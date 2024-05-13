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Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 мая 2024Экскурсия была ради салюта, салют и увидели! Очень красивый с хорошего место, все было отлично видно. Пароходик старенький конечно, само
- ООксана12 мая 2024Локация для просмотра салюта великолепная! Сам теплоход маленький, не было бара, чтоб купить горячие напитки, т. к. всё время были на
- ЛЛюдмила12 мая 2024Нам понравился салют и живая музыка, песни которые пели, возможность потанцевать, все это было супер. Плохо было то что гида не было, приезжим гостям это необходимо.
- ААндреева12 мая 2024Полнейший восторг!!! После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку! Великолепно!!!
- ИИрина10 мая 2024Салют увидели во всей красе!
- ППавел13 июня 2023Все замечательно, очень красиво и очень весело.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Салют на День России с борта теплохода»
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