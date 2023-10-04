Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию

Новый Год в Осетии

5
3 отзыва
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С удовольствием приглашаем в новогодний тур по сказочной Северной Осетии.

Вас ждет треккинг на Кубус – священную гору Дигории, невероятно красивые замерзшие водопады c чудесными именами Галдаридон и Гавизедон.

Летящий на коне бог Уастырджи, старинные аулы Дигории, огромная скрипка Фадыр в горах и потрясающие виды на зимние пейзажы.
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Место, где сбываются желания
Место, где сбываются желания
Локация до сих пор таит в себе тайны: существует поверье, что все желания, загаданные на склонах горы, обязательно сбываются
Захватывающие дух виды
Захватывающие дух виды
Посещение обзорных площадок прямо над пропастью, откуда видно природную уникальность зимней Дигории
Аул Галиат
Аул Галиат
Старинный архитектурный комплекс, принадлежащий временам таинственного Средневековья

Программа тура по дням

1 день

Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост «Ахсинти Хед»

12:00-12:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Переезд в Дигорское ущелье (около 4-4,5 часов).

Первая достопримечательность, которую туристы увидят на Новый год в Северной Осетии – знаменитый Чёртов мост.

Ахсанти Хед находится в Дигорском ущелье. Природное образование представляет собой очень узкую теснину, сквозь которую протекает бурлящая река. Обзорный мост находится прямо над пропастью, поэтому отсюда видно природную прелесть и уникальность знаменитого места.

Учитывая бешеное течение, река не замерзает даже в сильные морозы.

Едем дальше и следующую остановку сделаем возле бронзового всадника Уастырджи, который замер на краю огромного каменного утеса.

Этот герой является прообразом знаменитого Георгия Победоносца, копьем убивающего змея-искусителя.

Вечером – размещение.

Активная часть: 2,5 км.

Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост «Ахсинти Хед»Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост «Ахсинти Хед»Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост «Ахсинти Хед»Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост «Ахсинти Хед»
2 день

Водопады Байради и Гавизедон

Отдых в горах Северной Осетии зимой, в частности на Новый год, включает также посещение знаменитых водопадов.

Один из таких – прекрасный поток Байради, находящийся в нацпарке Алания.

Местные жители называют его Шумным, потому что летом гулкий рокот доносится издали.

Зимой же водопад замерзает, в результате чего туристы имеют возможность полюбоваться удивительными ледяными фигурами.

Водопад очень высокий – человек по сравнению с ним кажется игрушечным.

Еще один поток, который мы посетим в этот день тура на Новый год, называется Гавизедон.

Чтобы к нему отправиться, нужно пройти по глубокому ущелью, где протекает одноименная река.

Если перевести название на русский язык, то оно примерно означает следующее: «река, в которой живёт ангел-хранитель ущелья».

Зимой — это настоящая ледяная сказка, состоящая из монолитных изваяний, созданных самой природой.

Сюда стоит прийти на Новый год и любоваться результатом вдохновения матушки-зимы!

Активная часть: 14,3 км, перепад высот 1730-1900-1700-2000-1720 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Водопады Байради и ГавизедонВодопады Байради и ГавизедонВодопады Байради и ГавизедонВодопады Байради и Гавизедон
3 день

Гора Кубус

Новый год в горах Осетии станет незабываемым впечатлением для любого, даже самого искушенного туриста.

В этот день нашего тура посетим священную для дигорцев гору Кубус.

Гора Кубус выше 2300 метров, поэтому сама по себе выступает великолепной обзорной площадкой.

Скала, хоть и небольшая, но является одной из самых известных в Дигорском ущелье.

Бывалые туристы знают, что первая из смотровых площадок отмечена высокой сосной желаний.

С других смотровых открывается вид на Суганский хребет, замерзший водопад Буравидон и турбазу «Порог неба».

Путь на гору лежит через небольшой перевал Комы-Арт и поляну Тана.

Зимой здесь всегда лежит снег, но впереди группы всегда идет наш инструктор, который уверенно проложит тропинку даже не свежему снегу!

Активная часть: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Гора КубусГора КубусГора КубусГора КубусГора Кубус
4 день

Старинные аулы Дигории

Посетим старинный архитектурный комплекс, принадлежащий временам таинственного Средневековья.

Мы рассмотрим старинные башни, служившие частью оборонительных комплексов, а также обзорными площадками.

Все это удивительно хорошо сохранилось в ауле Галиат.

Когда-то селение было очень богатым: здесь проживали ремесленники, купцы и даже знать.

Через аул пролегал фрагмент знаменитого Шелкового пути, поэтому можно представить, насколько бойкой была торговля.

Во время зимнего тура и на Новый год территория аула будет припорошена белоснежным покрывалом, придающим скромному пейзажу некую нарядность.

