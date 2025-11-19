Присоединяйтесь к увлекательному квесту «Арбатские рыцари или тайна пропавшего шоколада», где вам предстоит разгадать тайну похищения секрета шоколада Теодора Эйнема! Исследуйте историческую улицу Арбат, узнайте о ее необычной истории и знаменитых жителях, а также раскройте загадки, которые сделают вас настоящим героем приключения.
Описание квеста
Увлекательный квест на Арбате Приглашаем вас в увлекательное путешествие по улице Арбат, где жизнь постоянно меняется и всегда интересна. Вы станете участником детективной истории, в которой нужно будет раскрыть тайну похищения секрета фирменного шоколада Теодора Эйнема. В ходе экскурсии вы узнаете, откуда произошло название улицы, кем она была заселена, а также о необычных событиях, связанных с ней, включая исчезновение трамваев и троллейбусов. Вы откроете для себя интересные факты, такие как причина неприязни Иосифа Сталина к памятнику Гоголю и его замену, а также узнаете о «птичьем молоке» и знаменитом торте из главного ресторана Арбата. Старинные дома с мезонином, деревянная изба Пороховщикова, «дом с рыцарями», бывшая студия кукольных мультфильмов, памятник Булату Окуджаве и театр Вахтангова создают атмосферу исторического фильма, в котором вы — главный герой, решающий множество загадок на пути к желанной цели. Важная информация:
Квест рассчитан на детей от 6 до 12 лет, и сложность программы будет адаптирована в зависимости от возраста участников.
Экскурсия проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кинотеатр Художественный
- Дом Дурака
- Памятник «веселому и грустному Гоголю»
- Ресторан Прага
- Старинные особняки 19 века
- Дом с рыцарями
- Памятник Булату Окуджаве
- Театр Вахтангова
- Стена Цоя
- Пушкинская площадка
- Дом «Улей»
- Здание, где снимали мультфильм про Чебурашку и Гену
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе из метро Арбатская (Синяя ветка метро)
Завершение: Смоленская-Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно с 9:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Квест рассчитан на детей от 6 до 12 лет
- И сложность программы будет адаптирована в зависимости от возраста участников
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны московских особняков и «Замок масонов»
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
Сегодня в 09:00
21 ноя в 14:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Тайны Третьяковской галереи
Начало: Лаврушинский переулок, 10
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4000 ₽ за билет
Групповая
Городок сладких лакомств: Покров - Музей шоколада - Фабрика пряников
Начало: М. Партизанская
13 дек в 08:45
4790 ₽ за человека