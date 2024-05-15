12 июня, в День России, комфортабельный речной трамвайчик отправится в путешествие по вечернему городу.
По пути вы увидите красоты набережной Москвы-реки, красочную иллюминацию ночной столицы и праздничный салют с борта теплохода.
По пути вы увидите красоты набережной Москвы-реки, красочную иллюминацию ночной столицы и праздничный салют с борта теплохода.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30, 20:45, 21:15
Что вас ожидает:
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Крымский мост
- Парк Горького
- Пушкинский (Андреевский мост)
- Нескучный сад
- Здание Президиума РАН
- Стадион «Лужники»
Описание экскурсии
Что вас ждёт: Салют с борта теплохода в День России — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне. Вас ждет замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и кульминация вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода. Маршрут речной прогулки будет проходить по самому центру праздничной столицы. Важная информация:
После оплаты билетов мы запросим вашу электронную почту, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
10 сентября в 19:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 690 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|990 ₽
|Детский (от 6 до 12 лет)
|990 ₽
|Входной билет
|1 700 ₽
|Стандартный билет
|1 700 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Крымский мост
- Парк Горького
- Пушкинский (Андреевский мост)
- Нескучный сад
- Здание Президиума РАН
- Стадион «Лужники»
Что включено
- Виды ночного города
- Просмотр праздничного салюта с борта теплохода
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: 10 сентября в 19:45
Экскурсия длится около 1 часа 28 минут 12 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 135 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 41 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
15 мая 2024
Н
Наталья
13 мая 2024
Экскурсия была ради салюта, салют и увидели! Очень красивый с хорошего место, все было отлично видно. Пароходик старенький конечно, само название об этом говорит "Советский Союз". Маршрут заявленный конечно не
О
Оксана
12 мая 2024
Локация для просмотра салюта великолепная!
Сам теплоход маленький, не было бара, чтоб купить горячие напитки, т. к. всё время были на верхней палубе, а было холодно и согреться нечем было (автомат
Сам теплоход маленький, не было бара, чтоб купить горячие напитки, т. к. всё время были на верхней палубе, а было холодно и согреться нечем было (автомат
Л
Людмила
11 мая 2024
Высадили не туда, откуда забирали. Единственный аппарат с кофе не справлялся с количеством пассажиров
А
Александр
10 мая 2024
Суденышко очень маленькое, теплое помещение рассчитано не более, чем на четверть пассажиров, остальным предлагается размещаться на открытых палубах. Пледов на всех не хватает. Думали согреться горячим чаем, но на борту
Л
Лариса
19 сен 2023
М
Марианна
12 сен 2023
М
Михаил
15 июня 2023
Очень плохая организация. На причале отправлялось несколько теплоходов, была давка и неразбериха. Обещали посмотреть салют на Красной площади, но его отменили, а продавали билеты как на салют. В результате куда-то
А
Александр
13 июня 2023
Все могло быть лучше
Е
Елена
13 июня 2023
К сожалению не увидели настоящего салюта! Хотя конечно, организация поездки смягчила негатив впечатления, запустив свой собственный салют… И этот момент очень тронул! …
V
Vikamikh
13 июня 2023
Т
Татьяна
13 сен 2022
Хорошая организация процесса. Посадка точно по расписанию. Не опаздывайте! Количество человек многовато, на такое судно лучше поменьше. Стулья были для всех, однако немного тесно. Посмотрели Воробьёвы горы, салют
Е
Евгения
12 сен 2022
Отличные виды на вечерний город, хороший ракурс на салют.
Маловато перекусов, учитывая, что нельзя приносить с собой.
Маловато перекусов, учитывая, что нельзя приносить с собой.
H
Hi+79158
12 сен 2022
Прогулка понравилась. Виды вечерней Москвы потрясающие. Небольшой минус в том, что учитывая количество народа, на палубе трудно было найти место для съёмки салюта. Учитывая, что вечер был прохладный, сидели в салоне теплохода.
А
Андрей
10 сен 2022
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