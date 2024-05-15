Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике

12 июня, в День России, комфортабельный речной трамвайчик отправится в путешествие по вечернему городу.

По пути вы увидите красоты набережной Москвы-реки, красочную иллюминацию ночной столицы и праздничный салют с борта теплохода.
4.17
41 отзыв
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30, 20:45, 21:15

Что вас ожидает:

  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Крымский мост
  • Парк Горького
  • Пушкинский (Андреевский мост)
  • Нескучный сад
  • Здание Президиума РАН
  • Стадион «Лужники»

Описание экскурсии

Что вас ждёт: Салют с борта теплохода в День России — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне. Вас ждет замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и кульминация вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода. Маршрут речной прогулки будет проходить по самому центру праздничной столицы. Важная информация:
После оплаты билетов мы запросим вашу электронную почту, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

10 сентября в 19:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)1 690 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)990 ₽
Детский (от 6 до 12 лет)990 ₽
Входной билет1 700 ₽
Стандартный билет1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Крымский мост
  • Парк Горького
  • Пушкинский (Андреевский мост)
  • Нескучный сад
  • Здание Президиума РАН
  • Стадион «Лужники»
Что включено
  • Виды ночного города
  • Просмотр праздничного салюта с борта теплохода
Что не входит в цену
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: 10 сентября в 19:45
Экскурсия длится около 1 часа 28 минут 12 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 135 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
8
3
9
2
1
2
И
15 мая 2024
Н
13 мая 2024
Экскурсия была ради салюта, салют и увидели! Очень красивый с хорошего место, все было отлично видно. Пароходик старенький конечно, само название об этом говорит "Советский Союз". Маршрут заявленный конечно не
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прошли, отбыли от Патриаршего причала, доплыли до Лужнецкой набережной и ждали салют! После вернулись к Патриаршему причалу, но это и понятно, время закончилось. На борту есть бесплатный чай, можно согреться, и аппарат с кофе. Раздают пледы, достаточно много, некоторые туристы даже по 2-3 пледа себе брали, сидя при этом на нижней палубе, но это уже вопрос воспитанности людей. В общем остались довольны.

О
12 мая 2024
Локация для просмотра салюта великолепная!
Сам теплоход маленький, не было бара, чтоб купить горячие напитки, т. к. всё время были на верхней палубе, а было холодно и согреться нечем было (автомат
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с кофе не работал)
Так же не предупредили, что высадка будет у причала на Воробьевых горах! Это оказалось не удобно, т. к. метро из-за большого количества народу (вечер 9 мая) было закрыто. И мы с детьми продолжили мёрзнуть уже на берегу! В такую погоду надо, конечно, предусмотреть продажу горячих напитков или хотя бы предугадать об их отсутствии! И обязательно предупреждать о месте высадки, чтоб люди понимали насколько далеко им придётся ночью добираться обратно(очень долго и не удобно)!

Л
11 мая 2024
Высадили не туда, откуда забирали. Единственный аппарат с кофе не справлялся с количеством пассажиров
А
10 мая 2024
Суденышко очень маленькое, теплое помещение рассчитано не более, чем на четверть пассажиров, остальным предлагается размещаться на открытых палубах. Пледов на всех не хватает. Думали согреться горячим чаем, но на борту
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нет бара - только в углу, среди тесно расставленных столиков стоит автомат-кофемашина. Но даже кофе купить не удалось: аппарат не видит сети, и через продолжительное время безуспешных попыток соединения с банком просто сбрасывается. Обычно на экскурсия есть экскурсовод, а здесь даже запись не включили… А в конце прогулки на ждал ещё один сюрприз: оказывается "экскурсия" заканчивается не у причала Китай-Город, откуда она начиналась, а у причала Воробьевых Горы - эдакая издевка, ведь всем известно, что на Воробьевых Горы съезжается пол-Москвы посмотреть салют. Продрогнув ещё на судне, мы были вынуждены ждать, пока нас впустят в метро - полиция поставила ограждения, чтобы избежать давки - простояли полчаса, и чтобы окончательно не замерзнуть, поднялись к Косыгинскому проспекту, и сесть на такси за 2000₽. Лишь созерцание салюта с борта спасло ситуацию. Ставлю три, и то считаю - с натяжкой.

Л
19 сен 2023
М
12 сен 2023
М
15 июня 2023
Очень плохая организация. На причале отправлялось несколько теплоходов, была давка и неразбериха. Обещали посмотреть салют на Красной площади, но его отменили, а продавали билеты как на салют. В результате куда-то
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далеко отплыли и запустили свой собственный салют с берега. Маленький, как на день рождения. Потом кораблик долго дрейфовал и не приставал к причалу. Все пассажиры устали, были недовольны за потраченные деньги в трехкратном размере.

А
13 июня 2023
Все могло быть лучше
Е
13 июня 2023
К сожалению не увидели настоящего салюта! Хотя конечно, организация поездки смягчила негатив впечатления, запустив свой собственный салют… И этот момент очень тронул! …
V
13 июня 2023
Т
13 сен 2022
Хорошая организация процесса. Посадка точно по расписанию. Не опаздывайте! Количество человек многовато, на такое судно лучше поменьше. Стулья были для всех, однако немного тесно. Посмотрели Воробьёвы горы, салют
Е
12 сен 2022
Отличные виды на вечерний город, хороший ракурс на салют.
Маловато перекусов, учитывая, что нельзя приносить с собой.
H
12 сен 2022
Прогулка понравилась. Виды вечерней Москвы потрясающие. Небольшой минус в том, что учитывая количество народа, на палубе трудно было найти место для съёмки салюта. Учитывая, что вечер был прохладный, сидели в салоне теплохода.
А
10 сен 2022

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