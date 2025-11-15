Мои заказы

Карадахская теснина, Язык Тролля, Кахиб и Датунский храм - поездка из Махачкалы

Все хиты горного Дагестана за 1 день
Это путешествие — как шаг в древнюю сказку, спрятанную среди дагестанских гор.

Вы побываете в Гооре и на выступе Язык Тролля; пройдёте по узкому каньону Карадахской теснины; исследуете Старый Кахиб, затерянный на скале; и увидите храм, построенный грузинскими монахами в самом сердце гор.
Описание экскурсии

Карадахская теснина

Глубокое ущелье с отвесными сланцевыми стенами. Здесь легко забыть, что вы на Кавказе — пейзаж будто бы перенесён из Исландии. Свет ложится на скалы под углом, который фотографы особенно любят.

Село Гоор и Язык Тролля

Уникальные каменные выступы, в том числе легендарная Плачущая Девица. Поедем к ним на УАЗе по горному серпантину и увидим панорамы, которые навсегда останутся в памяти.

Старый и Новый Кахиб

Село-крепость, прижатое к отвесной скале. Постройки древнего Кахиба буквально нависают над ущельем — ощущение полёта гарантировано! Новый Кахиб — жилой и уютный, здесь мы сделаем небольшую прогулку.

Датунский храм

Каменный храм, построенный грузинскими проповедниками. Стоит в одиночестве посреди гор и будто смотрит сквозь века. Внутри — тишина, которую не хочется нарушать.

Дополнительные виды по пути:

— панорама на Ирганайское водохранилище
— Гимринская башня и тоннель
— смотровая площадка Царской дороги
— Гоцатлинское водохранилище

*А ещё — обед в этнодоме*(оплачивается дополнительно) с традиционной кухней и тёплым приёмом. Это не только передышка, но и способ почувствовать, как живёт горное село сегодня.

Примерный тайминг:

9:00 — встреча, инструктаж, начало поездки
12:00 — прибытие к Карадахской теснине
13:30 — выезд в сторону Гоора
14:00 — прогулка по Гоору, Язык Тролля
15:30 — обед в этнодоме
17:15 — прибытие в Кахиб, прогулка по Старому и Новому сёлам
18:45 — выезд к Датунскому храму
19:20 — посещение храма
20:15 — завершение экскурсии, выезд в Махачкалу
21:45–22:15 — прибытие в город

Тайминг может меняться в зависимости от времени старта и обстоятельств в дороге.

Организационные детали

  • Едем на внедорожнике Kia Sportage или Toyota Land Cruiser Prado с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло или бустер. К локациям подъезжаем максимально близко, пешие участки минимальны
  • Маршрут может меняться из-за погоды, ремонта дорог, селевых сходов и других форс-мажоров. На практике такие случаи бывают редко
  • Дресс-код обязателен. Просим воздержаться от шорт выше колен, юбок, топов, маек и одежды из прозрачных или сетчатых материалов. На маршруте есть святые места, и несоблюдение дресс-кода может оскорбить местных жителей
  • Сообщайте заранее о хронических заболеваниях и противопоказаниях, чтобы мы могли организовать поездку максимально безопасно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Подъём и спуск в Гоор — 200 ₽ за чел.
  • Подъём и спуск в Кахиб — 1000 ₽ за машину
  • Экосбор в Карадахской теснине — 100 ₽ за чел.
  • Обед в этнодоме — в среднем 700 ₽ за чел.

Цены могут незначительно меняться в разные сезоны — уточняйте при бронировании.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 2196 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
читать дальше

«Инструктор-проводник по пешеходному туризму», и получил сертификат, подтверждающий право оказывать первую доврачебную помощь. Я стремлюсь к тому, чтобы мои программы были максимально безопасны и комфортны для вас. Все маршруты — авторские, лично пройденные мной, и поэтому они не похожи на типовые. Тайминг гибкий: мы проводим на локации столько времени, сколько нужно группе. Дагестан — это то самое место, которое должен посетить каждый. Он влюбляет в себя буквально с первых минут своей уникальностью.

