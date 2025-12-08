Когда говорят «город-картина» — большинство вспоминает Плёс. Но мы предлагаем вам открыть другой шедевр — Гороховец, живописный городок на Клязьме, где каждая улица словно написана кистью художника. Вы прогуляетесь по деревянной набережной, посетите один из домов в стиле модерн и услышите истории купеческих династий.

Описание экскурсии

Чем удивит вас Гороховец

Немногие знают, что в 2017 году Гороховец вошёл в предварительный Список ЮНЕСКО. Этот крошечный город хранит:

семь каменных палат — из девятнадцати, что остались на всей территории России

особняки эпохи деревянного модерна в поразительно хорошем состоянии

миниатюрные «дворцы» из дерева, созданные руками мастеров-якушей

белоснежные допетровские здания, словно сошедшие со страниц русских сказок

Как пройдёт путешествие

7:00 — выезд из Москвы

Отправляемся по старинному Владимирскому тракту с путевым рассказом гида. В пути проведём около 4 часов — едем по скоростной магистрали, поэтому дорога пролетит быстро и комфортно.

11:00 — прибытие в Гороховец

Начнём с обзорной экскурсии по городу-пейзажу: парящие монастыри, сказочные дома модерна, величественные палаты и прогулка вдоль живописной набережной.

13:00 — обед (по желанию)

Отдохнём и пообедаем в уютном кафе. Оплата — при покупке экскурсии.

14:00 — посещение особняка Морозова

Погружение в эпоху провинциального модерна: подлинные интерьеры, история купеческих династий и экспозиция «Марфа Посадница».

15:30 — подъём на колокольню Благовещенского собора

С её смотровой площадки открываются лучшие панорамы Гороховца и окрестностей. Подъём — по желанию, за доплату.

16:30 — свободное время в Гороховце

Прогуляйтесь по понтонному мосту, полюбуйтесь видами с другого берега Клязьмы, посетите Знаменскую обитель. Можно просто посидеть у воды — здесь особенно тихо и красиво.

18:00 — выезд обратно в Москву

По пути — короткая остановка для отдыха и перекуса.

Около 00:00 — прибытие в Москву

Возвращаемся поздно вечером, в зависимости от дорожной ситуации. Возможно, к этому времени метро уже будет закрыто — учитывайте это при планировании поездки.

Организационные детали

В стоимость включено

Транспортное обслуживание

Проезд по платной скоростной магистрали в обе стороны

Входные билеты в музеи

Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками

Дополнительные расходы

Обед — 780 ₽ с чел. (оплачивается по желанию при покупке экскурсии)

Посещение видовой площадки на колокольне Благовещенского собора — 300 ₽ с чел. (оплачивается по желанию при покупке экскурсии)