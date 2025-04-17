5 дней
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
Побывать в отдалённых от популярных маршрутов локациях и насладиться восхитительными видами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 10:10. У выхода из аэр...
17 апр в 10:10
47 100₽ за человека
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж/д вокзале или в 12:30 в аэропорту Мин...
5 мая в 08:00
15 июн в 08:00
86 300₽ за человека
4 дня
На Кавказ на Новый год: поляна Азау, некрополь Даргавс, Кармадонское и Баксанское ущелья
Увидеть Эльбрус во всей красе, полюбоваться озером Гижгит и погулять по городу мёртвых
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал в г. Минеральные Воды, 7:0...
4 янв в 07:00
9 янв в 07:00
40 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Даргавс»
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