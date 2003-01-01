Оксана проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Прогулка 👣 у кремлевских стен

Экскурсия ⛳ традиционно начнется в Александровском саду: вы узнаете о его основании, увидите грот «Руины» и Могилу Неизвестного солдата, памятники императору Александру и патриарху Гермогену. Следом по маршруту Манежная площадь, история 📖 ее ансамбля и тайны Московского университета.

Самые знаковые точки Кремля

За стенами крепости вы пройдете по древнейшей московской улице — Спасской. На Соборной площади перед вами предстанут шедевры древнерусского зодчества — Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Грановитая палата и Патриарший дворец. В программу включено посещение одного из соборов на ваш выбор. Рядом с площадью вы откроете секреты Царь-пушки и Царь-колокола, а еще узнаете о последних археологических находках в Кремле.

Организационные детали