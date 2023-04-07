Индивидуальная экскурсия по любовным историям Ивановской горки в Москве
Ближайшие даты:
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Ивановский монастырь
- Храм Владимира в Старых садах
- Соляной двор
- Лютеранскую кирху
- Парк «Горка»
- Арт-квартал Хохловка
- Морозовский сад
- Мастерскую Левитана
- Хитровскую площадь, дворики, подвалы, палаты, места съемок фильма «Брат-2»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ивановская горка, Хохловка и Хитровка довольно "раскрученный" район Москвы. Популярность этого места связана с его историей, описанной Гиляровским и многими другими москвоведами, а также с огромным количеством интересных объектов, которые погружают путешественников в атмосферу старой Москвы.
Я же хочу показать очарование Ивановской горки через призму любовных драм и трагедий самых разных исторических персонажей, оставивших свой след не только в истории Москвы, но и истории всей нашей страны.
На прогулке вы узнаете:
- секрет появления на свет самого грозного русского царя,
- причины сумасшествия главной душегубицы России,
- что помешало поэту сделать предложение невесте,
- тайны семейной жизни московского генерал-губернатора.
- любила ли Петра I "кукуйская принцесса".
- почему полицейского доктора не трогала измена жены.
- для чего был разбит Милютинский сад;
- где служили «архивные юноши»;
- почему Чехов поссорился с Левитаном;
- как Станиславский готовил своих актеров к постановке пьесы «На дне»;
- зачем купец украл икону из церкви.
- и многое другое.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительные расходы на чай-кофе во время экскурсии
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и МефодиюЗавершение: улица Солянка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Контактный телефон экскурсовода +79163795717
- Большая просьба подтвердить бронирование за 12 часов до экскурсии.
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде!
- До встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Мистические
Необычные
Летние
На выходные
Семейные
Романтические
Водные развлечения
По дворам и парадным
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
Хитровка
Необычные дома
Москва гиляровского
Заброшенные места
Старая Москва
Ивановская горка
Популярные места
Экскурсии по городу для москвичей
Нескучные экскурсии
Похожие туры из Москвы
Мини-группа
Вера
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Погулять по древнейшему району города и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
в районе м. Китай-город
Сегодня
Завтра
11 апр
14 апр
650₽ за человека
Индивидуальная
Мария
Тайные дворы Ивановской горки и Хитровки
Перенестись на страницы романа Акунина и пройти по лабиринтам улиц, узнавая о домах, людях и судьбах
в районе метро Китай-город
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
6 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Надежда
Секреты Ивановской горки
Исследовать один из старейших районов Москвы и раскрыть историю его знаковых мест
в районе м. Китай-город
11 апр
19 апр
26 апр
3 мая
500₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии