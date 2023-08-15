Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга

Восхождение на Эльбрус
Только представьте: вы стоите на высшей точки Европы, дует холодный ветер, светит солнце в глаза, тело немного уставшее, а в голове одна мысль: неужели я смог, я герой💪.Маршрут с юга
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1Б категории трудности считается классическим для Эльбруса и подходит для первого восхождения на гору.

С технической точки зрения маршрут достаточно прост и от участников требуется лишь умение пользоваться кошками и ледорубом. Этому вас научат наши гиды.

5
1 отзыв
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд в Терскол

Трансфер Минеральные Воды — Терскол (за доп. плату).

При желании — радиальная прогулка.

Встреча группы — рано утром в городе Минеральные Воды.

Оттуда едем 180 км до поселка Терскол.

Переезд занимает 3,5-4 часа по горной дороге.

Если у группы достаточно сил и желания, то после размещения в Терсколе можем налегке прогуляться до мощного и впечатляющего водопада Терескол.

Идти до него 4,5 км в одну сторону с набором высоты 700 метров.

Тропа хорошая, протоптанная, с плавным подъемом, идет по живописному ущелью.

Общая длительность такой прогулки — около 4-5 часов

Встреча. Переезд в ТерсколВстреча. Переезд в ТерсколВстреча. Переезд в ТерсколВстреча. Переезд в Терскол
2 день

Акклиматизационный выход на гору Чегет

Радиальный выход на гору Чегет.

В целях акклиматизации совершаем восхождение на гору Чегет.

Со склонов горы открывается отличный вид на Эльбрус!

Наша цель — не забраться на саму вершину, а подготовить организм к восхождению на Эльбрус, дать ему привыкнуть к нагрузкам и высоте.

Поход займет весь день, возвращаемся на ночевку обратно в Терскол.

Вечером лекция и практические занятия, подготовка к выходу в горы.

Акклиматизационный выход на гору ЧегетАкклиматизационный выход на гору ЧегетАкклиматизационный выход на гору ЧегетАкклиматизационный выход на гору Чегет
3 день

Подъем на канатной дороге до приюта «Бочки»

Подъем до приюта «Бочки» на высоте 3800 м.

Подъем на канатной дороге до приюта «Бочки», находящийся на высоте 3800 м над уровнем моря.

Канатная дорога начинается на станции Азау, расположенной на высоте 2350 метров над уровнем моря.

Таким образом, на канатке мы набираем сразу 1450 м по высоте.

Для акклиматизации совершаем прогулку по леднику.

Остаемся ночевать на высоте, либо спускаемся в Терскол (в зависимости от погоды и состояния участников группы).

Подъем на канатной дороге до приюта «Бочки»Подъем на канатной дороге до приюта «Бочки»Подъем на канатной дороге до приюта «Бочки»Подъем на канатной дороге до приюта «Бочки»
4 день

Акклиматизационный выход

Совершаем акклиматизационный выход до скал Пастухова.

Скалы находятся на высоте 4700 м, расстояние до них около 3 км.

Таким образом, от нашего палаточного лагеря мы совершаем набор высоты около 900 м, давая организму еще больше адаптироваться к высоте.

После прогулки проводим снежно-ледовые занятия, тренируемся в обращении с кошками и ледорубами.

Вечером спускаемся в Терскол.

Акклиматизационный выходАкклиматизационный выходАкклиматизационный выходАкклиматизационный выход
5 день

День отдыха в Терсколе

День отдыха.

Акклиматизационные выходы закончились, нужно набраться сил перед восхождением.

День отдыха в ТерсколеДень отдыха в ТерсколеДень отдыха в ТерсколеДень отдыха в Терсколе
6 день

Выход в горы

Подъем к месту ночевки.

Вновь поднимаемся на канатке наверх и доходим до высокогорного приюта 11, расположенному на высоте 4050 м.

Ночевать будем в палатках на леднике, либо при плохой погоде и при желании в приюте 11.

Выход в горыВыход в горыВыход в горыВыход в горы
7 день

День штурма

Ранним утром, или даже ночью, выходим на восхождение на вершину Эльбрус, высота 5642 м.

