В музее Гамзата Цадасы узнаете о литературе и местных традициях, а на мельнице по изготовлению урбеча разберётесь, как горцы веками сохраняли ремёсла и кулинарные секреты.
Описание экскурсии
Гимринский тоннель
Проезд через один из самых длинных автодорожных тоннелей Дагестана. Рассказ гида о строительстве и значении дороги для горных районов.
Гимринская башня
Остановка у оборонительной башни. Истории о Кавказской войне, имаме Шамиле и героизме горцев.
Ирганайское водохранилище
Смотровая площадка, время для фото, рассказы о строительстве плотины, переселении жителей и изменении ландшафта.
Хунзахское плато
Прогулка и фотостоп. Панорамные виды на горы, долины и каньоны.
Водопады Тобот, Итляр и Матлас
Впечатляющие виды, шум падающей воды и истории о геологии и формировании ущелий.
Матласское ущелье
Прогулка по узкому каньону: удивительные скальные формы, каменные коридоры и игра света.
Каменная чаша
Фотостоп с рассказами о происхождении этой необычной каменной конструкции.
Музей Гамзата Цадасы
Осмотр экспозиции, посвящённой известному аварскому поэту. Знакомство с литературой, культурой и традициями Аварии.
Мельница по изготовлению урбеча
Демонстрация процесса изготовления, дегустации и знакомство с его пользой и ролью в питании горцев.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Махачкалы
8:30 — Гимринская башня
9:10 — Ирганайское водохранилище
10:40 — мельница по производству урбеча
11:30 — Каменная чаша
12:40 — плато Матлас, Матласский водопад
14:00 — обед
15:00 — музей Гамзата Цадасы
15:40 — Хунзахское плато, водопады
20:00 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе/минивэне Volkswagen или Mercedes
- В стоимость входит трансфер, обед (лагман, плов, овощная нарезка, куру, чуду, чай, компот), входной билет в музей
- Программа подходит взрослым и детям с 3 лет. Будьте готовы к пешим прогулкам по горной местности
- Можно дополнить программу активностями: прыжок с тарзанкой — 6000–8000 ₽, зиплайн — 1500 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