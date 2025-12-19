Мои заказы

Индивидуальная прогулка по Красной площади «Сердце Москвы»

Это пешеходная прогулка по самому знаковому месту столицы.

Мы пройдем по Александровскому саду, узнаем названия самых интересных башен Кремля, посмотрим смену караула у Могилы Неизвестного солдата (по возможности).

Прогуляемся по Красной площади и завершим экскурсию у Спасской башни — самой новогодней башни нашей Страны.
Описание экскурсии

На экскурсии мы:

  • прогуляемся вдоль стен Московского Кремля;
  • узнаем о самых высоких и самых интересных башнях, о том, сколько их всего и сколько рубиновых звезд у крепости;
  • поговорим, сколько раз перестраивали главную достопримечательность столицы и как стены меняли свои цвета;
  • пройдем по Александровскому саду и узнаем, в какой башне живет оркестр и где устроены колодцы;
  • побываем под мостом, где раньше протекала река Неглинка;

• выйдем на главную площадь страны и послушаем, как звучат главные новогодние часы на Спасской башне. Важная информация:

  • Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде. При необходимости захватите дождевик, зонт (в летний-осенний-весенний период).
  • Экскурсия полностью пешеходная. Продолжительность 1 час 30 минут.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Боровицкая башня Кремля
  • Троицкая башня
  • Кутафья башня
  • Александровский сад (по обстоятельствам)
  • Смена караула у могилы Неизвестного солдата (по обстоятельствам)
  • Иверские ворота (Воскресенские ворота)
  • Никольская башня
  • ГУМ
  • Храм Василия Блаженного (Покровский собор)
  • Спасская башня
Что включено
  • Услуги гида
  • Радиогиды, одноразовые наушники
Что не входит в цену
  • Доплата 500 руб. за каждого участника от 11 до 15 человек
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Маршалу Жукову
Завершение: Храм Василия Блаженного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде. При необходимости захватите дождевик, зонт (в летний-осенний-весенний период)
  • Экскурсия полностью пешеходная. Продолжительность 1 час 30 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