От места ночевки нам необходимо набрать около 1730 м по высоте.

Благодаря раннему выходу, мы спокойно успеем зайти на вершину и спуститься до канатной дороги, после чего спускаемся в Терскол и устраиваем праздничный ужин.

Ночевка в гостевом доме.

День штурмаДень штурмаДень штурмаДень штурма
8 день

Запасной день

Запасной день на случай непогоды.

Таким образом, мы меньше зависим от капризов природы и повышаем вероятность взойти на вершину.

Если же погода нас не подвела, и мы зашли на вершину с первой попытки — это день в нашем распоряжении!

Можно прогуляться по окрестностям, например, до водопада Девичьи косы.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной день
9 день

Отъезд

Путешествие заканчивается!

Говорим горам «до свидания» и уезжаем в аэропорт Минеральные Воды, откуда вылетаем домой.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, палатках/горном приюте.

Варианты проживания

Гостиница в п. Терескол

2 ночи

Палатка

6 ночей

Горный приют №11

6 ночей

Высокогорный отель новый Приют 11 на высоте 4050 метров над уровнем моря

Приют для покорителей Эльбруса.

Горный приют №11

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Аренда альпинистского снаряжения (личного и общественного)
  • Аренда бивачного снаряжения (палатки, посуда для готовки)
  • Питание на активной части маршрута
  • Регистрация группы в МЧС
  • Фирменный сертификат
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Трансфер Минеральные воды - Терскол - Минеральные воды - 1 500-2 000 руб. /в одну сторону
  • Страховка от НС
  • Питание в Терсколе и во время трансфера
  • Проживание в Терсколе - средняя стоимость за сутки 1 500-3 000 руб
  • Подъемы и спуски на канатной дороге - подъем и спуск 1 600 руб
  • Проживание в приюте - 1 500 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  • горные ботинки с жесткой подошвой (желательно с рантом под кошки);
  • трекинговые ботинки (можно заменить крепкими кроссовками);
  • легкие тапочки (для лагеря);

Снаряжение походное:

  • рюкзак экспедиционный (для мужчин 80-90 литров, для девушек 50-70 литров);
  • накидка на рюкзак (на случай дождя);
  • снегозащитные бахилы;
  • спальный мешок (температура комфорта: -20 °C);
  • 2 пенополиуретановых коврика (на двух ковриках спать теплее);
  • хоба (пенополиуретановая сидушка);
  • палки треккинговые (с насадками, чтобы не проваливались в снег);
  • фонарь налобный на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
  • спички, зажигалка (в герметичной упаковке);
  • емкость для воды (термос, гидратор, бутылка 1-1,5 литра);

Одежда:

  • ветрозащитная куртка (Мембрана: gore tex или аналог);
  • ветрозащитные брюки (Мембрана: gore tex или аналог);
  • пуховка с капюшоном (Пух или синтетика. Можно заменить жилеткой);
  • дождевик;
  • утепленные штаны (Softshell, windblock, windstopper);
  • утепленная кофта (Softshell, windblock, windstopper);
  • теплое термобелье;
  • 2 пары варежек (Polartec, флис);
  • ветрозащитные краги;
  • шапка (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
  • балаклава (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
  • термотрусы;
  • кепка или другой головной убор для защиты от солнца;
  • 2 пары термоносков (термоноски быстрее сохнут чем обычные);
  • легкие брюки;
  • 2 майки/футболки;
  • 2 комплекта нижнего белья;
  • 2 пары х/б носков;

Личные вещи:

  • кружка, тарелка, ложка (пластик или нержавейка);
  • складной нож;
  • солнцезащитные очки (ВАЖНО! С UV фильтром. Уровень защиты ≥ 3);
  • крем, помада от загара (С фактором защиты не менее 50);
  • щетка, паста, полотенце (из быстросохнущих материалов);
  • пластырь для профилактики мозолей (ширина 2-3 см);
  • аптечка + витамины (от «любимых болезней»);
  • туалетная бумага (1 рулон);

Документы:

  • паспорт РФ;
  • полис ОМС;
  • страховка от НС;
  • наличные деньги на личные расходы и непредвиденные обстоятельства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Е
15 авг 2023
Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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