Мы совместим прогулку на электросудне и пешую экскурсию по комплексу «Лужники». Вы увидите главные достопримечательности западной части столицы с воды и с земли. Узнаете, как менялись эти берега на протяжении веков, и полюбуетесь символами Олимпиады-80. Сможете задавать любые вопросы — я отвечу в формате живого диалога, без сухих дат и заученных фраз.
Описание экскурсии
Водная прогулка (1 ч)
Мы пройдём по маршруту, который соединил три района столицы — Хамовники, Раменки и Дорогомилово. С борта электросудна вы увидите:
- Великолепные мосты: двухъярусный с первой в мире действующей станцией метро; пешеходный стеклянный с исторической фермой грузового моста железной дороги; третий — мемориальный участник событий войны 1812 года
- Олимпийский комплекс «Лужники», где находится главный стадион страны и современные спортивные объекты
- Кручи Воробьёвых гор с центральной смотровой площадкой Москвы, комплексом МГУ и современным горнолыжным комплексом
- Новодевичий монастырь с башнями в виде царских корон, которые отражаются в Москве-реке
Вы узнаете:
- как формировались берега реки в течение нескольких столетий и какими занятиями прославили местные жители свою родину
- про первого московского князя Даниила и его воеводу Ивана Дорогомилова
- где находился знаменитый ресторан на Воробьёвых горах
Пешеходная часть (1 ч)
Вы пройдёте по территории спортивного комплекса «Лужники», осмотрите символы Олимпиады-80: стадион БСА, Мишку и чашу огня. А на Аллее Славы увидите памятники легендам: Л. Яшину, Э. Стрельцу, Н. Старостину и В. Харламову.
Организационные детали
- Каждый участник получает индивидуальные наушники на время экскурсии
- Проезд на электросудне оплачивается отдельно (картой «Тройка» или банковской картой) — 130–550 ₽ за чел., стоимость зависит от дня недели и сезона. Детям до 7 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Киевский" или "Лужники"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 524 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «От Олимпийских вершин до западных ворот Москвы: водно-пешеходная прогулка»
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Увлекательное путешествие на катере по Москве-реке, где можно увидеть главные достопримечательности столицы и сделать потрясающие фото
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«От Мухиной горы до Филей» - всесезонная прогулка по Москве-реке в мини-группе
Прокатиться на современном электросудне в любую погоду и получить новые впечатления о Москве
Начало: В районе Филей
Завтра в 12:30
31 июл в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«От Мухиной горы до Филей» - всесезонная прогулка по Москве-реке
Прокатиться на современном электросудне в любую погоду и получить новые впечатления о Москве
Завтра в 12:30
31 июл в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По центру Москвы на катере с капитаном до Лужников или Москва-Сити
Начало: Москва, ул. Судостроительная, д. 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
от 8000 ₽ за экскурсию