8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы услышите рассказ о том, как монастырь возрождался из руин, побываете в старинном Троицком храме и прогуляетесь по ухоженной территории»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Соборы и храмы»
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