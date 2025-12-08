Но мы предлагаем вам открыть другой шедевр — Гороховец, живописный городок на Клязьме, где каждая улица словно написана кистью художника.
Вы прогуляетесь по деревянной набережной, посетите один из домов в стиле модерн и услышите истории купеческих династий.
Описание экскурсии
Чем удивит вас Гороховец
Немногие знают, что в 2017 году Гороховец вошёл в предварительный Список ЮНЕСКО. Этот крошечный город хранит:
- семь каменных палат — из девятнадцати, что остались на всей территории России
- особняки эпохи деревянного модерна в поразительно хорошем состоянии
- миниатюрные «дворцы» из дерева, созданные руками мастеров-якушей
- белоснежные допетровские здания, словно сошедшие со страниц русских сказок
Как пройдёт путешествие
7:00 — выезд из Москвы
Отправляемся по старинному Владимирскому тракту с путевым рассказом гида. В пути проведём около 4 часов — едем по скоростной магистрали, поэтому дорога пролетит быстро и комфортно.
11:00 — прибытие в Гороховец
Начнём с обзорной экскурсии по городу-пейзажу: парящие монастыри, сказочные дома модерна, величественные палаты и прогулка вдоль живописной набережной.
13:00 — обед (по желанию)
Отдохнём и пообедаем в уютном кафе. Оплата — при покупке экскурсии.
14:00 — посещение особняка Морозова
Погружение в эпоху провинциального модерна: подлинные интерьеры, история купеческих династий и экспозиция «Марфа Посадница».
15:30 — подъём на колокольню Благовещенского собора
С её смотровой площадки открываются лучшие панорамы Гороховца и окрестностей. Подъём — по желанию, за доплату.
16:30 — свободное время в Гороховце
Прогуляйтесь по понтонному мосту, полюбуйтесь видами с другого берега Клязьмы, посетите Знаменскую обитель. Можно просто посидеть у воды — здесь особенно тихо и красиво.
18:00 — выезд обратно в Москву
По пути — короткая остановка для отдыха и перекуса.
Около 00:00 — прибытие в Москву
Возвращаемся поздно вечером, в зависимости от дорожной ситуации. Возможно, к этому времени метро уже будет закрыто — учитывайте это при планировании поездки.
Организационные детали
В стоимость включено
- Транспортное обслуживание
- Проезд по платной скоростной магистрали в обе стороны
- Входные билеты в музеи
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Дополнительные расходы
- Обед — 780 ₽ с чел. (оплачивается по желанию при покупке экскурсии)
- Посещение видовой площадки на колокольне Благовещенского собора — 300 ₽ с чел. (оплачивается по желанию при покупке экскурсии)
- Обратите внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5680 ₽