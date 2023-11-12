Андроников монастырь – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Андроников монастырь» в Москве, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Любовные истории Ивановской горки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
Начало: Нижняя Сыромятническая улица 10с10
Расписание: по заказу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Полуоткрытые прелести Римской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Полуоткрытые прелести Римской
Начало: Площадь Рогожская Застава, вл1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    12 ноября 2023
    Любовные истории Ивановской горки
    Прекрасный профессиональный гид Светлана, очень много рассказала интересного и нового, показала совершенно неожиданные места, о чем я, даже живя всю
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    жизнь в Москве, совершенно не имела понятия. Провели время интересно и с большим удовольствием. Светлане огромное спасибо, теперь будем искать в Спутнике экскурсии с ее участием.

  • И
    Ирина
    4 октября 2023
    Любовные истории Ивановской горки
    Знакомые места, но в совершенно новом ракурсе + приятная компания + увлекательные рассказы = чудесные воспоминания от прогулки. Большая благодарность Светлане за гибкость в построении программы, местечки, в которые еще долго бы самостоятельно не заглянули и чуткость в общении.
  • О
    Ольга
    29 июня 2023
    Любовные истории Ивановской горки
    Замечательная экскурсия, удивительно пройтись по знакомым с детства местам и наконец оглянуться по сторонам

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Андроников монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Любовные истории Ивановской горки
  2. Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
  3. Полуоткрытые прелести Римской
Какие места ещё посмотреть в Москве
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Андроников монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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