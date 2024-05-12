Исторический квест «Дело о бриллиантах графини Орловой»

Побыть сыщиками и расследовать запутанное дело, погружаясь в атмосферу торговой Москвы конца 19 века
Пропал знаменитый алмаз. Его похитили у графини, прибывшей в Китай-город на шопинг.

Приглашаю отправиться по следам подозреваемых, узнать секреты торговцев Российской империи и найти виновников. Вам предстоит отыскать тайные знаки на фасадах, разгадать загадки и собрать улики.

А по ходу расследования познакомимся с дореволюционной историей района и подкрепимся самым вкусным сбитнем в округе.
5
1 отзыв
Исторический квест «Дело о бриллиантах графини Орловой»
Исторический квест «Дело о бриллиантах графини Орловой»
Исторический квест «Дело о бриллиантах графини Орловой»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Итак, вы окажетесь на месте загадочного преступления, которое предстоит раскрыть. А распутывая дело о краже драгоценности, вы погрузитесь в атмосферу старого торгового района и услышите интересные факты о Москве позапрошлого столетия.

  • Я расскажу, где проводили досуг бизнесмены 19 века, как пили чай из самовара, угощались свежайшей икрой и стерлядью, заключали сделки и проматывали целые состояния.
  • Мифологические мотивы. Почему на Варварке грифон, в переулке у Ильинки восхитительная сирена Лорелея, а на Никольской греческая богиня Гигиея? И какой символ любили изображать купцы на удачу?
  • Чай, хлопок, сало, пенька, помада, одеколон, римские струны. Вы узнаете, кто был поставщиком для английского флота и каким был самый ценный товар с Востока.
  • На чём предприниматели и промышленники 19-20 веков делали состояния? Обсудим на экскурсии.
  • Затронем и тему истории железной дороги в Российской империи.
  • Вы выясните, умели ли купцы ставить подпись и чему обучали сыновей в Лондоне.
  • Модная мебель на заказ, зеркала в позолоченных рамах… Я расскажу о маркетинговых приёмах лавочников и оформлении витрин.
  • Кроме того, вы узнаете, какие подарки покупали промышленники дореволюционной России для своих жен и друг для друга.

В программе маршрута:

  • Улица Никольская. Найдём самые дорогие торговые галереи. Поговорим о маркетинге 19 века, драгоценностях, часах и изысканных ароматах.
  • Ильинка. Здесь заключали исторические сделки купцы миллионщики, а банкиры давали деньги в рост. Пристанище покровителя торговли бога Меркурия в объятиях с богиней Фортуной.
  • Варварка. Славилась первым торговым представительством Англии в Москве. За ней начинались торговые лавки, тянувшиеся от Москвы-реки.

Организационные детали

  • Квест рассчитан на взрослых и семей с детьми от 12 лет
  • Продолжительность программы 1,5-2 часа
  • Сбитень не входит в стоимость

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
12 мая 2024
Отличная экскурсия и интересный квест!

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