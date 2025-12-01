Приглашаю вас погрузиться в атмосферу большого спорта и вдохновения на маршруте от Воробьёвых до Большой спортивной арены «Лужники».
С перрона над Москвой-рекой поднимемся по крытой галерее к пространству в честь героев олимпийских зимних видов спорта и выйдем на смотровую площадку горнолыжного комплекса с великолепной панорамой Олимпийских Лужников. Спустимся на канатной дороге к Большой спортивной арене и посетим главный стадион страны!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Побываем на единственной в Москве станции метро, построенной на мосту, откуда миллионы болельщиков идут к трибунам, чтобы стать частью большого спортивного праздника.
- Поднимемся по эскалаторной галерее с видом на природный заказник и арт-объекты, посвящённые зимним олимпийским видам спорта.
- Увидим панорамы горнолыжного комплекса: склон, трамплины, подъёмник и спустимся над Москвой-рекой по канатной дороге в Лужники.
• Посетим главный стадион страны, где увидим футбольное поле Чемпионата мира 2018, пресс-центр, раздевалки и трибуны. Важная информация:
- Перед бронированием экскурсии обязательно уточните у вашего гида наличие свободных мест по дате и времени.
- Экскурсия индивидуальная — для компании до 5 человек. Если вас больше, доплата за каждого нового участника составит 1500 руб.
• Маршрут выстраивается под конкретного заказчика • Билеты на стадион «Лужники» и канатную дорогу оплачиваются дополнительно:
- стадион БСА «Лужники»: взрослый — 900 руб.; детский — 500 руб.;
- канатная дорога: взрослый — 700 руб.; детский — 500 руб.
- После бронирования экскурсии потребуется сообщить ФИО всех участников экскурсии на стадионе БСА.
Перед бронированием экскурсии обязательно уточните у вашего гида наличие свободных мест.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красивые панорамные виды набережных спортивного комплекса "Лужники" и природного заповедника "Воробьёвы горы"
- Обновлённую крытую эскалаторную галерею с прозрачными стенами
- Аллею Славы с историей зимних олимпийских видов спорта и современные арт-объекты
- Спортивные сооружения горнолыжного курорта "Воробьёвы горы" и великолепную панораму олимпийского комплекса "Лужники"
- Большую спортивную арену: с футбольным полем Чемпионата мира 2018, пресс-центром, раздевалки и трибуны, где проходили олимпийские игры и мировые чемпионаты
Что включено
- Услуги гида
- Пешеходная экскурсия по Лужникам
Что не входит в цену
- Входные билеты на стадион БСА «Лужники»: взрослый - 900 руб., детский - 500 руб.
- Входные билеты на канатную дорогу: взрослый - 700 руб. детский - 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Воробьёвы горы»
Завершение: Стадион БСА «Лужники»
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием экскурсии обязательно уточните у вашего гида наличие свободных мест.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Перед бронированием экскурсии обязательно уточните у вашего гида наличие свободных мест по дате и времени
- Экскурсия индивидуальная - для компании до 5 человек. Если вас больше, доплата за каждого нового участника составит 1500 руб
- Маршрут выстраивается под конкретного заказчика
- Билеты на стадион «Лужники» и канатную дорогу оплачиваются дополнительно:
- Стадион БСА «Лужники»: взрослый - 900 руб. детский - 500 руб
- Канатная дорога: взрослый - 700 руб. детский - 500 руб
- После бронирования экскурсии потребуется сообщить ФИО всех участников экскурсии на стадионе БСА
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
