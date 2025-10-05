Мои заказы

Лунной походкой по центру Москвы с артистом-хореографом

Волшебный Арбат, истории о столице и танец, танец, танец
Приглашаю на прогулку-танец-стендап (да-да, всё сразу — и всё с удовольствием) по атмосферному Гоголевскому бульвару и мистическим дворикам Арбата — я знаю каждый уголок, ведь родился и вырос здесь.

Я раскрою секреты лунной походки Майкла Джексона и познакомлю с классической хореографией — под открытым небом, с драйвом и рассказами о старой Москве.
5
2 отзыва
Лунной походкой по центру Москвы с артистом-хореографом© Гиллон
Лунной походкой по центру Москвы с артистом-хореографом© Гиллон
Лунной походкой по центру Москвы с артистом-хореографом© Гиллон

Описание мастер-класса

На правах фэна и профессионального хореографа я быстро и легко обучу вас секретам танца Майкла Джексона. Расскажу о личном опыте столкновения с творчеством великого артиста и поделюсь историями о старинной Москве от местного жителя.

На нашем танцевальном пути:

  • Павильон станции «Кропоткинская» — первая ветка московского метро
  • Магический Гоголевский бульвар
  • Легендарная гимназия Медведниковых
  • Домики булгаковской Маргариты — целых три!
  • Здание МИДа — эксклюзивный вид из арбатских двориков

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям от 5 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиллон
Гиллон — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 2113 туристов
Я диктор Первого канала, ведущий, хореограф, режиссёр. Я — единственный коренной житель Арбата, рассказывающий о своём уникальном районе. Родился в коммунальной квартире в арбатских двориках. Окончил Московское хореографическое училище, музыкальную
читать дальше

школу, Московский государственный университет культуры и искусств. Моя стендап-прогулки уникальны тем, что я повествую от первого лица. Рассказываю о своих великих педагогах и известных людях, которые жили вокруг меня. Конечно, касаюсь и тайн старой Москвы. Арбата! Показываю своим гостям самобытные точки в городе, о которых никто, кроме местных жителей, не знает. Касаюсь литературы и литературных персонажей, в частности Булгакова и его произведений. Вас ждут воспоминания и тайны старинной Москвы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Мария
5 окт 2025
Очень понравилось, большое спасибо!
Л
Людмила
5 авг 2025
Мы перебирали разные варианты, как провести воскресный день всей семьёй. Уже почти отчаялись, так как многое из того что попадалось, уже в нашей копилке впечатлений было.

И тут я читаю: «Лунной
читать дальше

походкой по центру Москвы с гидом-хореографом». Как вы понимаете, этот лот я и выбрала.
Во-первых, это не экскурсия в её классическом варианте, а прогулка. А гулять мы любим, ещё и по арбатским улочкам. Во-вторых, гулять по центру и танцевать под Майкла Джексона никому из нас не приходилось.

Гиллон — коренной житель Арбата. Он родился в роддоме, который слышал первые крики новорождённых Окуджавы, Ширвиндта, Миронова. Ходил тут в школу, в музыкалку, дружил, влюблялся — жил. Арбат для него не просто исторические здания такого-то века такого-то архитектора, а люди, запечатанные в память детства.

Мы, конечно, останавливались перед знаковыми зданиями, о которых вам расскажет любой экскурсовод. И три дома Маргариты мы увидели, и различные посольства, и поликлинику номер 1. Но это было так, побочной линией нашей прогулки. Основной задачей было провести нас по таким улочкам, по таким дворикам, показать такие дома и окна квартир, чтобы мы почувствовали и разделили с Гиллоном его нежную, его навечно единственную любовь к старому Арбату времён Окуджавы. Когда были открыты все дворы, квартиры не запирались, никто никому не завидовал, и можно было к жене Хрущёва прийти на чай. А все дети были свои — и учителя, прошедшие войну, любили их всем сердцем.

Мы кружили по тихим арбатским улочкам, не вынырывая на громогласные туристические локации. Здесь было так уютно, так по-домашнему. Даже машины тут почти не проезжали. Мы были этакими хулиганами-нарушителями этого безмятежного предвечернего спокойствия, останавливаясь во дворах и врубая на колонке Майкла Джексона.

Пять остановок — пять серий нашего позора. Гиллон — профессиональный хореограф, он был великолепен. Мы, шесть неуклюжих деревяшечек, очень старались, но Гиллон был недосягаем. Хорошо, что на память осталось видео, будем тренироваться и любоваться идеальной Лунной походкой в исполнении Гиллона, диктора первого канала, гида, хореографа, стендап-комика — и хранителя памяти о старой Москве.

Гиллон, спасибо за прекрасное настроение и такую душевную, тёплую прогулку по любимому Арбату!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

По центру Москвы - пешком и на автобусе
На автобусе
5 часов
113 отзывов
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
15 ноя в 11:30
1900 ₽ за человека
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
15 ноя в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 16:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве