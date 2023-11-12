1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
Начало: Нижняя Сыромятническая улица 10с10
Расписание: по заказу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Полуоткрытые прелести Римской
Начало: Площадь Рогожская Застава, вл1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина12 ноября 2023Прекрасный профессиональный гид Светлана, очень много рассказала интересного и нового, показала совершенно неожиданные места, о чем я, даже живя всю
- ИИрина4 октября 2023Знакомые места, но в совершенно новом ракурсе + приятная компания + увлекательные рассказы = чудесные воспоминания от прогулки. Большая благодарность Светлане за гибкость в построении программы, местечки, в которые еще долго бы самостоятельно не заглянули и чуткость в общении.
- ООльга29 июня 2023Замечательная экскурсия, удивительно пройтись по знакомым с детства местам и наконец оглянуться по сторонам
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Андроников монастырь»
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