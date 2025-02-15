Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники

Покататься на джипах по нетронутым местам Кавказа, подняться на Эльбрус и погреться в термах
Приглашаем покататься на комфортных джипах по невероятно живописным локациям и проехать туда, куда обычно не возят другие гиды.

В неспешном темпе вы насладитесь красотой первозданной природы и почти каждый день будете
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купаться в термальных источниках. Мы побываем у озера, в которое не решился погрузиться сам Жак-Ив Кусто.

Осмотрим древние башни, окутанные легендами, и поднимемся на станцию, где когда-то бывал Владимир Высоцкий.

Встретим закат на высоте птичьего полёта и попробуем дотронуться до облаков, стоя на одной из самых высоких точек Кавказа с кружкой горячего чая или кофе.

5
1 отзыв
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
Кабардино-Балкария: высокогорье, секретные локации и термальные источники
Ближайшие даты:
24
мар31
мар7
апр14
апр21
апр28
апр5
мая
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь по погоде.

Проживание. В гостинице «Гедуко» с термальным бассейном и отеле «Снежный барс». Размещение 1- или 2-местное, если вы путешествуете вдвоём (на ваш выбор).

Питание. В стоимость включены завтраки, кроме завтрака 1-го дня, и свежесваренный кофе в горах. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортные внедорожники.

Уровень сложности. Почти все экскурсии проходят на авто. Есть небольшой треккинг в 3-й день.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, купание в термальных бассейнах

Встретим вас в 16:00 в аэропорту Минеральных Вод и отвезём в гостиницу, на территории которой находятся термальные источники. В первый же вечер вы сможете окунуться в согревающую воду, обогащённую минералами. Это поможет расслабиться, а потом хорошенько выспаться перед нашим насыщенным путешествием.

Тем, кто прилетит раньше или позже, предоставим трансфер за дополнительную плату.

Встреча, размещение в отеле, купание в термальных бассейнахВстреча, размещение в отеле, купание в термальных бассейнахВстреча, размещение в отеле, купание в термальных бассейнахВстреча, размещение в отеле, купание в термальных бассейнахВстреча, размещение в отеле, купание в термальных бассейнахВстреча, размещение в отеле, купание в термальных бассейнахВстреча, размещение в отеле, купание в термальных бассейнах
2 день

Безенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро Церик

После завтрака отправимся в сердце Кавказских гор. Безенгийское ущелье труднодоступно, но мы привезём вас к нему, чтобы вы могли полюбоваться высокими горными вершинами, самым протяжённым на Кавказе ледником Уллу-Чиран и постоять на отвесной скале «Язык тролля».

После заедем в гости к местному жителю Али. Вы отведаете национальных блюд — хычинов: их каждая семья готовит чуть по-своему, добавляя секретный ингредиент, переходящий из поколения в поколение. А ещё вас ждёт настоящий кавказский шашлык (при подходящей погоде).

Затем побываем в живописной Черекской теснине. Проедем сквозь туннель, высеченный в горах, пройдёмся по одной из самых узких дорог и сделаем красивые фотографии.

Следом отправимся в Верхнюю Балкарию, где вы познакомитесь с историей одной из древних сторожевых башен Кавказа — башни Амирхана. Сооружение находится у развалин древнего аула Шканты. Вы не просто посмотрите на строение, которое когда-то защищало местных от вторжений врагов, но и послушаете связанные с ним легенды.

Завершим поездку озером Церик. Мы расскажем вам, почему сам Жак-Ив Кусто не решился в него погрузиться. После ужина вернёмся в наш отель.

Безенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро ЦерикБезенгийское ущелье, обед у местного жителя, Черкеская теснина, Верхняя Балкария и озеро Церик
3 день

Чегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущелье

В этот день едем в Чегемское ущелье. Это 15-метровый разлом в горе высотой около 300 метров, по дну которого течёт река Чегем. Полюбуемся видами и заглянем на местный сувенирный рынок. Углубляясь всё дальше в ущелье, по согласованию с группой, мы заедем на парадром Чегем, где желающие могут полетать на параплане и покататься на лошадях.

А затем отправимся туда, куда не водит большинство гидов: совершим треккинг к горе Тихтенген у приграничной зоны с Грузией. Вы сможете насладиться нетронутой природой Кавказа, а у подножия устроим привал — сварим на костре вкусные чай и кофе.

После посетим загадочное селение Эльтюбю («город мёртвых») и заедем на обед в семейное кафе в соседнем древнем ауле. Вас побалуют гастрономическими изысками, а по желанию можно будет приобрести нежнейший домашний сыр.

Встречать закат будем на перевале Актопрак. Когда-то тут проходили войска Тамерлана, в пещерах, говорят, скрыты сокровища, а в подземном тоннеле живёт шайтан. Возьмём кружки с напитками и на смотровой площадке послушаем легенды этих мест. А напоследок проберёмся вглубь одного из самых протяжённых ущелий Северного Кавказа — Баксанского. Ночь проведём в отеле в сосновом бору у подножий гор Чегет и Эльбрус.

Чегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущельеЧегемское ущелье, треккинг к горе Тихтенген, селение Эльтюбю, перевал Актопрак и Баксанское ущелье
4 день

Подъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро Гижгит

После завтрака доедем до канатной дороги и поднимемся на величественный Эльбрус, до станции «Гарабаши», делая остановки на разных высотах для постепенной акклиматизации. Здесь до 12:00 у вас будет свободное время: желающие прокатятся на снегоходах или поднимутся ещё выше.

