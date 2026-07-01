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Кавказская триада. Комфорт-тур в Эльбрус, Домбай и Архыз с проживанием в спа-отеле

Чегемское ущелье, озера Гижгит и Кара-Кёль, Поляна Нарзанов, плато Бермамыт и обсерватория
Наша история на Кавказе начинается! Глава первая — Приэльбрусье.

Здесь перед вами предстанет двуглавый исполин, откроется край света с плато Бермамыт, а целебные источники помогут вернуть бодрость и силы. Глава вторая
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— Домбай.

Суровое величие уступит сказочной красоте с изумрудными озёрами, где живут русалки, парящими храмами и лесистыми склонами. Глава третья, финальная — Архыз.

Здесь вы прикоснётесь к руинам Аланского городища, увидите наскальный лик Христа и подниметесь к обсерватории.

Всего 6 дней, но впечатлений будет море: вы побываете на высоте 3847 м, выпьете шампанское с видом на Эльбрус, исследуете петроглифы и понежитесь в спа-зоне отеля.

Кавказская триада. Комфорт-тур в Эльбрус, Домбай и Архыз с проживанием в спа-отеле
Кавказская триада. Комфорт-тур в Эльбрус, Домбай и Архыз с проживанием в спа-отеле
Кавказская триада. Комфорт-тур в Эльбрус, Домбай и Архыз с проживанием в спа-отеле

Описание тура

Организационные детали

С собой нужно взять:

Документы (паспорт РФ, авиабилеты, страховка)
Наличные деньги (на карманные расходы и оплату программы)
Чемодан подходящего размера
Рюкзак для ежедневных поездок. В него вы положите воду, дождевик на всякий случай и другие нужные и дорогие мелочи.
Купальник и шлепанцы
Разношенную обувь. Если перед путешествием вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней хотя бы несколько дней, чтобы она не натирала
Тёплую одежду для прохладных вечеров
Нарядную одежду для фотографий на память в красивых местах
Личную аптечку
Предметы гигиены
Повязку для сна и подушку для путешествий в дорогу
Фото и видео аппаратуру, карты памяти, портативное зарядное устройство
Отличное настроение!

Рекомендованное прибытие в Минеральные Воды в день начала тура — до 12:00 (лучше — накануне).

Рекомендованное время вылета из Минеральных Вод в день окончания тура — в 19:35 и позднее.

Программа тура по дням

1 день

Чегемское ущелье, перевал Актопрак и приветственный ужин

Встретим вас и отправимся в Чегемское ущелье. Дорога туда — уже приключение: 300-метровые скалы с одной стороны, говорливая горная река — с другой.

Увидим Чегемские водопады, чьи ледяные струи называют плачущими. Заедем на парадром и пообедаем блюдами кавказской кухни. А любители экстрима полетают на параплане.

Прибудем на перевал Актопрак, откуда видна вся палитра Кавказа: скалистые, почти лунные пейзажи сменяются бархатными изумрудными склонами, бескрайние поля, где пасутся неторопливые стада, превращаются в хребты, уходящие к горизонту.

Вечером доедем до Приэльбрусья и насладимся местными деликатесами на ужин.

Чегемское ущелье, перевал Актопрак и приветственный ужинЧегемское ущелье, перевал Актопрак и приветственный ужинЧегемское ущелье, перевал Актопрак и приветственный ужин
2 день

Эльбрус, Поляна нарзанов, Гижгит и прибытие в Кисловодск

Сегодня нас ждет свидание с Эльбрусом. По канатной дороге поднимемся на высоту 3847 м и окажемся в царстве вечных снегов, где перед нами предстанет двуглавый исполин.

Побываем на Поляне нарзанов: здесь 5 источников, и каждый имеет свой вкус. Говорят, они не только утоляют жажду, но и возвращают бодрость уставшим, дарят энергию молодым и усиливают красоту.

Заедем на озеро Гижгит — «кавказский Байкал». Ходят легенды, что на его дне спрятан клад. А ещё здесь обнаружены петроглифы — наскальные рисунки.

Вечером прибудем в Кисловодск.

Эльбрус, Поляна нарзанов, Гижгит и прибытие в КисловодскЭльбрус, Поляна нарзанов, Гижгит и прибытие в КисловодскЭльбрус, Поляна нарзанов, Гижгит и прибытие в КисловодскЭльбрус, Поляна нарзанов, Гижгит и прибытие в Кисловодск
3 день

Плато Бермамыт, урочище Джилы-Су, пикник и водопад Каракая-Су

Отправимся на плато Бермамыт по грунтовой дороге, петляющей по пастбищам, где пасутся овцы и лошади. Покажется, что мы оказались на краю мира. Под ногами обрыв, а за ним — бескрайнее море гор. Если повезёт с погодой, то откроется и отличный вид на Эльбрус. Дополним момент бокалом шампанского или ароматным горным чаем.

