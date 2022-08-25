Патрики - самый богемный район Москвы

Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - самый богемный район Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Пигита
  • Особняк Шехтеля
  • Скоропечатня Левенсона
  • Дом со львами
  • ЖК Патриарх
  • Патриаршие пруды
  • Малая Бронная улица
  • Дом зубного врача
  • Улица Спиридоновка
  • Особняк Морозовой
  • Усадьба Тарасова
  • Гранатный двор
  • Особняк Рябушинских
  • Фонтан-памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой
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Описание

Патрики – это неформальное название района вокруг Патриарших прудов. Сейчас это один из самых популярных районов города. Здесь обосновались лучшие бары, кафе, рестораны и дорогие бутики. Здесь можно часто встретить знаменитостей. И дух этого места окутан богемностью и аристократизмом. На экскурсии мы как раз и узнаем, почему этот район стал так популярен. А также увидим места, где жили известные и культовые личности прошлого.
Это место также окутано атмосферой мистики. Поэтому начнём мы наше знакомство с районом около дома Пигита, где была та самая «нехорошая квартира №50» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Далее познакомимся с другими жителями этого района, например, архитектором Фёдором Шехтелем и его работами, увидим место, где родилась поэтесса Марина Цветаева, дом, в котором гостил поэт Александр Блок, в каких домах бывал писатель Михаил Булгаков.
Позднее отправимся на Патриаршие пруды, познакомимся с историей этого загадочного места. Увидим место встречи героев Бездомного и Берлиоза с Воландом из романа «Мастер и Маргарита».
Прогуляемся по самой популярной улице баров и ресторанов – Малой Бронной, где я вам покажу самые классные и необычные заведения с интересным внешним оформлением.
В следующей части экскурсии мы выйдем на улицу миллионеров Москвы двадцатого века – Спиридоновку, где увидим роскошные особняки богемы того времени. Я расскажу вам удивительные истории этих людей и покажу тайные дворики, хранящие в себе много секретов.
Завершим нашу прогулку около памятника-фонтана Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, где вы услышите невероятную историю их любви, и как они связаны с этим местом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Садовая, 10
Завершение: Площадь Никитских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10 до 20
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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