Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур

Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере

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Дагестан завоевал уже многие сердца! Настал и ваш черёд — на автомобиле с комфортом и только для вашей компании мы откроем и покажем топовые локации.

Вы полюбуетесь изгибами и оттенками Сулакского каньона с высоты и с воды, если будет желание прокатиться на катере. Прогуляетесь по древним аулам — Гамсутлю и Чоху.

Заглянете в Салтинскую теснину, где царствует пещерный водопад, и насладитесь панорамами гор и ущелий с водопадами на двух плато — Хунзах и Матлас. Окажетесь в окружении скал, уходящих в небо и покрытых мхом, в «Каменной чаше». А гостеприимство местных жителей и дагестанская кухня ещё никого не оставляли равнодушными.
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

  • Возможно участие с детьми любого возраста.
  • Просьба соблюдать дресс-код республики Дагестан.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Тур проводится только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Чиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катере

Автотур по Дагестану начнётся с поездки на машине на смотровую площадку на Чиркейской ГЭС на реке Сулак у посёлка Дубки. Это мощнейшая гидроэлектростанция на Северном Кавказе, а посёлок был основан для строителей и работников станции. Посмотрим на объект человеческой инженерной мысли, поражающий масштабом, и полюбуемся красивыми пейзажами. Затем отправимся на Миатлинскую ГЭС, где тоже увидим бирюзовые воды реки в окружении отвесных скал и рукотворных сооружений.

Маршрут включает в себя посещение смотровой площадки в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана, головокружительный вид на Сулакский каньон. В завершении дня зарядимся эмоциями, прокатившись на катере в Сулакском ущелье: брызги, скорость, невероятный цвет воды и каменные стены над нами подарят незабываемые ощущения.

Чиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катереЧиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катереЧиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катереЧиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катереЧиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катереЧиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катереЧиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катереЧиркейская и Миатлинская ГЭС, Сулакский каньон и прогулка на катере
2 день

Тобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепость

В этот день на машине направляемся в Хунзахский район на живописное одноимённое плато. С него открывается впечатляющая панорама горных хребтов и вершин. Вы полюбуетесь водопадом Тобот, самым высоким не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Посмотрите, как мощная струя срывается на дно глубокого каньона. Желающие испытать свою смелость, могут прыгнуть с тарзанки — этот опыт запомнится на всю жизнь! Заглянем в историко-краеведческий музей, где вы познакомитесь с местным укладом жизни в древности, и побываем у фортификационной Аранинской крепости 19-го века, напоминающей двухэтажный жилой дом.

Посетим Матлас на высоте 1800 метров — плато, которое окружают изрезанные ущельями каньоны, водопады и озёра. Пройдёмся по «Каменной чаше» — теснине, скалы которой скрывают удивительный мир из поросших мхом каменных стен, уходящих в небо, и узких проходов. Так закончится второй день автомобильного тура по Дагестану.

Тобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепостьТобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепостьТобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепостьТобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепостьТобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепостьТобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепостьТобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепостьТобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепостьТобот, Матлас, «Каменная чаша», Аранинская крепость
3 день

Древние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснина

Сегодня на машине исследуем древние горные селения. Проедем через Гимринский тоннель, длиннейший автомобильный тоннель в России (4304 метра), и направимся в аулы Гамсутль, Чох. Первый называют аулом-призраком из-за того, что в нём не осталось ни одного жителя, а во втором по-прежнему кипит жизнь. Погуляем по узким улочкам, осмотрим дома, поразимся тому, как можно было построить целые сёла в сложных условиях высокогорья. Вы услышите истории, связанные с аулами, посмотрите на их достопримечательности и сравните, одинаковая ли атмосфера в них царит, или каждое оставляет уникальное послевкусие.

Во второй половине дня, любуясь по дороге просторными садами и плавными линиями изумрудных рукотворных террас, отправимся изучать Салтинскую теснину. Её начало — широкий каньон, который затем постепенно сужается, оставляя для прохода несколько метров. А в конце — пещера, куда почти не проникают лучи солнца, и куда во время таяния снегов в горах и обильных дождей сквозь отверстие низвергается Салтинский водопад. Осмотрим каменные стены, местами похожие на слоёный пирог, местами гладкие или покрытые бархатным мхом, насладимся прохладой и послушаем гулкое эхо наших собственных голосов.

Древние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснинаДревние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснинаДревние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснинаДревние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснинаДревние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснинаДревние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснинаДревние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснинаДревние аулы Чох и Гамсутль, Салтинская теснина

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Махачкала, время и место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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