Следующая локация — урочище Джилы-Су с острыми скалами, похожими на пейзажи планеты Пандора из фильма «Аватар». Здесь устроим пикник, а ещё полюбуемся 30-метровым водопадом Каракая-Су.

Плато Бермамыт, урочище Джилы-Су, пикник и водопад Каракая-СуПлато Бермамыт, урочище Джилы-Су, пикник и водопад Каракая-СуПлато Бермамыт, урочище Джилы-Су, пикник и водопад Каракая-СуПлато Бермамыт, урочище Джилы-Су, пикник и водопад Каракая-СуПлато Бермамыт, урочище Джилы-Су, пикник и водопад Каракая-СуПлато Бермамыт, урочище Джилы-Су, пикник и водопад Каракая-Су
4 день

Перевал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и Домбай

Поедем через перевал Гумбаши, среди густых лесов и альпийских лугов. Пешком поднимемся к Шоанинскому храму 10 века и полюбуемся видами на ущелье и долины. Говорят, святыни строили в местах с сильной энергетикой. Этот храм — тому подтверждение.

Отправимся к таинственному озеру Кара-Кёль изумрудно-бирюзового цвета. По легенде, в глубинах жила царица русалок Суунаса, заманивающая в пучину юношей. Продолжим приключение в Домбае — горном курорте. Поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, а после спуска отдохнём в атмосферной кофейне с панорамными окнами.

Перевал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и ДомбайПеревал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и ДомбайПеревал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и ДомбайПеревал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и Домбай
5 день

Озеро Туманлы-Кёль, Аланское городище, Архыз и обсерватория

Посетим озеро Туманлы-Кёль в Тебердинском заповеднике. Вода здесь настолько прозрачна, что видно каждый камешек на дне! Дальше направимся в Архыз, а по пути осмотрим Аланское городище и увидим наскальный лик Христа.

По серпантину поднимемся к одной из крупнейших в Евразии астрофизических обсерваторий. Если нам повезет с расписанием, мы заглянем внутрь этого храма звёзд.

Вечером отдохнём. Наш отель расположен в самом сердце курорта, поэтому вы сможете самостоятельно прогуляться в ресторан, кафе или караоке.

Озеро Туманлы-Кёль, Аланское городище, Архыз и обсерваторияОзеро Туманлы-Кёль, Аланское городище, Архыз и обсерваторияОзеро Туманлы-Кёль, Аланское городище, Архыз и обсерватория
6 день

Релакс в спа, свободное время и возвращение в Минеральные Воды

Утром — свободное время. Можно сходить в спа-комплекс отеля: погреться в сауне, освежиться в бассейне, погрузиться в джакузи или испытать на себе силу традиционной парной. Посещение включено в стоимость, но нужно записаться заранее.

Желающие поднимутся по канатной дороге и полюбуются вершинами и цветущими полянами. Выселение в 12:00. Затем поедем в Минеральные Воды, ехать до аэропорта около 3 часов. По пути сделаем ещё несколько остановок в красивых локациях.

Рекомендуем выбирать билеты с вылетом в 19:35 и позднее.

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет98 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 1 ужин и 1 пикник
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гида-водителя
  • Экскурсии по программе
  • Билет на канатную дорогу на Эльбрус
  • Спа-зона в отеле в Архызе
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод или Кисловодска и обратно
  • Питание вне программы
  • Билеты на канатную дорогу в Домбае и Архызе
  • Доплата за 1-местное размещение - 24 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды (любой отель/аэропорт/ж/д вокзал) или Кисловодск (любой отель, ж/д вокзал), 12:00
Завершение: Минеральные Воды (любой отель/аэропорт/ж/д вокзал) или Кисловодск (любой отель, ж/д вокзал), после 18:00. Планируйте вылет после 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат
Мурат — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Мурат, и уже более 5 лет мы с моей командой опытных гидов-водителей влюбляем путешественников в Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставрополье. Мы организуем захватывающие джип-туры в мини-группах по 5–6 человек. Это идеальный
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формат: атмосфера гостеприимства, комфорт, безопасность и секретные локации, куда не проедут автобусы. Наша гордость — индекс удовлетворенности гостей 9,7 из 10 и большое количество рекомендаций. Говорить можно много, но лучше один раз увидеть, поэтому приглашаем вас к нам в гости, чтобы услышать заветное: «Добро пожаловать на Кавказ!»

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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