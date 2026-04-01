Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять тёплую одежду, удобную обувь, солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Домбай
Встречаемся и отправляемся в Домбай с остановками на обед и на обзорных площадках, чтобы полюбоваться горными пейзажами.
Мусса-Ачитара и Тебердинский заповедник
Утром мы поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Подъём, прогулка на высоте и спуск займут около 1-1,5 часов с учётом очередей.
Далее посетим Тебердинский заповедник. Его высшая точка, гора Домбай-Ульген, является самой высокой вершиной Западного Кавказа. Заповедник знаменит обширными альпийскими и субальпийскими лугами. Здесь обитает множество животных, в том числе виды, занесённые в Красную книгу, активно восстанавливается популяция зубра, находится более 150 озёр, а ущелья служат важными миграционными коридорами для перелётных птиц.
Прогулка по территории заповедника займёт около 1-1,5 часов. После мы пообедаем, при желании приобретём сувениры.
Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, древний храм и озеро Кара-Кёль
Ранним утром, около 7:00, поедем к Гум-Баши. В прошлом по этим местам проходили торговые караваны, а сегодня это один из самых красивых высокогорных перевалов России. На смотровых площадках нам откроются панорамные виды на Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус. Мы сможем прогуляться и перекусить, выпив горячий чай, айран и попробовав хычины.
Затем мы отправимся в пещеру Сквозняк, также известную как Сырная пещера. Она представляет собой систему узких коридоров, сформированных в песчанике. По внешнему виду стены действительно напоминают пористый сыр. Эти углубления образовались в результате выветривания под воздействием ветра, дождя и снега.
Далее поднимемся к Шоанинскому храму с тысячелетней историей, расположенному на вершине горы Шоана в окрестностях Карачаевска, над селом имени Коста Хетагурова. Он был построен аланами во второй половине 10 века, ещё до крещения Руси, и считается одним из древнейших на территории России. Также пройдёмся по подвесному мосту.
После поедем обратно, сделав остановку у горного озера Кара-Кёль. Его название с карачаевского языка переводится как «Чёрное озеро» — из-за тёмного оттенка воды, обусловленного высоким содержанием органических веществ. Здесь мы сможем перекусить.
Гоначхирское ущелье, озеро Туманлы-Кёль
Сегодня мы отправимся в живописное Гоначхирское ущелье, где находится знаменитое озеро Туманлы-Кёль. Ущелье сформировано рекой, которая на протяжении тысячелетий прорезала скалы. Эти места были заселены с древности, о чём свидетельствуют археологические находки. Через ущелье проходит Военно-Сухумская дорога — в советский период она входила в популярный туристический маршрут. Здесь мы насладимся тишиной и красотой природы, а также можем устроить небольшой пикник.
Около 16:00-17:00 вернёмся.
Возвращение в Минеральные Воды
После завтрака вернёмся в Минеральные Воды.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Проживание
- Питание
- Подъёмники, экологические сборы
- Прогулки на лошадях, квадроциклах (по желанию)
- Медицинская страховка