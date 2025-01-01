За 3 часа мы пройдем авторский маршрут, который откроет для вас столицу с разных ракурсов.
Самые интересные локации вы сможете изучить подробнее — на нашем пути предусмотрено несколько остановок.
Мы увидим несколько Сталинских высоток, обсудим нереализованные проекты и увидим фотографии непостроенных высоток, познакомимся с Китай-городом и узнаем историю строительства Московского Кремля.
Самые интересные локации вы сможете изучить подробнее — на нашем пути предусмотрено несколько остановок.
Мы увидим несколько Сталинских высоток, обсудим нереализованные проекты и увидим фотографии непостроенных высоток, познакомимся с Китай-городом и узнаем историю строительства Московского Кремля.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Нетипичное знакомство с Москвой Наша обзорная экскурсия познакомит вас с Москвой за 3 часа. На пути нас ждет 2-3 остановки, где вы сможете прогуляться по выбранным локациям. Место начала и окончания пройдет в любой точке города — вы сможете согласовать удобный вам адрес. Мы подготовили авторский маршрут, благодаря которому увидим столицу с разных ракурсов! В экскурсии нас ждут:
Сталинские высотки (несколько из них), • Китай-город и Китайгородская стена, • Улица Варварка, • Храм Христа Спасителя, • Московский Кремль, Передвижение на автобусе (общественный транспорт) или на выбор на метро.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сталинские высотки
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Улица Варварка
- Китай-город и Китайгородская стена
- Старая площадь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Красная площадь (либо другая точка в городе)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Для каждой экскурсии сбор и окончание варьируется в зависимости от выбранной экскурсии
- Количества человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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