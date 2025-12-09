Скетчинг с художником на крыше и набережной Москвы
Открыть в себе художественный взгляд на город и запечатлеть его в собственном произведении
Скетч-прогулка с беседами об искусстве и архитектуре — выход на особый уровень восприятия города.
Под руководством мастера вы не только обратите внимание на интересные детали, но и перенесете на бумагу свое видение пространства.
И в этом творческом процессе Москва раскроется через сюжеты и композиции, в которых обязательно останется часть вашей души.
Описание экскурсии
Город с нового ракурса
Мы подготовили для вас несколько живописных локаций: начнём от новой творческой точки притяжения — станции ГЭС, где вы сделаете скетчи с набережной, а затем отправитесь на видовую площадку кафе, с чашечкой чая запечатлеете вид на один из главных соборов Москвы и изобразите такую разнородную панораму Москвы. Тем временем профессиональный художник расскажет много интересных фактов о художественной жизни, архитектуре и истории столицы.
Рисунки в стиле скетч
В увлекательной арт-прогулке по центру с помощью быстрой зарисовки вы сможете перенести на бумагу ваши путешествия, интерьер любимого кафе, рецепты блюд, растения, архитектуру и многое другое. Мы предоставим все материалы. Так, прогулка по Москве превратится в приключение, с которого каждый сможет унести собственноручно сделанные сувениры. Ваш уровень может быть любым: и без опыта рисования, и старшие курсы художественных ВУЗов.
Организационные детали
Творить будем на набережной и оборудованной безопасной крыше в центре города
Все материалы для скетчинга предоставляются и входят в стоимость экскурсии, так же, как чайник хорошего чая на крыше
Ограничений по возрасту и уровню художественных навыков нет
По вашему желанию можем изменить маршрут — и рисовать в любом месте на ваш выбор
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 57768 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями!
Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работают у нас.
Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас. До встречи!