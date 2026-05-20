в понедельник и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 17:00

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Прогулка на электрическом мини-катере

Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Живописной бухте
Приглашаю вас прогуляться по Живописной бухте на мини-катерах — интересном, бесшумном и экологичном водном транспорте. Вы забудете, что находитесь в мегаполисе, проплывете вдоль леса и полюбуетесь кувшинками.

Готовы? Тогда поднять паруса! Шучу — на мини-катерах нет парусов, зато есть электромоторы, которые помчат вас по глади водоёма.
5
55 отзывов
Прогулка на электрическом мини-катере
Прогулка на электрическом мини-катере
Прогулка на электрическом мини-катере

Описание экскурсии

Стать капитаном на мини-катере

Моя флотилия насчитывает четыре электрокатера, рассчитанных на одного человека — то есть каждый участник сможет почувствовать себя капитаном маленького судна. Я научу вас управлять катером, расскажу об их устройстве, снабжу жилетами и рациями, по которым вы сможете держать связь со мной и друг с другом. На каждом судне есть полочка для вещей и usb-разъем, чтобы подзарядить гаджет. А еще катера бесшумны — ничто не помешает вам насладиться прогулкой.

А вокруг — красота!

Я расскажу и покажу, куда лучше отправиться, чтобы за час увидеть самые интересные места Строгинского затона. Только представьте: перед вами покачиваются на поверхности лилии и кувшинки, а чуть дальше шумит зелёный лес. Здесь очень просто забыть о том, что вокруг мегаполис, и раствориться в окружающей красоте.

Организационные детали

  • Прогулка проходит без сопровождения гида: я буду на связи по рации и, если нужно, помогу в любых вопросах
  • Лимиты роста и веса для мини-катера: 185см/90кг
  • При плохом прогнозе погоды можно заранее договорится о переносе или отмене прогулки

ежедневно в 09:00, 10:15, 11:45, 13:00, 14:15, 15:45, 17:00, 18:15, 19:45 и 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Щукинском полуострове
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:15, 11:45, 13:00, 14:15, 15:45, 17:00, 18:15, 19:45 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 378 туристов
Привет! Меня зовут Никита, и вот уже с 2018 года я увлекаюсь постройкой мини-катеров. На своем мини катере «Betty The Boat» я катаюсь в течение лета и исследую акваторию Москвы-реки.
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С 2016 года я увлекаюсь яхтингом, имею международные права капитана. Мини-катера, которые я изготовил, оснащены маленьким бесшумным электромотором, способным разгонять его до 6 км/ч по воде, и непотопляемым корпусом с двойными бортами. В общем, скучно не будет!:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
1
3
2
1
О
Все было отлично 👍 рекомендую
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Елена
Сначала чувствовала себя некомфортно в этом маленьком и лёгком судёнышке, но потом поняла, что если сидеть аккуратно и не крутиться, то эта лодочка не должна перевернуться 😄 В итоге, уже где-то после десятой минуты катания на закате, красота и ощущение простора и свободы затмило все опасения, ВОСТОРГ!!!
Сначала чувствовала себя некомфортно в этом маленьком и лёгком судёнышке, но потом поняла, что если сидеть
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Надежда
Сегодня были на экскурсии. Но, это скорее свободное плавание, чем экскурсия. Можно плыть куда хочешь 🙌. Приехали за 30 минут, провели инструктаж. Ничего сложного в управлении нет, нужно привыкнуть. Все понравилось, крутая задумка 🫶
Сегодня были на экскурсии. Но, это скорее свободное плавание, чем экскурсия. Можно плыть куда хочешь 🙌.
Сегодня были на экскурсии. Но, это скорее свободное плавание, чем экскурсия. Можно плыть куда хочешь 🙌.
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Оксана
Вчера ходили кататься на мини-катерах — и это восторг! Несмотря на то что мы попали под небольшой дождик, прогулка удалась:) Мини-катера — очень необычный и несложный в управлении транспорт: не
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спеша плывёшь, отдыхаешь и наслаждаешься красивыми видами с парусными лодками и закатом.
А еще наша маленькая флотилия всю прогулку была в центре внимания: люди вокруг постоянно спрашивали, где мы раздобыли такой необычный транспорт, а мы им охотно рассказывали!
Никита построил 4 мини-катера своими руками и придумал очень классное приключение. Пока мы катались, он был на берегу, но при этом оставался на связи по рации и контролировал, что у нас всё в порядке. Ну и, конечно, он не оставил нас без подробного инструктажа по управлению лодкой.

Очень-очень рекомендую в эти жаркие дни сходить на прогулку к Никите, чтобы почувствовать себя большим капитаном уютного мини-катера! 🚤

Вчера ходили кататься на мини-катерах — и это восторг! Несмотря на то что мы попали под
Вчера ходили кататься на мини-катерах — и это восторг! Несмотря на то что мы попали под
Вчера ходили кататься на мини-катерах — и это восторг! Несмотря на то что мы попали под
Вчера ходили кататься на мини-катерах — и это восторг! Несмотря на то что мы попали под
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Ольга
Мы запланировали наше путешествие на 1 сентября, а Никита предложил перенести его на 3 из-за холодного ветра, за что мы ему были очень благодарны. Хоть температура была не больше 16
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градусов, было очень солнечно и тепло. Сами катера -просто чудо), нам они очень понравились. Легки в управлении, манёвренные. Для нас, абсолютных новичков в этом деле, научиться ими управлять было делом нескольких минут. Никита подсказал, куда лучше будет сходить за те два часа, которые у нас были, мы пошли по предложенному маршруту и были очень впечатлены природой вокруг) Конечно, часа маловато для этого путешествия, лучше сразу настаиваться на два. Так классно скользить по глади воды посреди уголка природы в Москве, что эти два часа пролетают вмиг. Большое спасибо конструктору и автору идеи! Заряд Радости и наполненности природой обеспечен!

Мы запланировали наше путешествие на 1 сентября, а Никита предложил перенести его на 3 из-за холодного
Мы запланировали наше путешествие на 1 сентября, а Никита предложил перенести его на 3 из-за холодного
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Евгения
Каждый из нас получил по настоящему кораблю 🤪 первое впечатление - бежать на берег))… дальше могу сказать - приедем ещё! Получили массу удовольствия. Балансируя на воде, освободили голову от всех мыслей … вернулись на берег отдохнувшими с зарядом энергии и позитива 🥰
Каждый из нас получил по настоящему кораблю 🤪 первое впечатление - бежать на берег))… дальше могу
Каждый из нас получил по настоящему кораблю 🤪 первое впечатление - бежать на берег))… дальше могу
Каждый из нас получил по настоящему кораблю 🤪 первое впечатление - бежать на берег))… дальше могу
Каждый из нас получил по настоящему кораблю 🤪 первое впечатление - бежать на берег))… дальше могу
Каждый из нас получил по настоящему кораблю 🤪 первое впечатление - бежать на берег))… дальше могу
Каждый из нас получил по настоящему кораблю 🤪 первое впечатление - бежать на берег))… дальше могу
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Входит в следующие категории Москвы

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