Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лунной походкой по центру Москвы с артистом-хореографом
Волшебный Арбат, истории о столице и танец, танец, танец
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 7200 ₽ за всё до 10 чел.
