Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве

Полюбоваться видами нарядного города и почувствовать настроение праздника

4.9
29 отзывов
В преддверии Нового года и в первые дни января Москва особенно прекрасна! Чтобы увидеть красоту нарядной столицы и подарить праздник себе и своим детям, отправляйтесь на прогулку по центру Москвы с самым настоящим Дедом Морозом.

Вы посетите самые яркие места с новогодней атмосферой, и радость, веселье и незабываемые впечатления будут вам обеспечены.
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве

Что вас ожидает

Москва в новогоднем наряде

Облачившись в новогодние одежды, столица сама приглашает на прогулку по самым знаковым местам, которые в это время выглядят ещё великолепнее, чем обычно. Вы окажетесь на Манежной площади и у Воскресенских ворот, а также посетите Красную площадь с её ярмаркой, многочисленными праздничными аттракционами и угощениями. Потом зайдёте в ГУМ, огромный и сияющий, пройдётесь по Васильевскому спуску и увидите пряничный Храм Василия Блаженного. А напоследок отправитесь в новый московский парк «Зарядье», чтобы прогуляться по парящему мосту и насладиться панорамой города.

Зарядиться праздничным настроением

Но московские виды — не единственное, чем запомнится вам прогулка. Вы сможете от души потанцевать и повеселиться. Вспомните вместе с Дедушкой Морозом главные и любимые новогодние песни (и, конечно, исполните их. ), поздравите прохожих с Новым годом, отгадаете загадки и получите призы за свои успехи. На Парящем мосту вы загадаете заветное желание, на Красной площади — с ветерком прокатитесь на карусели. А на память останутся тёплые фотографии с Дедушкой, который расскажет, как надо встречать Новый год.

Организационные детали

Обратите внимание, что стоимость экскурсии на 31 декабря и 1 января составляет 10 000 рублей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Юрий
Юрий
Мне 57 лет, и я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Москве. Кроме того, я - муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Вот уже более 25 лет я провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Я специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся – такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу Bам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей. Я приглашаю Вас на незабываемую прогулку!
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29 реальных отзывов от туристов

С
23 янв 2021
Просто великолепно! Дети и взрослые в восторге! Несмотря на не самую удачную выбранную мной дату Юрий Адольфович перестроил маршрут экскурсии, и наша долгожданная встреча состоялась. Весело, с песнями, танцами, квестом мы прошли по парку Зарядье, узнали много нового. Прохожие были в приятном шоке увидев прекрасного Деда Мороза в окружении счастливых детей в центре Москвы. Мы были звёздами)) Юрий Адольфович, огромное спасибо за незабываемый праздник!
О
9 янв 2021
Ребёнку и маме очень понравилось. Остались хорошие впечатления.
Т
5 янв 2021
Огромное спасибо Юрию! Ребёнок (7 лет) в восторге и очень впечатлён. Легко, весело, задорно. Очень рекомендую!
Анна
3 янв 2021
Огромное спасибо! Дети в восторге!
А
3 янв 2021
Очень нужно, чтобы в такой экскурсии участвовало несколько детей, только тогда всё будет по настоящему живо и интересно, и предвкушаемая подпитка друг от друга хорошим настроением действительно состоится! В нашем случае заряд позитива вышел меньше ожидаемого: один ребёнок, который к тому же слегка стеснялся - как начали ему вопросы задавать, не экскурсия а экзамен какой-то. Стоит отдать должное Юрию Адольфовичу, он честно пытался нас растормошить, и он совсем не виноват, что ему попались три сонные мухи в нашем лице. В этой экскурсии всё заложено, чтобы результат выходил весёлый и интересный - но есть один ингредиент, который только посетители могут принести: изначальный позитивный настрой и своё хорошее настроение, без них каши не сваришь.
Е
26 дек 2020
Отличная экскурсия! Были с детьми 4, 5, двое по 7, 11, 12 лет, плюс родители. Очень интересно и взрослым, и детям! Дед Мороз- очень атмосферный, самый настоящий). Видный, с звучным голосом, очень харизматичный). Дети от него не отлипали. Рассказывали дедушке стихи, пели песенки. Задания были интересные, на месте не стояли, и это хорошо, не мерзли. В конце все получили по сувениру. Отдельно хочется отметить потрясающей красоты костюм, благодаря которому всем сразу становилось понятно- без сомнений, перед нами настоящий Дедушка Мороз! Спасибо!
Т
21 дек 2020
Были взрослой компанией - новогоднее настроение обеспечено) зарядились, насмеялись, наплясались;))
Спасибо, Юрий!
А
20 дек 2020
2 часа с волшебным Дедом Морозом на экскурсии пролетели незаметно! Очень интересно, весело и познавательно для детей и родителей. Прекрасный рассказчик с чудесным отношением к детям и знанием Москвы. Детям действительно весело и интересно на экскурсии. Бонусом для всех участников будет радость и вера в Новый год и деда мороза! Хочется сходить ещё раз! Благодарим нашего деда мороза от всей души!
Е
13 дек 2020
Искренне благодарим за чудесную предновогоднюю экскурсию замечательного Дедушку Мороза (Юрия Адольфовича). Познавательно! Весело! Интересно! Празднично! было всем участникам новогоднего путешествия (от 5 до 50 лет). Мы все получили необыкновенный заряд бодрости и праздничного новогоднего настроения! Обязательно запланируем новые экскурсии.

Спасибо организаторам! С наступающим Новым годом! Успешных новых экскурсионных программ!
М
15 фев 2020
Великолепно! Я коренная москвичка, в центре Москвы бываю 5 раз в неделю, но даже меня поразил экскурсовод неизвестными ранее фактами! Экскурсия прошла на одном дыхании: так увлекательно дед мороз провёл нас от Тверской до Зарядья,, что мы даже не заметили как пролетели 2 часа… ребёнок (6 лет) в восторге! Именно так прививают любовь к истории, безмерно благодарна, настоящий профессионал
А
13 янв 2020
Это безусловно стоило своих денег. Атмосферно, живо, нарядно. Дети в восторге. Настоятельно рекомендую для знакомства детей с городом. Взрослым тоже не скучно.
Е
6 янв 2020
Приятная новогодняя экскурсия! Дед Мороз великолепен! Мы пели новогодние песни, отгадывали загадки и загадывали желания. Получали подарки от Деда Мороза! Прохожие с завистью на нас смотрели, а некоторые даже присоединялись. Вся экскурсия пропитана Новогодним настроением. Дедушка Мороз не только развлекал нас песнями и загадками, но и рассказал интересные исторические моменты Красной площади. Мне понравилось, рекомендую, особенно тем, кто с детьми. Это сказка!
A
4 янв 2020
Наша дочь была горда гулять с самым настоящим Дедом Морозом по прекрасной новогодней Москве с песнями и загадками.
Н
30 дек 2019
Волшебная экскурсия! Дедушка чудесный: статный, интересный, в красивой шубе. Мы были с детьми и не рассказали деталей экскурсии. Для них был невероятный сюрприз увидеть Дела Мороза. С радостью и увлеченностью отвечали на вопросы. Наша компания стала центром притяжения, на дедушку все обращали внимание))) Мы получили яркие, запоминающиеся впечатления, зарядились новогодним настроением! Спасибо гиду!
Э
28 дек 2019
Экскурсия была очень познавательна и интересна! Нас встретил дед Мороз и настроение было обеспечено на всю экскурсию! Спасибо за интересные вопросы и отличное новогоднее нанастроение!
Ещё 14 отзывов

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