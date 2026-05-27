Едем в сердце аварского Дагестана! Вы увидите Матласское ущелье, Каменную чашу и Хунзахское плато, насладитесь панорамами гор и шумом водопадов Тобот, Итляр и Матлас. В музее Гамзата Цадасы узнаете о литературе и местных традициях, а на мельнице по изготовлению урбеча разберётесь, как горцы веками сохраняли ремёсла и кулинарные секреты.

Описание экскурсии

Гимринский тоннель

Проезд через один из самых длинных автодорожных тоннелей Дагестана. Рассказ гида о строительстве и значении дороги для горных районов.

Гимринская башня

Остановка у оборонительной башни. Истории о Кавказской войне, имаме Шамиле и героизме горцев.

Ирганайское водохранилище

Смотровая площадка, время для фото, рассказы о строительстве плотины, переселении жителей и изменении ландшафта.

Хунзахское плато

Прогулка и фотостоп. Панорамные виды на горы, долины и каньоны.

Водопады Тобот, Итляр и Матлас

Впечатляющие виды, шум падающей воды и истории о геологии и формировании ущелий.

Матласское ущелье

Прогулка по узкому каньону: удивительные скальные формы, каменные коридоры и игра света.

Каменная чаша

Фотостоп с рассказами о происхождении этой необычной каменной конструкции.

Музей Гамзата Цадасы

Осмотр экспозиции, посвящённой известному аварскому поэту. Знакомство с литературой, культурой и традициями Аварии.

Мельница по изготовлению урбеча

Демонстрация процесса изготовления, дегустации и знакомство с его пользой и ролью в питании горцев.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Махачкалы

8:30 — Гимринская башня

9:10 — Ирганайское водохранилище

10:40 — мельница по производству урбеча

11:30 — Каменная чаша

12:40 — плато Матлас, Матласский водопад

14:00 — обед

15:00 — музей Гамзата Цадасы

15:40 — Хунзахское плато, водопады

20:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали