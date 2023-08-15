1 день

Встреча. Переезд в Терскол

Трансфер Минеральные Воды — Терскол (за доп. плату).

При желании — радиальная прогулка.

Встреча группы — рано утром в городе Минеральные Воды.

Оттуда едем 180 км до поселка Терскол.

Переезд занимает 3,5-4 часа по горной дороге.

Если у группы достаточно сил и желания, то после размещения в Терсколе можем налегке прогуляться до мощного и впечатляющего водопада Терескол.

Идти до него 4,5 км в одну сторону с набором высоты 700 метров.

Тропа хорошая, протоптанная, с плавным подъемом, идет по живописному ущелью.

Общая длительность такой прогулки — около 4-5 часов