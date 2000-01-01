в понедельник и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 17:00

Что вас ожидает

Стать капитаном на мини-катере

Моя флотилия насчитывает 4 электро-катера, рассчитанных на одного человека — то есть каждый участник сможет почувствовать себя капитаном маленького судна. Я научу вас управлять катером, расскажу об их устройстве, снабжу жилетами и рациями, по которым вы сможете держать связь со мной и друг с другом. На каждом судне есть полочка для вещей и usb-разъем, чтобы подзарядить гаджет. А еще катера бесшумны — ничто не помешает вам насладиться прогулкой.

А вокруг — красота.

Я расскажу и покажу, куда лучше отправиться, чтобы за час увидеть самые интересные места Строгинской поймы. Из водохранилища вы выйдете в чистый залив с ключевой водой — заповедную зону, где запрещено плавать на моторных лодках. Только представьте: перед вами покачиваются на поверхности лилии и кувшинки, чуть дальше шумит зеленый лес. Здесь очень просто забыть о том, что вокруг мегаполис, и раствориться в окружающей красоте.

Организационные детали