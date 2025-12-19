Это пешеходная прогулка по самому знаковому месту столицы.
Мы пройдем по Александровскому саду, узнаем названия самых интересных башен Кремля, посмотрим смену караула у Могилы Неизвестного солдата (по возможности).
Прогуляемся по Красной площади и завершим экскурсию у Спасской башни — самой новогодней башни нашей Страны.
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- прогуляемся вдоль стен Московского Кремля;
- узнаем о самых высоких и самых интересных башнях, о том, сколько их всего и сколько рубиновых звезд у крепости;
- поговорим, сколько раз перестраивали главную достопримечательность столицы и как стены меняли свои цвета;
- пройдем по Александровскому саду и узнаем, в какой башне живет оркестр и где устроены колодцы;
- побываем под мостом, где раньше протекала река Неглинка;
• выйдем на главную площадь страны и послушаем, как звучат главные новогодние часы на Спасской башне. Важная информация:
- Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде. При необходимости захватите дождевик, зонт (в летний-осенний-весенний период).
- Экскурсия полностью пешеходная. Продолжительность 1 час 30 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боровицкая башня Кремля
- Троицкая башня
- Кутафья башня
- Александровский сад (по обстоятельствам)
- Смена караула у могилы Неизвестного солдата (по обстоятельствам)
- Иверские ворота (Воскресенские ворота)
- Никольская башня
- ГУМ
- Храм Василия Блаженного (Покровский собор)
- Спасская башня
Что включено
- Услуги гида
- Радиогиды, одноразовые наушники
Что не входит в цену
- Доплата 500 руб. за каждого участника от 11 до 15 человек
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Маршалу Жукову
Завершение: Храм Василия Блаженного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде. При необходимости захватите дождевик, зонт (в летний-осенний-весенний период)
- Экскурсия полностью пешеходная. Продолжительность 1 час 30 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
