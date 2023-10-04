Новый Год в Осетии
Вас ждет треккинг на Кубус – священную гору Дигории, невероятно красивые замерзшие водопады c чудесными именами Галдаридон и Гавизедон.
Летящий на коне бог Уастырджи, старинные аулы Дигории, огромная скрипка Фадыр в горах и потрясающие виды на зимние пейзажы.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост «Ахсинти Хед»
12:00-12:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
Переезд в Дигорское ущелье (около 4-4,5 часов).
Первая достопримечательность, которую туристы увидят на Новый год в Северной Осетии – знаменитый Чёртов мост.
Ахсанти Хед находится в Дигорском ущелье. Природное образование представляет собой очень узкую теснину, сквозь которую протекает бурлящая река. Обзорный мост находится прямо над пропастью, поэтому отсюда видно природную прелесть и уникальность знаменитого места.
Учитывая бешеное течение, река не замерзает даже в сильные морозы.
Едем дальше и следующую остановку сделаем возле бронзового всадника Уастырджи, который замер на краю огромного каменного утеса.
Этот герой является прообразом знаменитого Георгия Победоносца, копьем убивающего змея-искусителя.
Вечером – размещение.
Активная часть: 2,5 км.
Водопады Байради и Гавизедон
Отдых в горах Северной Осетии зимой, в частности на Новый год, включает также посещение знаменитых водопадов.
Один из таких – прекрасный поток Байради, находящийся в нацпарке Алания.
Местные жители называют его Шумным, потому что летом гулкий рокот доносится издали.
Зимой же водопад замерзает, в результате чего туристы имеют возможность полюбоваться удивительными ледяными фигурами.
Водопад очень высокий – человек по сравнению с ним кажется игрушечным.
Еще один поток, который мы посетим в этот день тура на Новый год, называется Гавизедон.
Чтобы к нему отправиться, нужно пройти по глубокому ущелью, где протекает одноименная река.
Если перевести название на русский язык, то оно примерно означает следующее: «река, в которой живёт ангел-хранитель ущелья».
Зимой — это настоящая ледяная сказка, состоящая из монолитных изваяний, созданных самой природой.
Сюда стоит прийти на Новый год и любоваться результатом вдохновения матушки-зимы!
Активная часть: 14,3 км, перепад высот 1730-1900-1700-2000-1720 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Гора Кубус
Новый год в горах Осетии станет незабываемым впечатлением для любого, даже самого искушенного туриста.
В этот день нашего тура посетим священную для дигорцев гору Кубус.
Гора Кубус выше 2300 метров, поэтому сама по себе выступает великолепной обзорной площадкой.
Скала, хоть и небольшая, но является одной из самых известных в Дигорском ущелье.
Бывалые туристы знают, что первая из смотровых площадок отмечена высокой сосной желаний.
С других смотровых открывается вид на Суганский хребет, замерзший водопад Буравидон и турбазу «Порог неба».
Путь на гору лежит через небольшой перевал Комы-Арт и поляну Тана.
Зимой здесь всегда лежит снег, но впереди группы всегда идет наш инструктор, который уверенно проложит тропинку даже не свежему снегу!
Активная часть: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Старинные аулы Дигории
Посетим старинный архитектурный комплекс, принадлежащий временам таинственного Средневековья.
Мы рассмотрим старинные башни, служившие частью оборонительных комплексов, а также обзорными площадками.
Все это удивительно хорошо сохранилось в ауле Галиат.
Когда-то селение было очень богатым: здесь проживали ремесленники, купцы и даже знать.
Через аул пролегал фрагмент знаменитого Шелкового пути, поэтому можно представить, насколько бойкой была торговля.
Во время зимнего тура и на Новый год территория аула будет припорошена белоснежным покрывалом, придающим скромному пейзажу некую нарядность.
Активная часть: 8,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Водопад Галдоридон
Осетия – это страна водопадов и ледников.
Поэтому сегодня посетим еще один эффектный новогодний водопад, имя которому Галдоридон.
Тропа к нему идет вдоль реки Урух, а с другой стороны от нас возвышается могущий Суганский хребет.
Ближе к обеду придем к водопаду.
Как и остальные водопады Осетии, в это время года Галдоридон частично замерзает, но внутри него все так же переливается вода. Это очень эффектно!
Активная часть: 14,1 км, перепад высот 1740-2160 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Возвращение в город Минеральные Воды. Отъезд
Сегодня с утра будет время немного погулять по территории турбазы, покататься на качелях, посмотреть на застывшие пруды.
Вновь пройти мимо вольера с оленями и в очередной раз восхититься горами, которые со всех сторон окружают нашу гостиницу.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
14:00-15:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Активная часть: 2 км.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиничном комплексе «Порог неба»: двух-, трехместные номера, удобства в номере.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 12 000 руб. с номера за весь период отдыха
Варианты проживания
Турбаза «Порог неба»
Комплекс расположен в Дигорском ущелье, в одном из самых живописных мест Республики Северная Осетия — Алания, которое в народе носит название «Байты Цахт».
Туристы же дали плато, залитому солнечным светом и спрятанному от окружающего мира крутыми горами, свое название — «Солнечная поляна».
«Порог неба» — чистое и тихое место, когда хочется вырваться из городской суеты и подышать по-настоящему чистым воздухом, вкус которого в городе со временем забывается.
Двух-, трехместные номера «Стандарт» во II корпусе, удобства в номере (душ, туалет), полотенца выдают. Wi-Fi на территории корпуса. Холодильник на этаже. Чайника нет.
В гостинице есть бильярд, бассейн, сауна, спорткомплекс (данные услуги предоставляются за дополнительную плату)
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Переезды по маршруту на горном транспорте
- Проживание в гостиничном комплексе «Порог неба», на турбазе «Дзинага» или турбазе такого же класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере
- Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Входные билеты в Национальный парк Алания
- Услуги инструктора-проводника
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 12000 руб.
- Страховка (не обязательно)
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: - 5… -12С.;
- флиска;
- шапка;
- перчатки;
- ходовые брюки;
- футболка;
- нижнее белье;
- колготки;
- носки Фонарики (гамаши, гетры, бахиллы);
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- подпопник;
- купальник;
- полотенце;
- шлепки;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- расческа;
- очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из- за которого затруднительно смотреть;
- нитка;
- иголка;
- рюкзачок для прогулок (20-25 литров);
- туалетная бумага (пригодится днем на маршруте);
- термос обязательно (объем 0,75 – 1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
- ложка;
- кружка (если Ваш термос идет в комплекте без чашки);
- сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
- Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту: МТС и Мегафон. Связи Билайн и Теле 2 нет. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Интернет только Е. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
- Какая инфраструктура на маршруте?
В Дигорском ущелье есть один небольшой магазин (не всегда работает). Кафе, аптек, банкоматов нет.
- Где начало и конец маршрута?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:00-12:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 14:00-15:00 МСК.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.