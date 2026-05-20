в понедельник и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 17:00

Приглашаю вас прогуляться по Живописной бухте на мини-катерах — интересном, бесшумном и экологичном водном транспорте. Вы забудете, что находитесь в мегаполисе, проплывете вдоль леса и полюбуетесь кувшинками. Готовы? Тогда поднять паруса! Шучу — на мини-катерах нет парусов, зато есть электромоторы, которые помчат вас по глади водоёма.

Описание экскурсии

Стать капитаном на мини-катере

Моя флотилия насчитывает четыре электрокатера, рассчитанных на одного человека — то есть каждый участник сможет почувствовать себя капитаном маленького судна. Я научу вас управлять катером, расскажу об их устройстве, снабжу жилетами и рациями, по которым вы сможете держать связь со мной и друг с другом. На каждом судне есть полочка для вещей и usb-разъем, чтобы подзарядить гаджет. А еще катера бесшумны — ничто не помешает вам насладиться прогулкой.

А вокруг — красота!

Я расскажу и покажу, куда лучше отправиться, чтобы за час увидеть самые интересные места Строгинского затона. Только представьте: перед вами покачиваются на поверхности лилии и кувшинки, а чуть дальше шумит зелёный лес. Здесь очень просто забыть о том, что вокруг мегаполис, и раствориться в окружающей красоте.

Организационные детали