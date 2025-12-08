Мои заказы

Гороховец - столица русского пейзажа

Из Москвы - к чудесам города на Клязьме: шедеврам деревянного модерна, древним храмам и палатам
Когда говорят «город-картина» — большинство вспоминает Плёс.

Но мы предлагаем вам открыть другой шедевр — Гороховец, живописный городок на Клязьме, где каждая улица словно написана кистью художника.

Вы прогуляетесь по деревянной набережной, посетите один из домов в стиле модерн и услышите истории купеческих династий.
Гороховец - столица русского пейзажа© Елена
Гороховец - столица русского пейзажа© Елена
Гороховец - столица русского пейзажа© Елена

Описание экскурсии

Чем удивит вас Гороховец

Немногие знают, что в 2017 году Гороховец вошёл в предварительный Список ЮНЕСКО. Этот крошечный город хранит:

  • семь каменных палат — из девятнадцати, что остались на всей территории России
  • особняки эпохи деревянного модерна в поразительно хорошем состоянии
  • миниатюрные «дворцы» из дерева, созданные руками мастеров-якушей
  • белоснежные допетровские здания, словно сошедшие со страниц русских сказок

Как пройдёт путешествие

7:00 — выезд из Москвы

Отправляемся по старинному Владимирскому тракту с путевым рассказом гида. В пути проведём около 4 часов — едем по скоростной магистрали, поэтому дорога пролетит быстро и комфортно.

11:00 — прибытие в Гороховец

Начнём с обзорной экскурсии по городу-пейзажу: парящие монастыри, сказочные дома модерна, величественные палаты и прогулка вдоль живописной набережной.

13:00 — обед (по желанию)

Отдохнём и пообедаем в уютном кафе. Оплата — при покупке экскурсии.

14:00 — посещение особняка Морозова

Погружение в эпоху провинциального модерна: подлинные интерьеры, история купеческих династий и экспозиция «Марфа Посадница».

15:30 — подъём на колокольню Благовещенского собора

С её смотровой площадки открываются лучшие панорамы Гороховца и окрестностей. Подъём — по желанию, за доплату.

16:30 — свободное время в Гороховце

Прогуляйтесь по понтонному мосту, полюбуйтесь видами с другого берега Клязьмы, посетите Знаменскую обитель. Можно просто посидеть у воды — здесь особенно тихо и красиво.

18:00 — выезд обратно в Москву

По пути — короткая остановка для отдыха и перекуса.

Около 00:00 — прибытие в Москву

Возвращаемся поздно вечером, в зависимости от дорожной ситуации. Возможно, к этому времени метро уже будет закрыто — учитывайте это при планировании поездки.

Организационные детали

В стоимость включено

  • Транспортное обслуживание
  • Проезд по платной скоростной магистрали в обе стороны
  • Входные билеты в музеи
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками

Дополнительные расходы

  • Обед — 780 ₽ с чел. (оплачивается по желанию при покупке экскурсии)
  • Посещение видовой площадки на колокольне Благовещенского собора — 300 ₽ с чел. (оплачивается по желанию при покупке экскурсии)
  • Обратите внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5680 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Перово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Пешая
2 часа
332 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Охотный ряд»
12 дек в 12:00
14 дек в 14:00
1000 ₽ за человека
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 13:30
10 дек в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
368 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Завтра в 12:30
10 дек в 12:30
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве