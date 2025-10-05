Мои заказы

Танцевальные мастер-классы – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Танцевальные мастер-классы» в Москве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве
1.5 часа
43 отзыва
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Лунной походкой по центру Москвы с артистом-хореографом
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лунной походкой по центру Москвы с артистом-хореографом
Волшебный Арбат, истории о столице и танец, танец, танец
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 октября 2025
    Лунной походкой по центру Москвы с артистом-хореографом
    Очень понравилось, большое спасибо!
  • Л
    Людмила
    5 августа 2025
    Лунной походкой по центру Москвы с артистом-хореографом
    Мы перебирали разные варианты, как провести воскресный день всей семьёй. Уже почти отчаялись, так как многое из того что попадалось,
    читать дальше

    уже в нашей копилке впечатлений было.

    И тут я читаю: «Лунной походкой по центру Москвы с гидом-хореографом». Как вы понимаете, этот лот я и выбрала.
    Во-первых, это не экскурсия в её классическом варианте, а прогулка. А гулять мы любим, ещё и по арбатским улочкам. Во-вторых, гулять по центру и танцевать под Майкла Джексона никому из нас не приходилось.

    Гиллон — коренной житель Арбата. Он родился в роддоме, который слышал первые крики новорождённых Окуджавы, Ширвиндта, Миронова. Ходил тут в школу, в музыкалку, дружил, влюблялся — жил. Арбат для него не просто исторические здания такого-то века такого-то архитектора, а люди, запечатанные в память детства.

    Мы, конечно, останавливались перед знаковыми зданиями, о которых вам расскажет любой экскурсовод. И три дома Маргариты мы увидели, и различные посольства, и поликлинику номер 1. Но это было так, побочной линией нашей прогулки. Основной задачей было провести нас по таким улочкам, по таким дворикам, показать такие дома и окна квартир, чтобы мы почувствовали и разделили с Гиллоном его нежную, его навечно единственную любовь к старому Арбату времён Окуджавы. Когда были открыты все дворы, квартиры не запирались, никто никому не завидовал, и можно было к жене Хрущёва прийти на чай. А все дети были свои — и учителя, прошедшие войну, любили их всем сердцем.

    Мы кружили по тихим арбатским улочкам, не вынырывая на громогласные туристические локации. Здесь было так уютно, так по-домашнему. Даже машины тут почти не проезжали. Мы были этакими хулиганами-нарушителями этого безмятежного предвечернего спокойствия, останавливаясь во дворах и врубая на колонке Майкла Джексона.

    Пять остановок — пять серий нашего позора. Гиллон — профессиональный хореограф, он был великолепен. Мы, шесть неуклюжих деревяшечек, очень старались, но Гиллон был недосягаем. Хорошо, что на память осталось видео, будем тренироваться и любоваться идеальной Лунной походкой в исполнении Гиллона, диктора первого канала, гида, хореографа, стендап-комика — и хранителя памяти о старой Москве.

    Гиллон, спасибо за прекрасное настроение и такую душевную, тёплую прогулку по любимому Арбату!

