Мы совместим прогулку на электросудне и пешую экскурсию по комплексу «Лужники». Вы увидите главные достопримечательности западной части столицы с воды и с земли. Узнаете, как менялись эти берега на протяжении веков, и полюбуетесь символами Олимпиады-80. Сможете задавать любые вопросы — я отвечу в формате живого диалога, без сухих дат и заученных фраз.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Водная прогулка (1 ч)

Мы пройдём по маршруту, который соединил три района столицы — Хамовники, Раменки и Дорогомилово. С борта электросудна вы увидите:

Великолепные мосты : двухъярусный с первой в мире действующей станцией метро; пешеходный стеклянный с исторической фермой грузового моста железной дороги; третий — мемориальный участник событий войны 1812 года

: двухъярусный с первой в мире действующей станцией метро; пешеходный стеклянный с исторической фермой грузового моста железной дороги; третий — мемориальный участник событий войны 1812 года Олимпийский комплекс «Лужники» , где находится главный стадион страны и современные спортивные объекты

, где находится главный стадион страны и современные спортивные объекты Кручи Воробьёвых гор с центральной смотровой площадкой Москвы, комплексом МГУ и современным горнолыжным комплексом

с центральной смотровой площадкой Москвы, комплексом МГУ и современным горнолыжным комплексом Новодевичий монастырь с башнями в виде царских корон, которые отражаются в Москве-реке

Вы узнаете:

как формировались берега реки в течение нескольких столетий и какими занятиями прославили местные жители свою родину

про первого московского князя Даниила и его воеводу Ивана Дорогомилова

где находился знаменитый ресторан на Воробьёвых горах

Пешеходная часть (1 ч)

Вы пройдёте по территории спортивного комплекса «Лужники», осмотрите символы Олимпиады-80: стадион БСА, Мишку и чашу огня. А на Аллее Славы увидите памятники легендам: Л. Яшину, Э. Стрельцу, Н. Старостину и В. Харламову.

Организационные детали