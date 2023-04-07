Любовные истории Ивановской горки

Индивидуальная экскурсия по любовным историям Ивановской горки в Москве

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Любовные истории Ивановской горки
Любовные истории Ивановской горки
Любовные истории Ивановской горки
Любовные истории Ивановской горки
Любовные истории Ивановской горки
Любовные истории Ивановской горки
Любовные истории Ивановской горки
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Что вас ожидает:

  • Ивановский монастырь
  • Храм Владимира в Старых садах
  • Соляной двор
  • Лютеранскую кирху
  • Парк «Горка»
  • Арт-квартал Хохловка
  • Морозовский сад
  • Мастерскую Левитана
  • Хитровскую площадь, дворики, подвалы, палаты, места съемок фильма «Брат-2»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ивановская горка, Хохловка и Хитровка довольно "раскрученный" район Москвы. Популярность этого места связана с его историей, описанной Гиляровским и многими другими москвоведами, а также с огромным количеством интересных объектов, которые погружают путешественников в атмосферу старой Москвы.
Я же хочу показать очарование Ивановской горки через призму любовных драм и трагедий самых разных исторических персонажей, оставивших свой след не только в истории Москвы, но и истории всей нашей страны.

На прогулке вы узнаете:

  • секрет появления на свет самого грозного русского царя,
  • причины сумасшествия главной душегубицы России,
  • что помешало поэту сделать предложение невесте,
  • тайны семейной жизни московского генерал-губернатора.
  • любила ли Петра I "кукуйская принцесса".
  • почему полицейского доктора не трогала измена жены.
  • для чего был разбит Милютинский сад;
  • где служили «архивные юноши»;
  • почему Чехов поссорился с Левитаном;
  • как Станиславский готовил своих актеров к постановке пьесы «На дне»;
  • зачем купец украл икону из церкви.
  • и многое другое.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы на чай-кофе во время экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завершение: улица Солянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Контактный телефон экскурсовода +79163795717
  • Большая просьба подтвердить бронирование за 12 часов до экскурсии.
  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде!
  • До встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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