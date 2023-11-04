Автотур по Дагестану начнётся с поездки на машине на смотровую площадку на Чиркейской ГЭС на реке Сулак у посёлка Дубки. Это мощнейшая гидроэлектростанция на Северном Кавказе, а посёлок был основан для строителей и работников станции. Посмотрим на объект человеческой инженерной мысли, поражающий масштабом, и полюбуемся красивыми пейзажами. Затем отправимся на Миатлинскую ГЭС, где тоже увидим бирюзовые воды реки в окружении отвесных скал и рукотворных сооружений.

Маршрут включает в себя посещение смотровой площадки в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана, головокружительный вид на Сулакский каньон. В завершении дня зарядимся эмоциями, прокатившись на катере в Сулакском ущелье: брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения.