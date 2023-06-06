«Горы зовут!»: путешествие из Махачкалы

Экскурсия на Родину поэтов и водопадов: индивидуальный путешествие из Махачкалы

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Предлагаю вам индивидуальную автомобильно-пешеходную экскурсию на Родину поэтов и водопадов.
«Горы зовут!»: путешествие из Махачкалы
«Горы зовут!»: путешествие из Махачкалы
«Горы зовут!»: путешествие из Махачкалы
«Горы зовут!»: путешествие из Махачкалы
«Горы зовут!»: путешествие из Махачкалы
«Горы зовут!»: путешествие из Махачкалы
Ближайшие даты:
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
4
июл
11
июл
18
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Что вас ожидает:

  • Село Хунзах
  • Водопад Тобот
  • Каньон Цолотль
  • Селение Цада
  • Туркомплекс Матлас
  • Каменная чаша
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайская ГЭС
  • Ирганайское водохранилище
  • Араканское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее об экскурсии

Встретившись, мы направимся с вами в село Хунзах, посмотрим живописный водопад Тобот на одноименной речке и каньон Цолотль. Далее едем смотреть памятник белым журавлям в селении Цада на Родине Расула Гамзатова, посетим туркомплекс Матлас и посмотрим на Каменную чашу.
Также вы увидите знаменитый Гимринский тоннель, самый длинный тоннель в России длиной 4304 метра, прорубленный в толщине горы, Гимринскую башню, Ирганайскую ГЭС, Ирганайское водохранилище и Араканское ущелье.

По вторникам с 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место пребывания туриста в Махачкале
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам с 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Дагестан
Выездные
Водопад Тобот
Популярные места
Село Хунзах
Каменная чаша
Плато Матлас

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