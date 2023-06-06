Подробнее об экскурсии

Встретившись, мы направимся с вами в село Хунзах, посмотрим живописный водопад Тобот на одноименной речке и каньон Цолотль. Далее едем смотреть памятник белым журавлям в селении Цада на Родине Расула Гамзатова, посетим туркомплекс Матлас и посмотрим на Каменную чашу.

Также вы увидите знаменитый Гимринский тоннель, самый длинный тоннель в России длиной 4304 метра, прорубленный в толщине горы, Гимринскую башню, Ирганайскую ГЭС, Ирганайское водохранилище и Араканское ущелье.