Здесь перед вами предстанет двуглавый исполин, откроется край света с плато Бермамыт, а целебные источники помогут вернуть бодрость и силы. Глава вторая
Описание тура
Организационные детали
С собой нужно взять:
Документы (паспорт РФ, авиабилеты, страховка)
Наличные деньги (на карманные расходы и оплату программы)
Чемодан подходящего размера
Рюкзак для ежедневных поездок. В него вы положите воду, дождевик на всякий случай и другие нужные и дорогие мелочи.
Купальник и шлепанцы
Разношенную обувь. Если перед путешествием вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней хотя бы несколько дней, чтобы она не натирала
Тёплую одежду для прохладных вечеров
Нарядную одежду для фотографий на память в красивых местах
Личную аптечку
Предметы гигиены
Повязку для сна и подушку для путешествий в дорогу
Фото и видео аппаратуру, карты памяти, портативное зарядное устройство
Отличное настроение!
Рекомендованное прибытие в Минеральные Воды в день начала тура — до 12:00 (лучше — накануне).
Рекомендованное время вылета из Минеральных Вод в день окончания тура — в 19:35 и позднее.
Программа тура по дням
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и приветственный ужин
Встретим вас и отправимся в Чегемское ущелье. Дорога туда — уже приключение: 300-метровые скалы с одной стороны, говорливая горная река — с другой.
Увидим Чегемские водопады, чьи ледяные струи называют плачущими. Заедем на парадром и пообедаем блюдами кавказской кухни. А любители экстрима полетают на параплане.
Прибудем на перевал Актопрак, откуда видна вся палитра Кавказа: скалистые, почти лунные пейзажи сменяются бархатными изумрудными склонами, бескрайние поля, где пасутся неторопливые стада, превращаются в хребты, уходящие к горизонту.
Вечером доедем до Приэльбрусья и насладимся местными деликатесами на ужин.
Эльбрус, Поляна нарзанов, Гижгит и прибытие в Кисловодск
Сегодня нас ждет свидание с Эльбрусом. По канатной дороге поднимемся на высоту 3847 м и окажемся в царстве вечных снегов, где перед нами предстанет двуглавый исполин.
Побываем на Поляне нарзанов: здесь 5 источников, и каждый имеет свой вкус. Говорят, они не только утоляют жажду, но и возвращают бодрость уставшим, дарят энергию молодым и усиливают красоту.
Заедем на озеро Гижгит — «кавказский Байкал». Ходят легенды, что на его дне спрятан клад. А ещё здесь обнаружены петроглифы — наскальные рисунки.
Вечером прибудем в Кисловодск.
Плато Бермамыт, урочище Джилы-Су, пикник и водопад Каракая-Су
Отправимся на плато Бермамыт по грунтовой дороге, петляющей по пастбищам, где пасутся овцы и лошади. Покажется, что мы оказались на краю мира. Под ногами обрыв, а за ним — бескрайнее море гор. Если повезёт с погодой, то откроется и отличный вид на Эльбрус. Дополним момент бокалом шампанского или ароматным горным чаем.
Следующая локация — урочище Джилы-Су с острыми скалами, похожими на пейзажи планеты Пандора из фильма «Аватар». Здесь устроим пикник, а ещё полюбуемся 30-метровым водопадом Каракая-Су.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль и Домбай
Поедем через перевал Гумбаши, среди густых лесов и альпийских лугов. Пешком поднимемся к Шоанинскому храму 10 века и полюбуемся видами на ущелье и долины. Говорят, святыни строили в местах с сильной энергетикой. Этот храм — тому подтверждение.
Отправимся к таинственному озеру Кара-Кёль изумрудно-бирюзового цвета. По легенде, в глубинах жила царица русалок Суунаса, заманивающая в пучину юношей. Продолжим приключение в Домбае — горном курорте. Поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, а после спуска отдохнём в атмосферной кофейне с панорамными окнами.
Озеро Туманлы-Кёль, Аланское городище, Архыз и обсерватория
Посетим озеро Туманлы-Кёль в Тебердинском заповеднике. Вода здесь настолько прозрачна, что видно каждый камешек на дне! Дальше направимся в Архыз, а по пути осмотрим Аланское городище и увидим наскальный лик Христа.
По серпантину поднимемся к одной из крупнейших в Евразии астрофизических обсерваторий. Если нам повезет с расписанием, мы заглянем внутрь этого храма звёзд.
Вечером отдохнём. Наш отель расположен в самом сердце курорта, поэтому вы сможете самостоятельно прогуляться в ресторан, кафе или караоке.
Релакс в спа, свободное время и возвращение в Минеральные Воды
Утром — свободное время. Можно сходить в спа-комплекс отеля: погреться в сауне, освежиться в бассейне, погрузиться в джакузи или испытать на себе силу традиционной парной. Посещение включено в стоимость, но нужно записаться заранее.
Желающие поднимутся по канатной дороге и полюбуются вершинами и цветущими полянами. Выселение в 12:00. Затем поедем в Минеральные Воды, ехать до аэропорта около 3 часов. По пути сделаем ещё несколько остановок в красивых локациях.
Рекомендуем выбирать билеты с вылетом в 19:35 и позднее.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|98 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 1 ужин и 1 пикник
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гида-водителя
- Экскурсии по программе
- Билет на канатную дорогу на Эльбрус
- Спа-зона в отеле в Архызе
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод или Кисловодска и обратно
- Питание вне программы
- Билеты на канатную дорогу в Домбае и Архызе
- Доплата за 1-местное размещение - 24 700 ₽