в понедельник и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 17:00

Прогулка на электрическом мини-катере

Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону

Приглашаю вас прогуляться по Строгинской пойме на мини-катерах — интересном, бесшумном и экологичном водном транспорте.

Вы забудете, что находитесь в мегаполисе, проплывете вдоль леса и полюбуетесь кувшинками.

Готовы? Тогда поднять паруса! Шучу — на мини-катерах нет парусов, зато есть электро-моторы, которые помчат вас по глади водохранилища.
Прогулка на электрическом мини-катере
Прогулка на электрическом мини-катере
Прогулка на электрическом мини-катере
Прогулка на электрическом мини-катере
Прогулка на электрическом мини-катере
Прогулка на электрическом мини-катере
Прогулка на электрическом мини-катере

Что вас ожидает

Стать капитаном на мини-катере

Моя флотилия насчитывает 4 электро-катера, рассчитанных на одного человека — то есть каждый участник сможет почувствовать себя капитаном маленького судна. Я научу вас управлять катером, расскажу об их устройстве, снабжу жилетами и рациями, по которым вы сможете держать связь со мной и друг с другом. На каждом судне есть полочка для вещей и usb-разъем, чтобы подзарядить гаджет. А еще катера бесшумны — ничто не помешает вам насладиться прогулкой.

А вокруг — красота.

Я расскажу и покажу, куда лучше отправиться, чтобы за час увидеть самые интересные места Строгинской поймы. Из водохранилища вы выйдете в чистый залив с ключевой водой — заповедную зону, где запрещено плавать на моторных лодках. Только представьте: перед вами покачиваются на поверхности лилии и кувшинки, чуть дальше шумит зеленый лес. Здесь очень просто забыть о том, что вокруг мегаполис, и раствориться в окружающей красоте.

Организационные детали

  • Прогулка проходит без сопровождения гида: я буду на связи по рации и, если нужно, помогу в любых вопросах
  • Лимиты роста и веса для мини-катера: 195см/95кг
  • При плохом прогнозе погоды можно заранее договорится о переносе или отмене прогулки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Берёзы Парк, Строгино
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 17:00

Nikita
Nikita
Привет! Меня зовут Никита, и вот уже 4 года я увлекаюсь постройкой мини-катеров. На своем мини катере «Betty The Boat» я катаюсь в течении лета и исследую акваторию Москвы-реки. Уже больше 6 лет я увлекаюсь яхтингом, имею международные права капитана. Мини-катера, которые я изготовил, оснащены маленьким бесшумным электромотором, способным разгонять его до 6 км/ч по воде, и непотопляемым корпусом с двойными бортами. В общем, скучно не будет!:)
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