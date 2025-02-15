Возьмите с собой удобные одежду и обувь по погоде.

Проживание. В гостинице «Гедуко» с термальным бассейном и отеле «Снежный барс». Размещение 1- или 2-местное, если вы путешествуете вдвоём (на ваш выбор).

Питание. В стоимость включены завтраки, кроме завтрака 1-го дня, и свежесваренный кофе в горах. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортные внедорожники.

Уровень сложности. Почти все экскурсии проходят на авто. Есть небольшой треккинг в 3-й день.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.