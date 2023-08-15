Программа тура по дням
Встреча. Переезд в Терскол
Трансфер Минеральные Воды — Терскол (за доп. плату).
При желании — радиальная прогулка.
Встреча группы — рано утром в городе Минеральные Воды.
Оттуда едем 180 км до поселка Терскол.
Переезд занимает 3,5-4 часа по горной дороге.
Если у группы достаточно сил и желания, то после размещения в Терсколе можем налегке прогуляться до мощного и впечатляющего водопада Терескол.
Идти до него 4,5 км в одну сторону с набором высоты 700 метров.
Тропа хорошая, протоптанная, с плавным подъемом, идет по живописному ущелью.
Общая длительность такой прогулки — около 4-5 часов
Акклиматизационный выход на гору Чегет
Радиальный выход на гору Чегет.
В целях акклиматизации совершаем восхождение на гору Чегет.
Со склонов горы открывается отличный вид на Эльбрус!
Наша цель — не забраться на саму вершину, а подготовить организм к восхождению на Эльбрус, дать ему привыкнуть к нагрузкам и высоте.
Поход займет весь день, возвращаемся на ночевку обратно в Терскол.
Вечером лекция и практические занятия, подготовка к выходу в горы.
Подъем на канатной дороге до приюта «Бочки»
Подъем до приюта «Бочки» на высоте 3800 м.
Подъем на канатной дороге до приюта «Бочки», находящийся на высоте 3800 м над уровнем моря.
Канатная дорога начинается на станции Азау, расположенной на высоте 2350 метров над уровнем моря.
Таким образом, на канатке мы набираем сразу 1450 м по высоте.
Для акклиматизации совершаем прогулку по леднику.
Остаемся ночевать на высоте, либо спускаемся в Терскол (в зависимости от погоды и состояния участников группы).
Акклиматизационный выход
Совершаем акклиматизационный выход до скал Пастухова.
Скалы находятся на высоте 4700 м, расстояние до них около 3 км.
Таким образом, от нашего палаточного лагеря мы совершаем набор высоты около 900 м, давая организму еще больше адаптироваться к высоте.
После прогулки проводим снежно-ледовые занятия, тренируемся в обращении с кошками и ледорубами.
Вечером спускаемся в Терскол.
День отдыха в Терсколе
День отдыха.
Акклиматизационные выходы закончились, нужно набраться сил перед восхождением.
Выход в горы
Подъем к месту ночевки.
Вновь поднимаемся на канатке наверх и доходим до высокогорного приюта 11, расположенному на высоте 4050 м.
Ночевать будем в палатках на леднике, либо при плохой погоде и при желании в приюте 11.
День штурма
Ранним утром, или даже ночью, выходим на восхождение на вершину Эльбрус, высота 5642 м.
От места ночевки нам необходимо набрать около 1730 м по высоте.
Благодаря раннему выходу, мы спокойно успеем зайти на вершину и спуститься до канатной дороги, после чего спускаемся в Терскол и устраиваем праздничный ужин.
Ночевка в гостевом доме.
Запасной день
Запасной день на случай непогоды.
Таким образом, мы меньше зависим от капризов природы и повышаем вероятность взойти на вершину.
Если же погода нас не подвела, и мы зашли на вершину с первой попытки — это день в нашем распоряжении!
Можно прогуляться по окрестностям, например, до водопада Девичьи косы.
Отъезд
Путешествие заканчивается!
Говорим горам «до свидания» и уезжаем в аэропорт Минеральные Воды, откуда вылетаем домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, палатках/горном приюте.
Варианты проживания
Гостиница в п. Терескол
Палатка
Горный приют №11
Высокогорный отель новый Приют 11 на высоте 4050 метров над уровнем моря
Приют для покорителей Эльбруса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Аренда альпинистского снаряжения (личного и общественного)
- Аренда бивачного снаряжения (палатки, посуда для готовки)
- Питание на активной части маршрута
- Регистрация группы в МЧС
- Фирменный сертификат
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Трансфер Минеральные воды - Терскол - Минеральные воды - 1 500-2 000 руб. /в одну сторону
- Страховка от НС
- Питание в Терсколе и во время трансфера
- Проживание в Терсколе - средняя стоимость за сутки 1 500-3 000 руб
- Подъемы и спуски на канатной дороге - подъем и спуск 1 600 руб
- Проживание в приюте - 1 500 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- горные ботинки с жесткой подошвой (желательно с рантом под кошки);
- трекинговые ботинки (можно заменить крепкими кроссовками);
- легкие тапочки (для лагеря);
Снаряжение походное:
- рюкзак экспедиционный (для мужчин 80-90 литров, для девушек 50-70 литров);
- накидка на рюкзак (на случай дождя);
- снегозащитные бахилы;
- спальный мешок (температура комфорта: -20 °C);
- 2 пенополиуретановых коврика (на двух ковриках спать теплее);
- хоба (пенополиуретановая сидушка);
- палки треккинговые (с насадками, чтобы не проваливались в снег);
- фонарь налобный на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
- спички, зажигалка (в герметичной упаковке);
- емкость для воды (термос, гидратор, бутылка 1-1,5 литра);
Одежда:
- ветрозащитная куртка (Мембрана: gore tex или аналог);
- ветрозащитные брюки (Мембрана: gore tex или аналог);
- пуховка с капюшоном (Пух или синтетика. Можно заменить жилеткой);
- дождевик;
- утепленные штаны (Softshell, windblock, windstopper);
- утепленная кофта (Softshell, windblock, windstopper);
- теплое термобелье;
- 2 пары варежек (Polartec, флис);
- ветрозащитные краги;
- шапка (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
- балаклава (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
- термотрусы;
- кепка или другой головной убор для защиты от солнца;
- 2 пары термоносков (термоноски быстрее сохнут чем обычные);
- легкие брюки;
- 2 майки/футболки;
- 2 комплекта нижнего белья;
- 2 пары х/б носков;
Личные вещи:
- кружка, тарелка, ложка (пластик или нержавейка);
- складной нож;
- солнцезащитные очки (ВАЖНО! С UV фильтром. Уровень защиты ≥ 3);
- крем, помада от загара (С фактором защиты не менее 50);
- щетка, паста, полотенце (из быстросохнущих материалов);
- пластырь для профилактики мозолей (ширина 2-3 см);
- аптечка + витамины (от «любимых болезней»);
- туалетная бумага (1 рулон);
Документы:
- паспорт РФ;
- полис ОМС;
- страховка от НС;
- наличные деньги на личные расходы и непредвиденные обстоятельства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.