Ивановская горка, Хохловка и Хитровка довольно "раскрученный" район Москвы. Популярность этого места связана с его историей, описанной Гиляровским и многими другими москвоведами, а также с огромным количеством интересных объектов, которые погружают путешественников в атмосферу старой Москвы.

Я же хочу показать очарование Ивановской горки через призму любовных драм и трагедий самых разных исторических персонажей, оставивших свой след не только в истории Москвы, но и истории всей нашей страны.

На прогулке вы узнаете: