ГОРОЖАНЕ: иммерсивный променад

ГОРОЖАНЕ

ГОРОЖАНЕ: иммерсивный променад
ГОРОЖАНЕ: иммерсивный променад
ГОРОЖАНЕ: иммерсивный променад
ГОРОЖАНЕ: иммерсивный променад
ГОРОЖАНЕ: иммерсивный променад
ГОРОЖАНЕ: иммерсивный променад

Что вас ожидает 🤩

  • Московский Сен Жермен- Остоженка и Пречистенка. Особняки
  • Связанные с именами великих горожан: Булгакова
  • Пушкина
  • Перцова
  • Есенина
  • Кекушева и других

Описание

ГОРОЖАНЕ - Симбиоз экскурсии и театрального спектакля: город - сцена, проводники - актеры, герои - горожане разных эпох, в том числе и вы.
Актёры-проводники вовлекают гостей в вымышленный сюжет, в котором сохранена историческая достоверность фактов о великих жителях самых красивых московских особняков, но на их фоне на поверхность выносятся большие смыслы и вопросы. О том, как мы в ежедневной гонке забываем оглядываться вокруг и замечать важное, о том, как иногда вынуждены искать чувство дома не в том месте, которое привыкли домом называть, о времени и о том, что мы оказываем такое же влияние на среду, какое и она оказывает на нас, о внешнем и о внутреннем, через призму фасадов и того, что за ними когда-то скрывалось.
В формате прогулки, через истории горожан вы узнаете многое о городе, который каждый день проходите мимо, окунетесь в увлекательный сюжет, декорациями к которому послужат экстерьеры самых красивых улиц Москвы - Остоженки и Пречистенки, услышите истории особняков и культовых личностей,
а может быть даже станете героями чьего-то сна?

По выходным в 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гидов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Соймоновский пр. 1
Завершение: Пречистенка, 32
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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