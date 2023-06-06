Экскурсия на Родину поэтов и водопадов: индивидуальный путешествие из Махачкалы
Предлагаю вам индивидуальную автомобильно-пешеходную экскурсию на Родину поэтов и водопадов.
Ближайшие даты:
6
июн
июн
13
июн
июн
20
июн
июн
27
июн
июн
4
июл
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даты
Что вас ожидает:
- Село Хунзах
- Водопад Тобот
- Каньон Цолотль
- Селение Цада
- Туркомплекс Матлас
- Каменная чаша
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайская ГЭС
- Ирганайское водохранилище
- Араканское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее об экскурсии
Встретившись, мы направимся с вами в село Хунзах, посмотрим живописный водопад Тобот на одноименной речке и каньон Цолотль. Далее едем смотреть памятник белым журавлям в селении Цада на Родине Расула Гамзатова, посетим туркомплекс Матлас и посмотрим на Каменную чашу.
Также вы увидите знаменитый Гимринский тоннель, самый длинный тоннель в России длиной 4304 метра, прорубленный в толщине горы, Гимринскую башню, Ирганайскую ГЭС, Ирганайское водохранилище и Араканское ущелье.
По вторникам с 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место пребывания туриста в МахачкалеЗавершение: По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам с 9:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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