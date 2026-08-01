Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Термальный парк-отель расположен в тихом и зеленом поселке Тульском»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Пройдём на территорию крупнейшего в Европе природного биосферного заповедника, где располагается музей заповедника, веревочный парк и один из интереснейших загадочных мегалитических сооружений древности — дольмен»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Термальный парк-отель расположен в тихом и зеленом поселке Тульском»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Термальный парк-отель расположен в тихом и зеленом поселке Тульском»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В стоимость входит сплав и джипинг, мастер-класс и дегустация, термы и троллей в экстрим-парке»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен в поселке Тульском»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен в поселке Тульском»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен в поселке Тульском»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Также отправимся на пешеходную экскурсию в природный парк «Хаджохская теснина», где мы увидим всю мощь природной стихии и познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, прогуляемся по водопадам Руфабго»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
-
4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея»
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен в поселке Тульском»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы отправимся на пешеходную экскурсию в природный парк «Хаджохская теснина», где увидим всю мощь природной стихии в осенний период и познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, прогуляемся к водопадам Руфабго»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Парки»
Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17:
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Парки" можно забронировать 17 авторских туров от 39 000 до 82 500 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 17 туров в Майкопе на 2026 год по теме «Парки», 41 ⭐ отзыв, цены от 39000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь