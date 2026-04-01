Небольшой компанией по Домбаю: от пещер до вершин и озёр

Посетить ущелья и Тебердинский заповедник, покорить перевалы и погулять у водоёмов
Едем любоваться заснеженными горными пиками, исследовать необычные скальные образования и гулять в окружении нетронутой природы! Мы поднимемся на самую знаменитую гору Домбая, побываем у храма с тысячелетней историей, пройдёмся по
заповедной территории и подвесному мосту на фоне живописных пейзажей.

Со смотровых площадок нам откроются панорамные виды на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус, а озёра Туманлы-Кёль и Кара-Кёль подарят красивые отражения на поверхности вод.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять тёплую одежду, удобную обувь, солнцезащитные очки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Домбай

Встречаемся и отправляемся в Домбай с остановками на обед и на обзорных площадках, чтобы полюбоваться горными пейзажами.

2 день

Мусса-Ачитара и Тебердинский заповедник

Утром мы поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Подъём, прогулка на высоте и спуск займут около 1-1,5 часов с учётом очередей.

Далее посетим Тебердинский заповедник. Его высшая точка, гора Домбай-Ульген, является самой высокой вершиной Западного Кавказа. Заповедник знаменит обширными альпийскими и субальпийскими лугами. Здесь обитает множество животных, в том числе виды, занесённые в Красную книгу, активно восстанавливается популяция зубра, находится более 150 озёр, а ущелья служат важными миграционными коридорами для перелётных птиц.

Прогулка по территории заповедника займёт около 1-1,5 часов. После мы пообедаем, при желании приобретём сувениры.

3 день

Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-Кёль

Ранним утром, около 7:00, поедем к Гум-Баши. В прошлом по этим местам проходили торговые караваны, а сегодня это один из самых красивых высокогорных перевалов России. На смотровых площадках нам откроются панорамные виды на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус. Мы сможем прогуляться и перекусить, выпив горячий чай, айран и попробовав хычины.

Затем мы отправимся в пещеру Сквозняк, также известную как Сырная пещера. Она представляет собой систему узких коридоров, сформированных в песчанике. По внешнему виду стены действительно напоминают пористый сыр. Эти углубления образовались в результате выветривания под воздействием ветра, дождя и снега.

Далее поднимемся к Шоанинскому храму с тысячелетней историей, расположенному на вершине горы Шоана в окрестностях Карачаевска, над селом имени Коста Хетагурова. Он был построен аланами во второй половине 10 века, ещё до крещения Руси, и считается одним из древнейших на территории России. Также пройдёмся по подвесному мосту.

После поедем обратно, сделав остановку у горного озера Кара-Кёль. Его название с карачаевского языка переводится как «Чёрное озеро» — из-за тёмного оттенка воды, обусловленного высоким содержанием органических веществ. Здесь мы сможем перекусить.

4 день

Гоначхирское ущелье, озеро Туманлы-Кёль

Сегодня мы отправимся в живописное Гоначхирское ущелье, где находится знаменитое озеро Туманлы-Кёль. Ущелье сформировано рекой, которая на протяжении тысячелетий прорезала скалы. Эти места были заселены с древности, о чём свидетельствуют археологические находки. Через ущелье проходит Военно-Сухумская дорога — в советский период она входила в популярный туристический маршрут. Здесь мы насладимся тишиной и красотой природы, а также можем устроить небольшой пикник.
Около 16:00-17:00 вернёмся.

5 день

Возвращение в Минеральные Воды

После завтрака вернёмся в Минеральные Воды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Подъёмники, экологические сборы
  • Прогулки на лошадях, квадроциклах (по желанию)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы семейная пара Пётр и Юлия, живем в Ессентуках и организуем небольшие путешествия в самые интересные места на Кавказе. У нас есть две машины, безграничная любовь к горам и желание показывать
людям настоящий Кавказ — не протоптанный миллионами туристов, а живой и бесконечно манящий. Мы берём небольшую компанию и отправляемся в приключение, где можно почувствовать себя первооткрывателем, молча смотреть на закат, пить вкусный чай с видом на горы и разговаривать о важном. Наша философия проста: Кавказ нужно пережить, а не просто посмотреть. И мы хотим стать вашими проводниками!

