Наша история на Кавказе начинается! Глава первая — Приэльбрусье.Здесь перед вами предстанет двуглавый исполин, откроется край света с плато Бермамыт, а целебные источники помогут вернуть бодрость и силы. Глава вторая

— Домбай. Суровое величие уступит сказочной красоте с изумрудными озёрами, где живут русалки, парящими храмами и лесистыми склонами. Глава третья, финальная — Архыз. Здесь вы прикоснётесь к руинам Аланского городища, увидите наскальный лик Христа и подниметесь к обсерватории. Всего 6 дней, но впечатлений будет море: вы побываете на высоте 3847 м, выпьете шампанское с видом на Эльбрус, исследуете петроглифы и понежитесь в спа-зоне отеля.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

С собой нужно взять:

Документы (паспорт РФ, авиабилеты, страховка)

Наличные деньги (на карманные расходы и оплату программы)

Чемодан подходящего размера

Рюкзак для ежедневных поездок. В него вы положите воду, дождевик на всякий случай и другие нужные и дорогие мелочи.

Купальник и шлепанцы

Разношенную обувь. Если перед путешествием вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней хотя бы несколько дней, чтобы она не натирала

Тёплую одежду для прохладных вечеров

Нарядную одежду для фотографий на память в красивых местах

Личную аптечку

Предметы гигиены

Повязку для сна и подушку для путешествий в дорогу

Фото и видео аппаратуру, карты памяти, портативное зарядное устройство

Отличное настроение!

Рекомендованное прибытие в Минеральные Воды в день начала тура — до 12:00 (лучше — накануне).

Рекомендованное время вылета из Минеральных Вод в день окончания тура — в 19:35 и позднее.