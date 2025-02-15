В неспешном темпе вы насладитесь красотой первозданной природы и почти каждый день будете
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь по погоде.
Проживание. В гостинице «Гедуко» с термальным бассейном и отеле «Снежный барс». Размещение 1- или 2-местное, если вы путешествуете вдвоём (на ваш выбор).
Питание. В стоимость включены завтраки, кроме завтрака 1-го дня, и свежесваренный кофе в горах. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортные внедорожники.
Уровень сложности. Почти все экскурсии проходят на авто. Есть небольшой треккинг в 3-й день.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, купание в термальных бассейнах
Встретим вас в 16:00 в аэропорту Минеральных Вод и отвезём в гостиницу, на территории которой находятся термальные источники. В первый же вечер вы сможете окунуться в согревающую воду, обогащённую минералами. Это поможет расслабиться, а потом хорошенько выспаться перед нашим насыщенным путешествием.
Тем, кто прилетит раньше или позже, предоставим трансфер за дополнительную плату.
Безенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро Церик
После завтрака отправимся в сердце Кавказских гор. Безенгийское ущелье труднодоступно, но мы привезём вас к нему, чтобы вы могли полюбоваться высокими горными вершинами, самым протяжённым на Кавказе ледником Уллу-Чиран и постоять на отвесной скале «Язык тролля».
После заедем в гости к местному жителю Али. Вы отведаете национальных блюд — хычинов: их каждая семья готовит чуть по-своему, добавляя секретный ингредиент, переходящий из поколения в поколение. А ещё вас ждёт настоящий кавказский шашлык (при подходящей погоде).
Затем побываем в живописной Черекской теснине. Проедем сквозь туннель, высеченный в горах, пройдёмся по одной из самых узких дорог и сделаем красивые фотографии.
Следом отправимся в Верхнюю Балкарию, где вы познакомитесь с историей одной из древних сторожевых башен Кавказа — башни Амирхана. Сооружение находится у развалин древнего аула Шканты. Вы не просто посмотрите на строение, которое когда-то защищало местных от вторжений врагов, но и послушаете связанные с ним легенды.
Завершим поездку озером Церик. Мы расскажем вам, почему сам Жак-Ив Кусто не решился в него погрузиться. После ужина вернёмся в наш отель.
Чегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущелье
В этот день едем в Чегемское ущелье. Это 15-метровый разлом в горе высотой около 300 метров, по дну которого течёт река Чегем. Полюбуемся видами и заглянем на местный сувенирный рынок. Углубляясь всё дальше в ущелье, по согласованию с группой, мы заедем на парадром Чегем, где желающие могут полетать на параплане и покататься на лошадях.
А затем отправимся туда, куда не водит большинство гидов: совершим треккинг к горе Тихтенген у приграничной зоны с Грузией. Вы сможете насладиться нетронутой природой Кавказа, а у подножия устроим привал — сварим на костре вкусные чай и кофе.
После посетим загадочное селение Эльтюбю («город мёртвых») и заедем на обед в семейное кафе в соседнем древнем ауле. Вас побалуют гастрономическими изысками, а по желанию можно будет приобрести нежнейший домашний сыр.
Встречать закат будем на перевале Актопрак. Когда-то тут проходили войска Тамерлана, в пещерах, говорят, скрыты сокровища, а в подземном тоннеле живёт шайтан. Возьмём кружки с напитками и на смотровой площадке послушаем легенды этих мест. А напоследок проберёмся вглубь одного из самых протяжённых ущелий Северного Кавказа — Баксанского. Ночь проведём в отеле в сосновом бору у подножий гор Чегет и Эльбрус.
Подъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро Гижгит
После завтрака доедем до канатной дороги и поднимемся на величественный Эльбрус, до станции «Гарабаши», делая остановки на разных высотах для постепенной акклиматизации. Здесь до 12:00 у вас будет свободное время: желающие прокатятся на снегоходах или поднимутся ещё выше.
Затем мы отправимся на поляну нарзанов дегустировать целебный напиток. Но главное здесь — это природа. Вокруг такая красота, что просто невозможно остаться равнодушным! Ущелье окружено крутыми склонами, величественными пиками гор и обвито лазоревой лентой реки Баксан.
Экскурсионный день мы закончим, отправившись на ещё одно более знаменитое озеро Гижгит или, как ещё его называют, Былымское озеро, где вы узнаете, почему оно имеет ярко-бирюзовый цвет и почему в нём не стоит купаться.
Тызыльское ущелье, плато Канжол
Самые яркие впечатления мы оставили на этот день — отправляемся в нетронутое Тызыльское ущелье любоваться скалами, водопадами и подземным озером. Затем по живописной дороге доедем до плато Канжол, где вы насладитесь видами самых крупных вершин Кавказских Минеральных Вод, Главного Кавказского хребта, Безенгийского ледника и основных пятитысячников Кавказа.
Мы тщательно подбирали маршрут, чтобы вы постепенно познакомились с природой Кавказа и в конце поездки смогли оказаться на лучшей обзорной точке. В какой-то момент вам даже может показаться, что вы дотрагиваетесь до облаков. Посидим на самой высокогорной лавочке, погреемся ароматным чаем и, проводив закат, вернёмся в «Гедуко».
Отъезд
В 13:00 за вами приедут машины и отвезут в аэропорт. Если вы захотите уехать позже или ваш самолёт вылетает раньше назначенного времени, сообщите нам об этом — организуем дополнительный трансфер.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (кроме 1-го дня)
- Свежесваренный кофе в горах
- Пешие экскурсии и джипинг на комфортном внедорожнике
- Полное сопровождение и поддержка профессионального гида
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание - 1200-1500 ₽ в день на одного человека
- Баня - от 2000 ₽ с человека
- Канатная дорога - 1400 ₽ с человека
- Снегоходы - от 2000 ₽ с человека
- Индивидуальный трансфер от аэропорта - 1500 ₽
- Проведение тура возможно и для больших групп по 20-50 человек
- После оплаты 15% на сайте необходимо доплатить организатору напрямую не менее 35% от стоимости тура - на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть оплаты вносится на месте