читать дальше жизнь в Москве, совершенно не имела понятия. Провели время интересно и с большим удовольствием. Светлане огромное спасибо, теперь будем искать в Спутнике экскурсии с ее участием.

Прекрасный профессиональный гид Светлана, очень много рассказала интересного и нового, показала совершенно неожиданные места, о чем я, даже живя всю