Активная часть: 8,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Старинные аулы ДигорииСтаринные аулы ДигорииСтаринные аулы ДигорииСтаринные аулы ДигорииСтаринные аулы Дигории
5 день

Водопад Галдоридон

Осетия – это страна водопадов и ледников.

Поэтому сегодня посетим еще один эффектный новогодний водопад, имя которому Галдоридон.

Тропа к нему идет вдоль реки Урух, а с другой стороны от нас возвышается могущий Суганский хребет.

Ближе к обеду придем к водопаду.

Как и остальные водопады Осетии, в это время года Галдоридон частично замерзает, но внутри него все так же переливается вода. Это очень эффектно!

Активная часть: 14,1 км, перепад высот 1740-2160 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Водопад ГалдоридонВодопад ГалдоридонВодопад ГалдоридонВодопад Галдоридон
6 день

Возвращение в город Минеральные Воды. Отъезд

Сегодня с утра будет время немного погулять по территории турбазы, покататься на качелях, посмотреть на застывшие пруды.

Вновь пройти мимо вольера с оленями и в очередной раз восхититься горами, которые со всех сторон окружают нашу гостиницу.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

14:00-15:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Активная часть: 2 км.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Возвращение в город Минеральные Воды. ОтъездВозвращение в город Минеральные Воды. ОтъездВозвращение в город Минеральные Воды. ОтъездВозвращение в город Минеральные Воды. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиничном комплексе «Порог неба»: двух-, трехместные номера, удобства в номере.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 12 000 руб. с номера за весь период отдыха

Варианты проживания

Турбаза «Порог неба»

5 ночей

Комплекс расположен в Дигорском ущелье, в одном из самых живописных мест Республики Северная Осетия — Алания, которое в народе носит название «Байты Цахт».

Туристы же дали плато, залитому солнечным светом и спрятанному от окружающего мира крутыми горами, свое название — «Солнечная поляна».

«Порог неба» — чистое и тихое место, когда хочется вырваться из городской суеты и подышать по-настоящему чистым воздухом, вкус которого в городе со временем забывается.

Двух-, трехместные номера «Стандарт» во II корпусе, удобства в номере (душ, туалет), полотенца выдают. Wi-Fi на территории корпуса. Холодильник на этаже. Чайника нет.

В гостинице есть бильярд, бассейн, сауна, спорткомплекс (данные услуги предоставляются за дополнительную плату)

Турбаза «Порог неба»Турбаза «Порог неба»Турбаза «Порог неба»Турбаза «Порог неба»Турбаза «Порог неба»Турбаза «Порог неба»Турбаза «Порог неба»Турбаза «Порог неба»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Переезды по маршруту на горном транспорте
  • Проживание в гостиничном комплексе «Порог неба», на турбазе «Дзинага» или турбазе такого же класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в Национальный парк Алания
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 12000 руб.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: - 5… -12С.;
  • флиска;
  • шапка;
  • перчатки;
  • ходовые брюки;
  • футболка;
  • нижнее белье;
  • колготки;
  • носки Фонарики (гамаши, гетры, бахиллы);
  • теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • подпопник;
  • купальник;
  • полотенце;
  • шлепки;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • фотоаппарат/видеокамера;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из- за которого затруднительно смотреть;
  • нитка;
  • иголка;
  • рюкзачок для прогулок (20-25 литров);
  • туалетная бумага (пригодится днем на маршруте);
  • термос обязательно (объем 0,75 – 1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
  • ложка;
  • кружка (если Ваш термос идет в комплекте без чашки);
  • сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • солнцезащитный крем;
  • гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту: МТС и Мегафон. Связи Билайн и Теле 2 нет. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Интернет только Е. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.

Какая инфраструктура на маршруте?

В Дигорском ущелье есть один небольшой магазин (не всегда работает). Кафе, аптек, банкоматов нет.

Где начало и конец маршрута?

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:00-12:30 МСК.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 14:00-15:00 МСК.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
4 окт 2023
Ребята всё молодцы я рада что есть грамотные и хорошие люди которые знают свою работу 🤗процветания вам и успехов ☺☺☺
Ребята всё молодцы я рада что есть грамотные и хорошие люди которые знают свою работу 🤗процветания вам и успехов ☺☺☺
И
27 сен 2023
Спасибо принимающей стороне и гиду Жанне за прекрасно организованную и проведенную программу по маршруту Северная Осетия. Дигорское ущелье. Надеюсь на новые встречи)
Спасибо принимающей стороне и гиду Жанне за прекрасно организованную и проведенную программу по маршруту Северная Осетия.Спасибо принимающей стороне и гиду Жанне за прекрасно организованную и проведенную программу по маршруту Северная Осетия.Спасибо принимающей стороне и гиду Жанне за прекрасно организованную и проведенную программу по маршруту Северная Осетия.
В
25 сен 2023
Организаторы тура молодцы. Отлично отработан момент брони тура, оплата, всегда менеджер на связи.

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Пешеходные
Многодневные туры
6-дневные туры
Новогодние 2024

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