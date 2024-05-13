Просмотр салюта с борта теплохода – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Просмотр салюта с борта теплохода» в Москве, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
41 отзыв
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690 за человека
Салют в День России с борта теплохода с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
10 отзывов
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490 за человека
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
7 отзывов
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500 за человека
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
14 июня в 19:50
15 июня в 19:50
от 1 290 за человека
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
1 отзыв
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
    Экскурсия была ради салюта, салют и увидели! Очень красивый с хорошего место, все было отлично видно. Пароходик старенький конечно, само
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    название об этом говорит "Советский Союз". Маршрут заявленный конечно не прошли, отбыли от Патриаршего причала, доплыли до Лужнецкой набережной и ждали салют! После вернулись к Патриаршему причалу, но это и понятно, время закончилось. На борту есть бесплатный чай, можно согреться, и аппарат с кофе. Раздают пледы, достаточно много, некоторые туристы даже по 2-3 пледа себе брали, сидя при этом на нижней палубе, но это уже вопрос воспитанности людей. В общем остались довольны.

  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
    Локация для просмотра салюта великолепная! Сам теплоход маленький, не было бара, чтоб купить горячие напитки, т. к. всё время были на
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    верхней палубе, а было холодно и согреться нечем было (автомат с кофе не работал) Так же не предупредили, что высадка будет у причала на Воробьевых горах! Это оказалось не удобно, т. к. метро из-за большого количества народу (вечер 9 мая) было закрыто. И мы с детьми продолжили мёрзнуть уже на берегу! В такую погоду надо, конечно, предусмотреть продажу горячих напитков или хотя бы предугадать об их отсутствии! И обязательно предупреждать о месте высадки, чтоб люди понимали насколько далеко им придётся ночью добираться обратно(очень долго и не удобно)!

  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
    Нам понравился салют и живая музыка, песни которые пели, возможность потанцевать, все это было супер. Плохо было то что гида не было, приезжим гостям это необходимо.
  • А
    Андреева
    12 мая 2024
    Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
    Полнейший восторг!!! После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку! Великолепно!!!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
    Салют увидели во всей красе!
  • П
    Павел
    13 июня 2023
    Салют в День России с борта теплохода с ужином
    Все замечательно, очень красиво и очень весело.
  • Л
    Лариса
    11 мая 2023
    9 мая с живой музыкой, просмотром салюта и ужином на теплоходе «Августина»
    Обслуживание и питание на четверочку. Разрешение проносить крепкое спиртное привело к тому, что на борту было много пьяных.
  • Л
    Людмила
    10 мая 2023
    День Победы с живой музыкой, просмотром салюта и ужином на теплоходе Соболь
    Очень понравилась экскурсия! Внимательный персонал, красивые виды Москвы, отличная музыка и супер диджей исполнил на ура музыкальную программу! Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    10 мая 2023
    Речная прогулка и салют Победы 9 мая 2024 на панорамном теплоходе Прага
    Отличная экскурсия! Еда была вкусной и актуальной. Понравилась подборка песен к Дню Победы, она создавала соответствующее настроение. Москва вечером, как
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    всегда прекрасна, виды дух захватывали. А салют, как всегда, богат красками! <3 Некоторые были недовольны вынужденным размещением на верхней открытой палубе, для меня же (возможное) размещение там было очевидным при бронировании из-за количества людей, да и просто из-за моего желания "чувствовать ветер в лицо", люблю открытые палубы:)

  • Г
    Гилязева
    12 мая 2022
    Речная прогулка и салют Победы 9 мая 2024 на панорамном теплоходе Прага
    Экскурсия хорошая, салют посмотрели на 9 мая с воды. Погода подвела только. Еда вкусная на борту, курица с картошкой, чай
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    или сок, десерт рахат лукум. Стекла грязные к сожалению, в связи с холодной погодой пришлось сидеть на нижней палубе и смотреть через грязные стёкла.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Просмотр салюта с борта теплохода»

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