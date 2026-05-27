Водопады, плато Матлас и Каменная чаша

Захватывающие пейзажи, местные традиции и тайны кавказских долин - из Махачкалы
Едем в сердце аварского Дагестана! Вы увидите Матласское ущелье, Каменную чашу и Хунзахское плато, насладитесь панорамами гор и шумом водопадов Тобот, Итляр и Матлас.

В музее Гамзата Цадасы узнаете о литературе и местных традициях, а на мельнице по изготовлению урбеча разберётесь, как горцы веками сохраняли ремёсла и кулинарные секреты.
Описание экскурсии

Гимринский тоннель

Проезд через один из самых длинных автодорожных тоннелей Дагестана. Рассказ гида о строительстве и значении дороги для горных районов.

Гимринская башня

Остановка у оборонительной башни. Истории о Кавказской войне, имаме Шамиле и героизме горцев.

Ирганайское водохранилище

Смотровая площадка, время для фото, рассказы о строительстве плотины, переселении жителей и изменении ландшафта.

Хунзахское плато

Прогулка и фотостоп. Панорамные виды на горы, долины и каньоны.

Водопады Тобот, Итляр и Матлас

Впечатляющие виды, шум падающей воды и истории о геологии и формировании ущелий.

Матласское ущелье

Прогулка по узкому каньону: удивительные скальные формы, каменные коридоры и игра света.

Каменная чаша

Фотостоп с рассказами о происхождении этой необычной каменной конструкции.

Музей Гамзата Цадасы

Осмотр экспозиции, посвящённой известному аварскому поэту. Знакомство с литературой, культурой и традициями Аварии.

Мельница по изготовлению урбеча

Демонстрация процесса изготовления, дегустации и знакомство с его пользой и ролью в питании горцев.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Махачкалы
8:30 — Гимринская башня
9:10 — Ирганайское водохранилище
10:40 — мельница по производству урбеча
11:30 — Каменная чаша
12:40 — плато Матлас, Матласский водопад
14:00 — обед
15:00 — музей Гамзата Цадасы
15:40 — Хунзахское плато, водопады
20:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе/минивэне Volkswagen или Mercedes
  • В стоимость входит трансфер, обед (лагман, плов, овощная нарезка, куру, чуду, чай, компот), входной билет в музей
  • Программа подходит взрослым и детям с 3 лет. Будьте готовы к пешим прогулкам по горной местности
  • Можно дополнить программу активностями: прыжок с тарзанкой — 6000–8000 ₽, зиплайн — 1500 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У супермаркета «Шеф»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Гаджи
Гаджи — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.

