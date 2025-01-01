Нетипичное знакомство с Москвой Наша обзорная экскурсия познакомит вас с Москвой за 3 часа. На пути нас ждет 2-3 остановки, где вы сможете прогуляться по выбранным локациям. Место начала и окончания пройдет в любой точке города — вы сможете согласовать удобный вам адрес. Мы подготовили авторский маршрут, благодаря которому увидим столицу с разных ракурсов! В экскурсии нас ждут:

Сталинские высотки (несколько из них), • Китай-город и Китайгородская стена, • Улица Варварка, • Храм Христа Спасителя, • Московский Кремль, Передвижение на автобусе (общественный транспорт) или на выбор на метро.