8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По пути остановки на лучших смотровых площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены», «Слияние рек Киша и Белая»»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Далее познавательная экскурсия к мегалитическому дольменному комплексу»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«А однажды мы раскроем секреты древних строителей дольменов и попытаемся понять, куда исчезла их великая цивилизация»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Увидим Гранитное ущелье, Хаджонскую теснину и загадочные дольмены, насладимся панорамой плато Лаго-Наки, отдохнем на термальных источниках»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана Тетис, услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана Тетис, услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Пройдёте вдоль каменных стен теснины, помечтаете возле старых сосен с видом на плато, съездите к дольмену, понаблюдаете за животными на ферме»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана Тетис, услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Также на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес и другие природные достопримечательности будут интересны и детям, и взрослым»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа»
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Возле дольмена вам расскажут версии об их происхождении»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Также на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В поселке Гузерипль нам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
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