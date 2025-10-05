Приглашаю на прогулку-танец-стендап (да-да, всё сразу — и всё с удовольствием) по атмосферному Гоголевскому бульвару и мистическим дворикам Арбата — я знаю каждый уголок, ведь родился и вырос здесь.
Я раскрою секреты лунной походки Майкла Джексона и познакомлю с классической хореографией — под открытым небом, с драйвом и рассказами о старой Москве.
Я раскрою секреты лунной походки Майкла Джексона и познакомлю с классической хореографией — под открытым небом, с драйвом и рассказами о старой Москве.
Описание мастер-класса
На правах фэна и профессионального хореографа я быстро и легко обучу вас секретам танца Майкла Джексона. Расскажу о личном опыте столкновения с творчеством великого артиста и поделюсь историями о старинной Москве от местного жителя.
На нашем танцевальном пути:
- Павильон станции «Кропоткинская» — первая ветка московского метро
- Магический Гоголевский бульвар
- Легендарная гимназия Медведниковых
- Домики булгаковской Маргариты — целых три!
- Здание МИДа — эксклюзивный вид из арбатских двориков
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 5 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиллон — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 2113 туристов
Я диктор Первого канала, ведущий, хореограф, режиссёр. Я — единственный коренной житель Арбата, рассказывающий о своём уникальном районе. Родился в коммунальной квартире в арбатских двориках. Окончил Московское хореографическое училище, музыкальную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
5 окт 2025
Очень понравилось, большое спасибо!
Л
Людмила
5 авг 2025
Мы перебирали разные варианты, как провести воскресный день всей семьёй. Уже почти отчаялись, так как многое из того что попадалось, уже в нашей копилке впечатлений было.
И тут я читаю: «Лунной
И тут я читаю: «Лунной
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
15 ноя в 11:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
15 ноя в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 16:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.