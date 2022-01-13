Белоснежный снег, кристально чистый морозный воздух, комфортная погода, горные пейзажи, бурные реки, реликтовые ущелья, ледяные водопады и таинственные пещеры. Все в Адыгее создано для прекрасного зимнего отдыха. А насыщенная программа не заставит скучать и подарит море ярких эмоций.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия в Хаджохскую пещеру. Купание в термальных источниках

11:00 – 13:00 Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар. Отъезд от здания ЖД вокзала Краснодара не позже 11:00, от здания аэропорта не позже 12:00. 13:00 Прибытие в поселок Каменномостский. Размещение в номерах со всеми удобствами. 14:00 Обед. Знакомство группы с гидом-инструктором. 15:00 Экскурсия в природную достопримечательность поселка Каменномостского – каньон реки Белая «Хаджохская теснина». 18:00: Ужин. 19:00: Поездка на термальные источники. Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах до 40 С°. Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях.

2 день Скала Чертов палец

9:00 Завтрак. 10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее. Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач. Место живописное и богато не только панорамами. Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований. Обед на маршруте. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники.

3 день Столица Республики Адыгея

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок». Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным. В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики. 13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни. 14:30 После обеда прогулка по городскому парку. По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво». Возвращение на базу. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники.

4 день Руфабго

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами. От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду. 14:00 – 15:00 Обед. 15:00 Поездка на геотермальные источники. 19:00 Ужин.

5 день Жемчужина Адыгеи – Плато ЛАГО-НАКИ

9:00 Завтрак. 10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами. Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения. Обед-пикник на маршруте. 18:00 Ужин.

6 день Гуамское ущелье

9:00 Завтрак. 10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка. Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет. Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров. До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов». Обед-пикник на маршруте. 18:00 Праздничный ужин.

7 день Отъезд