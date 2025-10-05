читать дальше

походкой по центру Москвы с гидом-хореографом». Как вы понимаете, этот лот я и выбрала.

Во-первых, это не экскурсия в её классическом варианте, а прогулка. А гулять мы любим, ещё и по арбатским улочкам. Во-вторых, гулять по центру и танцевать под Майкла Джексона никому из нас не приходилось.



Гиллон — коренной житель Арбата. Он родился в роддоме, который слышал первые крики новорождённых Окуджавы, Ширвиндта, Миронова. Ходил тут в школу, в музыкалку, дружил, влюблялся — жил. Арбат для него не просто исторические здания такого-то века такого-то архитектора, а люди, запечатанные в память детства.



Мы, конечно, останавливались перед знаковыми зданиями, о которых вам расскажет любой экскурсовод. И три дома Маргариты мы увидели, и различные посольства, и поликлинику номер 1. Но это было так, побочной линией нашей прогулки. Основной задачей было провести нас по таким улочкам, по таким дворикам, показать такие дома и окна квартир, чтобы мы почувствовали и разделили с Гиллоном его нежную, его навечно единственную любовь к старому Арбату времён Окуджавы. Когда были открыты все дворы, квартиры не запирались, никто никому не завидовал, и можно было к жене Хрущёва прийти на чай. А все дети были свои — и учителя, прошедшие войну, любили их всем сердцем.



Мы кружили по тихим арбатским улочкам, не вынырывая на громогласные туристические локации. Здесь было так уютно, так по-домашнему. Даже машины тут почти не проезжали. Мы были этакими хулиганами-нарушителями этого безмятежного предвечернего спокойствия, останавливаясь во дворах и врубая на колонке Майкла Джексона.



Пять остановок — пять серий нашего позора. Гиллон — профессиональный хореограф, он был великолепен. Мы, шесть неуклюжих деревяшечек, очень старались, но Гиллон был недосягаем. Хорошо, что на память осталось видео, будем тренироваться и любоваться идеальной Лунной походкой в исполнении Гиллона, диктора первого канала, гида, хореографа, стендап-комика — и хранителя памяти о старой Москве.



Гиллон, спасибо за прекрасное настроение и такую душевную, тёплую прогулку по любимому Арбату!