Оксана проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка 👣 у кремлевских стен Экскурсия ⛳ традиционно начнется в Александровском саду: вы узнаете о его основании, увидите грот «Руины» и Могилу Неизвестного солдата, памятники императору Александру и патриарху Гермогену. Следом по маршруту Манежная площадь, история 📖 ее ансамбля и тайны Московского университета.
Самые знаковые точки Кремля За стенами крепости вы пройдете по древнейшей московской улице — Спасской. На Соборной площади перед вами предстанут шедевры древнерусского зодчества — Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Грановитая палата и Патриарший дворец. В программу включено посещение одного из соборов на ваш выбор. Рядом с площадью вы откроете секреты Царь-пушки и Царь-колокола, а еще узнаете о последних археологических находках в Кремле.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в Кремль оплачиваются дополнительно: взрослые — 700 руб. ; пенсионеры, студенты и дети до 15 дет — 500 руб. Вы обязательно должны купить билеты 🎫 заранее (мы можем помочь).
Экскурсия ⛳ начнется у стен Кремля, в Александровском саду, и продолжится внутри Кремля (территория, ансамбль Соборной площади + посещение одного из соборов на ваш выбор)
Рекомендуем планировать экскурсию ⛳ на первую половину дня
Экскурсию ⛳ для вас проведет аккредитованный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Александровский сад
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.