительные виды по пути:

— панорама на Ирганайское водохранилище

— Гимринская башня и тоннель

— смотровая площадка Царской дороги

— Гоцатлинское водохранилище

*А ещё — обед в этнодоме*(оплачивается дополнительно) с традиционной кухней и тёплым приёмом. Это не только передышка, но и способ почувствовать, как живёт горное село сегодня.

Примерный тайминг:

9:00 — встреча, инструктаж, начало поездки

12:00 — прибытие к Карадахской теснине

13:30 — выезд в сторону Гоора

14:00 — прогулка по Гоору, Язык Тролля

15:30 — обед в этнодоме

17:15 — прибытие в Кахиб, прогулка по Старому и Новому сёлам

18:45 — выезд к Датунскому храму

19:20 — посещение храма

20:15 — завершение экскурсии, выезд в Махачкалу

21:45–22:15 — прибытие в город

Тайминг может меняться в зависимости от времени старта и обстоятельств в дороге.

Организационные детали

Едем на внедорожнике Kia Sportage или Toyota Land Cruiser Prado с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло или бустер. К локациям подъезжаем максимально близко, пешие участки минимальны

Маршрут может меняться из-за погоды, ремонта дорог, селевых сходов и других форс-мажоров. На практике такие случаи бывают редко

Дресс-код обязателен. Просим воздержаться от шорт выше колен, юбок, топов, маек и одежды из прозрачных или сетчатых материалов. На маршруте есть святые места, и несоблюдение дресс-кода может оскорбить местных жителей

Сообщайте заранее о хронических заболеваниях и противопоказаниях, чтобы мы могли организовать поездку максимально безопасно

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Подъём и спуск в Гоор — 200 ₽ за чел.

Подъём и спуск в Кахиб — 1000 ₽ за машину

Экосбор в Карадахской теснине — 100 ₽ за чел.

Обед в этнодоме — в среднем 700 ₽ за чел.

Цены могут незначительно меняться в разные сезоны — уточняйте при бронировании.