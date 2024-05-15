Что вас ждёт: Салют с борта теплохода в День России — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне. Вас ждет замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и кульминация вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода. Маршрут речной прогулки будет проходить по самому центру праздничной столицы. Важная информация:

После оплаты билетов мы запросим вашу электронную почту, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.