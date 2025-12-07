Арбат — одна из самых известных улиц Москвы, куда стремятся практически все гости города.
Но за витринами бутиков и шумными ресторанами скрыт совсем другой Арбат — уютный, атмосферный и полный неожиданных открытий. Стоит лишь свернуть в сторону от привычного маршрута. Это вам и предстоит сделать с нашим аудиогидом!
Описание аудиогида
- Особняк Арсения Морозова — эклектичное здание с восточными мотивами, построенное в 19 веке. Его необычный облик сделал дом одной из визитных карточек Москвы.
- Церковь Афанасия и Кирилла — храм 17 века, редкий памятник своего времени, сохранившийся до наших дней.
- Сквер скульптур — музей под открытым небом, где собраны работы современных и классических мастеров.
- Дом Бурганова — уникальный музей-театр Александра Бурганова, включающий двор, галереи и экспозиции современного искусства.
- Стена Цоя — культовое место памяти Виктора Цоя и группы «Кино», где до сих пор появляются новые послания поклонников.
- Дом Мельникова — выдающийся памятник авангардной архитектуры 1920-х, построенный самим архитектором Константином Мельниковым.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по SMS ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении и активируйте полученный код.
- Приложение покажет точку начала маршрута и проведёт вас по всем остановкам с помощью встроенных карт.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и в удобное время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого заранее скачайте её в приложении.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида — только с мобильным приложением.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы сможете скачать экскурсию только на 1 смартфон; если хотите использовать её на нескольких устройствах, закажите нужное количество раз.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|490 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У особняка Арсения Морозова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16481 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации.
