Сейчас в Майкопе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 14 авторских туров от 39 000 до 70 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5