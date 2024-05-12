Пропал знаменитый алмаз. Его похитили у графини, прибывшей в Китай-город на шопинг.
Приглашаю отправиться по следам подозреваемых, узнать секреты торговцев Российской империи и найти виновников. Вам предстоит отыскать тайные знаки на фасадах, разгадать загадки и собрать улики.
А по ходу расследования познакомимся с дореволюционной историей района и подкрепимся самым вкусным сбитнем в округе.
Приглашаю отправиться по следам подозреваемых, узнать секреты торговцев Российской империи и найти виновников. Вам предстоит отыскать тайные знаки на фасадах, разгадать загадки и собрать улики.
А по ходу расследования познакомимся с дореволюционной историей района и подкрепимся самым вкусным сбитнем в округе.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Итак, вы окажетесь на месте загадочного преступления, которое предстоит раскрыть. А распутывая дело о краже драгоценности, вы погрузитесь в атмосферу старого торгового района и услышите интересные факты о Москве позапрошлого столетия.
- Я расскажу, где проводили досуг бизнесмены 19 века, как пили чай из самовара, угощались свежайшей икрой и стерлядью, заключали сделки и проматывали целые состояния.
- Мифологические мотивы. Почему на Варварке грифон, в переулке у Ильинки восхитительная сирена Лорелея, а на Никольской греческая богиня Гигиея? И какой символ любили изображать купцы на удачу?
- Чай, хлопок, сало, пенька, помада, одеколон, римские струны. Вы узнаете, кто был поставщиком для английского флота и каким был самый ценный товар с Востока.
- На чём предприниматели и промышленники 19-20 веков делали состояния? Обсудим на экскурсии.
- Затронем и тему истории железной дороги в Российской империи.
- Вы выясните, умели ли купцы ставить подпись и чему обучали сыновей в Лондоне.
- Модная мебель на заказ, зеркала в позолоченных рамах… Я расскажу о маркетинговых приёмах лавочников и оформлении витрин.
- Кроме того, вы узнаете, какие подарки покупали промышленники дореволюционной России для своих жен и друг для друга.
В программе маршрута:
- Улица Никольская. Найдём самые дорогие торговые галереи. Поговорим о маркетинге 19 века, драгоценностях, часах и изысканных ароматах.
- Ильинка. Здесь заключали исторические сделки купцы миллионщики, а банкиры давали деньги в рост. Пристанище покровителя торговли бога Меркурия в объятиях с богиней Фортуной.
- Варварка. Славилась первым торговым представительством Англии в Москве. За ней начинались торговые лавки, тянувшиеся от Москвы-реки.
Организационные детали
- Квест рассчитан на взрослых и семей с детьми от 12 лет
- Продолжительность программы 1,5-2 часа
- Сбитень не входит в стоимость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 128 туристов
Меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод (диплом Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов). Познакомлю вас с удивительными фактами из истории Москвы. Расскажу об особенностях архитектуры, выдающихся людях и событиях. Вместе со мнойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 мая 2024
Отличная экскурсия и интересный квест!
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