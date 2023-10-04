1 день

Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост «Ахсинти Хед»

12:00-12:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Переезд в Дигорское ущелье (около 4-4,5 часов).

Первая достопримечательность, которую туристы увидят на Новый год в Северной Осетии – знаменитый Чёртов мост.

Ахсанти Хед находится в Дигорском ущелье. Природное образование представляет собой очень узкую теснину, сквозь которую протекает бурлящая река. Обзорный мост находится прямо над пропастью, поэтому отсюда видно природную прелесть и уникальность знаменитого места.

Учитывая бешеное течение, река не замерзает даже в сильные морозы.

Едем дальше и следующую остановку сделаем возле бронзового всадника Уастырджи, который замер на краю огромного каменного утеса.

Этот герой является прообразом знаменитого Георгия Победоносца, копьем убивающего змея-искусителя.

Вечером – размещение.

Активная часть: 2,5 км.