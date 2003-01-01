Оксана проводит ещё 5 экскурсий

Московский Кремль снаружи и внутри

Глубокое и интересное знакомство с главной достопримечательностью столицы

Оксана
Оксана – экскурсионное агентство из Москвы
Деревянный, белокаменный, кирпичный — на экскурсии 🧭 вы проследите удивительный путь Кремля.

В деталях изучите старинные соборы и посетите один из них, сравните архитектуру разных эпох, увидите Царь-пушку и Царь-колокол.

Услышите о людях, которые писали историю 📖 Москвы, погуляете по Александровскому саду и поймете выражение «кричать на всю Ивановскую».
Задать вопросОбычно отвечает за 44 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Московский Кремль снаружи и внутри
Московский Кремль снаружи и внутри

Что вас ожидает

Прогулка 👣 у кремлевских стен
Экскурсия ⛳ традиционно начнется в Александровском саду: вы узнаете о его основании, увидите грот «Руины» и Могилу Неизвестного солдата, памятники императору Александру и патриарху Гермогену. Следом по маршруту Манежная площадь, история 📖 ее ансамбля и тайны Московского университета.

Самые знаковые точки Кремля
За стенами крепости вы пройдете по древнейшей московской улице — Спасской. На Соборной площади перед вами предстанут шедевры древнерусского зодчества — Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, колокольня Ивана Великого, Грановитая палата и Патриарший дворец. В программу включено посещение одного из соборов на ваш выбор. Рядом с площадью вы откроете секреты Царь-пушки и Царь-колокола, а еще узнаете о последних археологических находках в Кремле.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в Кремль оплачиваются дополнительно: взрослые — 700 руб. ; пенсионеры, студенты и дети до 15 дет — 500 руб. Вы обязательно должны купить билеты 🎫 заранее (мы можем помочь).
  • Экскурсия ⛳ начнется у стен Кремля, в Александровском саду, и продолжится внутри Кремля (территория, ансамбль Соборной площади + посещение одного из соборов на ваш выбор)
  • Рекомендуем планировать экскурсию ⛳ на первую половину дня
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет аккредитованный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Александровский сад
Московский Кремль снаружи и внутри
Московский Кремль снаружи и внутри
Московский Кремль снаружи и внутри
Московский Кремль снаружи и внутри
Московский Кремль снаружи и внутри
Московский Кремль снаружи и внутри
Московский Кремль снаружи и внутри
Московский Кремль снаружи и внутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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Оксана проводит ещё 5 экскурсий

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