ГОРОЖАНЕ - Симбиоз экскурсии и театрального спектакля: город - сцена, проводники - актеры, герои - горожане разных эпох, в том числе и вы.

Актёры-проводники вовлекают гостей в вымышленный сюжет, в котором сохранена историческая достоверность фактов о великих жителях самых красивых московских особняков, но на их фоне на поверхность выносятся большие смыслы и вопросы. О том, как мы в ежедневной гонке забываем оглядываться вокруг и замечать важное, о том, как иногда вынуждены искать чувство дома не в том месте, которое привыкли домом называть, о времени и о том, что мы оказываем такое же влияние на среду, какое и она оказывает на нас, о внешнем и о внутреннем, через призму фасадов и того, что за ними когда-то скрывалось.

В формате прогулки, через истории горожан вы узнаете многое о городе, который каждый день проходите мимо, окунетесь в увлекательный сюжет, декорациями к которому послужат экстерьеры самых красивых улиц Москвы - Остоженки и Пречистенки, услышите истории особняков и культовых личностей,

а может быть даже станете героями чьего-то сна?