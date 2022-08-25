Патрики – это неформальное название района вокруг Патриарших прудов. Сейчас это один из самых популярных районов города. Здесь обосновались лучшие бары, кафе, рестораны и дорогие бутики. Здесь можно часто встретить знаменитостей. И дух этого места окутан богемностью и аристократизмом. На экскурсии мы как раз и узнаем, почему этот район стал так популярен. А также увидим места, где жили известные и культовые личности прошлого.

Это место также окутано атмосферой мистики. Поэтому начнём мы наше знакомство с районом около дома Пигита, где была та самая «нехорошая квартира №50» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Далее познакомимся с другими жителями этого района, например, архитектором Фёдором Шехтелем и его работами, увидим место, где родилась поэтесса Марина Цветаева, дом, в котором гостил поэт Александр Блок, в каких домах бывал писатель Михаил Булгаков.

Позднее отправимся на Патриаршие пруды, познакомимся с историей этого загадочного места. Увидим место встречи героев Бездомного и Берлиоза с Воландом из романа «Мастер и Маргарита».

Прогуляемся по самой популярной улице баров и ресторанов – Малой Бронной, где я вам покажу самые классные и необычные заведения с интересным внешним оформлением.

В следующей части экскурсии мы выйдем на улицу миллионеров Москвы двадцатого века – Спиридоновку, где увидим роскошные особняки богемы того времени. Я расскажу вам удивительные истории этих людей и покажу тайные дворики, хранящие в себе много секретов.

Завершим нашу прогулку около памятника-фонтана Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, где вы услышите невероятную историю их любви, и как они связаны с этим местом.