Затем мы отправимся на поляну нарзанов дегустировать целебный напиток. Но главное здесь — это природа. Вокруг такая красота, что просто невозможно остаться равнодушным! Ущелье окружено крутыми склонами, величественными пиками гор и обвито лазоревой лентой реки Баксан.

Экскурсионный день мы закончим, отправившись на ещё одно более знаменитое озеро Гижгит или, как ещё его называют, Былымское озеро, где вы узнаете, почему оно имеет ярко-бирюзовый цвет и почему в нём не стоит купаться.

Подъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро ГижгитПодъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро ГижгитПодъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро ГижгитПодъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро ГижгитПодъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро ГижгитПодъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро ГижгитПодъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро ГижгитПодъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро ГижгитПодъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро ГижгитПодъём на Эльбрус, поляна нарзанов, озеро Гижгит
5 день

Тызыльское ущелье, плато Канжол

Самые яркие впечатления мы оставили на этот день — отправляемся в нетронутое Тызыльское ущелье любоваться скалами, водопадами и подземным озером. Затем по живописной дороге доедем до плато Канжол, где вы насладитесь видами самых крупных вершин Кавказских Минеральных Вод, Главного Кавказского хребта, Безенгийского ледника и основных пятитысячников Кавказа.

Мы тщательно подбирали маршрут, чтобы вы постепенно познакомились с природой Кавказа и в конце поездки смогли оказаться на лучшей обзорной точке. В какой-то момент вам даже может показаться, что вы дотрагиваетесь до облаков. Посидим на самой высокогорной лавочке, погреемся ароматным чаем и, проводив закат, вернёмся в «Гедуко».

Тызыльское ущелье, плато КанжолТызыльское ущелье, плато КанжолТызыльское ущелье, плато КанжолТызыльское ущелье, плато КанжолТызыльское ущелье, плато Канжол
6 день

Отъезд

В 13:00 за вами приедут машины и отвезут в аэропорт. Если вы захотите уехать позже или ваш самолёт вылетает раньше назначенного времени, сообщите нам об этом — организуем дополнительный трансфер.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (кроме 1-го дня)
  • Свежесваренный кофе в горах
  • Пешие экскурсии и джипинг на комфортном внедорожнике
  • Полное сопровождение и поддержка профессионального гида
  • Посещение термальных источников
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание - 1200-1500 ₽ в день на одного человека
  • Баня - от 2000 ₽ с человека
  • Канатная дорога - 1400 ₽ с человека
  • Снегоходы - от 2000 ₽ с человека
  • Индивидуальный трансфер от аэропорта - 1500 ₽
  • Проведение тура возможно и для больших групп по 20-50 человек
  • После оплаты 15% на сайте необходимо доплатить организатору напрямую не менее 35% от стоимости тура - на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть оплаты вносится на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 16:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Станислав
15 фев 2025
Тур рекомендую. Локации шикарные для любителей гор. Гиды-водители приятные в общении, организатор всегда на связи. Были неприятные моменты в процессе: 1)довольно сильно изменилась изначально обещанная программа, первые две ночи была
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замена отеля, отель в котором по факту жили был «средним» по качеству, в первую ночь там был пустой термальный бассейн и набрали его только к утру, в кафе отеля довольно скудный выбор и много блюд «на стопе». Номера тоже были довольно уставшие.
2) на вторую и третью ночь тоже была замена отеля, но в этот раз отель был отличным. Новые, свежие номера, виды на горы прямо с крыльца отеля, но к сожалению в нем не было завтраков и в итоге завтракали за свой счет, хотя изначально все завтраки должны были быть включены.
3) как писал ранее сильно изменилась программа и не было экскурсии на плато Канжол, но ее заменили на экскурсию в Северную Осетию, вроде бы из-за погодных условий.

Несмотря на все минусы, поездкой остался доволен, все-таки кто сюда собирается ехать, врядли едут за шикарным сервисом и гостиничными номерами. Куча приятных эмоций, впечатлений и даже небольшого экстрима. Любовался роскошными видами Кавказких гор, поднимался на снегоходе на высоту 5100 на Эльбрусе, летал на параплане, эмоции не передать словами.

Тур рекомендую. Локации шикарные для любителей гор. Гиды-водители приятные в общении, организатор всегда на связи. БылиТур рекомендую. Локации шикарные для любителей гор. Гиды-водители приятные в общении, организатор всегда на связи. БылиТур рекомендую. Локации шикарные для любителей гор. Гиды-водители приятные в общении, организатор всегда на связи. БылиТур рекомендую. Локации шикарные для любителей гор. Гиды-водители приятные в общении, организатор всегда на связи. БылиТур рекомендую. Локации шикарные для любителей гор. Гиды-водители приятные в общении, организатор всегда на связи. БылиТур рекомендую. Локации шикарные для любителей гор. Гиды-водители приятные в общении, организатор всегда на связи. БылиТур рекомендую. Локации шикарные для любителей гор. Гиды-водители приятные в общении, организатор всегда на связи. Были

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