Утром мы поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Подъём, прогулка на высоте и спуск займут около 1-1,5 часов с учётом очередей.

Далее посетим Тебердинский заповедник. Его высшая точка, гора Домбай-Ульген, является самой высокой вершиной Западного Кавказа. Заповедник знаменит обширными альпийскими и субальпийскими лугами. Здесь обитает множество животных, в том числе виды, занесённые в Красную книгу, активно восстанавливается популяция зубра, находится более 150 озёр, а ущелья служат важными миграционными коридорами для перелётных птиц.

Прогулка по территории заповедника займёт около 1-1,5 часов. После мы пообедаем, при желании приобретём сувениры.